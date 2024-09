Gdzie znaleźć informacje?

Opracowaliśmy infografiki krok po kroku. One są umieszczone na stronie MSWiA, w zakładce powódź - wsparcie finansowe - powiedział Robert Klonowski - zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA, w przeszłości oficer straży pożarnej. Ja zapewnia Klonowski, wszystkie niezbędne informacje w prosty sposób są na nich wytłumaczone.



Jak informuje dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, wchodząc na gov.pl - pojawi się zakładka pomoc dla powodzian. Tam są informacje nie tylko o wspomnianej pomocy finansowej, ale też o wsparciu dla najmłodszych, uczniów - dla osób niepełnosprawnych, dla rolników czy przedsiębiorców.

Osoby, które nie mają dostępu do internetu, muszą udać się do samorządów - tam otrzymają wszystkie niezbędne informacje. Najlepszym źródłem informacji jest lokalny ośrodek pomocy społecznej. Jak poinformował ekspert MSWiA, w wielu miejscach, urzędnicy chodzą od domu do domu, przynoszą niezbędne druki i pomagają je wypełnić.

To bardzo dobra praktyka - podkreślił Robert Klonowski.