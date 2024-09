Premier Donald Tusk zaznaczył, że pomoc doraźna dla powodzian jest bezzwrotna. "Kto kłamie w tej sprawie, szkodzi powodzianom, nie rządowi" - podkreślił.

Premier Donald Tusk / Maciej Kulczyński / PAP

"Jeszcze raz o pomocy: każdy poszkodowany przez powódź ma prawo do natychmiastowej pomocy doraźnej 10 tys., na remont do 100 tys., na odbudowę domu do 200 tys. BEZZWROTNIE. Możliwe będą także inne formy pomocy. Kto kłamie w tej sprawie, szkodzi powodzianom, nie rządowi" - napisał we wtorek po południu Donald Tusk na platformie X.