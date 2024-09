Policjanci z Darłowa w woj. zachodniopomorskim po pościgu zatrzymali trzy osoby, w tym 16-latkę, podejrzane o kradzieże paliwa ze stacji benzynowych. Sprawcy pojawiali się przed dystrybutorami z przepiętymi, kradzionymi tablicami rejestracyjnymi i po zatankowaniu auta uciekali.

Zdjęcia ilustracyjne / Shutterstock

Policjanci dostali zgłoszenia o kradzieżach paliwa z dwóch stacji benzynowych w Sławnie. Złodziei ścigał początkowo pracownik stacji, który poinformował funkcjonariuszy, że audi odjechało w kierunku Darłowa.

Na jednej z ulic policjanci zauważyli poszukiwany samochód i próbowali go zatrzymać. Kierowca zaczął uciekać, spychając inne auta z pasów ruchu. Szaleńczy rajd zakończył na rondzie, po uderzeniu w inne auto.

Po krótkim pościgu darłowscy policjanci zatrzymali 23-letniego kierowcę i 16-letnią pasażerkę.

Mężczyzna miał niemal 1,5 promila alkoholu w organizmie i był pod wpływem środków odurzających: amfetaminy i metaamfetaminy. Nie miał prawa jazdy - mówi asp. szt. Kinga Warczak.

16-latka też miała przy sobie amfetaminę. Kilkanaście godzin później policjanci ze Sławna zatrzymali na dworcu drugiego pasażera audi. 23-latek i jego 40-letni kompan trafili do policyjnej celi, a nastolatka do Policyjnej Izby Dziecka. Wszyscy zatrzymani to mieszkańcy województwa lubuskiego.

Sprawa, według śledczych, jest rozwojowa.