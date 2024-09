Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wykryli dotychczas 63 fałszywe zbiórki dla powodzian. CBZC przypomina, że oprócz fałszywych zbiórek należy zwracać uwagę na fałszywe wiadomości rzekomo od RCB czy przejęcia kont w mediach społecznościowych. To tylko niektóre z możliwych oszustw związanych z powodzią.

Zniszczony dom po powodzi w Stroniu Śląskim / Maciej Kulczyński / PAP

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) weryfikuje zbiórki dla powodzian i sprawdza te, które pojawiają się w sieci.

Jeżeli którakolwiek budzi wątpliwości, to funkcjonariusze podejmują działania - powiedziała insp. Katarzyna Nowak, rzeczniczka Komendanta Głównego Policji.

Nowak zaapelowała też, by korzystać z tych zbiórek, które są zweryfikowane i sprawdzone, a jeżeli istnieje podejrzenie, że jakaś zbiórka dla powodzian jest fałszywa, to żeby zgłaszać to do CBZC.

Zbiórki można sprawdzić na Portalu Zbiórek Publicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem: www.zbiorki gov.pl .

Listę zweryfikowanych zbiórek publikujemy również na stronie RMF24.pl.

Uwaga na fałszywe SMS-y

CBZC przypomina, że oprócz fałszywych zbiórek należy zwracać uwagę na fałszywe wiadomości rzekomo od RCB czy przejęcia kont w mediach społecznościowych.

"To tylko niektóre z możliwych oszustw w związku z występującą sytuacją powodziową" - podkreśliło CBZC. Biuro zaznaczyło, że w wiadomościach tych umieszczone są linki, w które nie należy klikać.

Wskazało również, że prawdziwe alerty RCB nie zawierają linków i aby upewnić się, że otrzymany alert RCB jest autentyczny, należy go zweryfikować poprzez oficjalną stronę internetową RCB pod adresem: https://www.gov.pl/web/rcb

CBZC zwróciło też uwagę, że oszuści w związku z sytuacją powodziową próbują przejąć konta w mediach społecznościowych.

"W tym celu przygotowują krzykliwy nagłówek ze zdjęciem, np. dziecka lub zwierzęcia w sytuacji zagrożenia. Do wpisu dołączony jest link, w który należy kliknąć i zalogować się, podając swoje wrażliwe dane. Podanie tych danych na podstawionej stronie powoduje przejęcie naszych danych do logowania" - wyjaśniło CBZC.