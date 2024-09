"Kulminacyjna fala powodziowa na Odrze powoli zbliża się do Cigacic" - powiedział rzecznik lubuskiej straży pożarnej. Jak dodaje stan Odry w Cigacicach wynosi 630 cm i wciąż rośnie.

Powódź 2024: Nysa - osiedle Zamłynie / Dominik Smaga / RMF FM

W poniedziałek ok. godz. 21 stan Odry w Cigacicach wynosi 630 cm i rośnie. Stan alarmowy wynosi tu 400 cm.

Kulminacyjna fala powodziowa na Odrze powoli zbliża się do Cigacic - powiedział mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej.



Prognozowana wysokość stanu Odry w Cigacicach to 638 cm. Kulminacyjna fala spodziewana jest tam we wtorek około godziny 6.00.