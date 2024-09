Komendant Główny Straży Pożarnej Mariusz Feltynowski podkreślał z kolei, że w Lądku-Zdroju trwają działania dotyczące zarządzania kryzysowego. Mówił też o zerwanym moście w Kantorowicach, gdzie zostały wysłane wojska inżynieryjne i o sytuacji w Głuchołazach, gdzie dowożona na miejsce jest woda pitna.



Przygotowujemy się do budowy magistrali wodnej, która zastąpi cysterny dowożące wodę - przekazał Feltynowski.

Szef sztabu generalnego gen. Wiesław Kukuła poinformował w poniedziałek, że Siły Zbrojne w ramach działań przeciwpowodziowych angażują ok. 25 tys. żołnierzy, którzy koncentrują się na zabezpieczeniu wałów powodziowych i przygotowaniu infrastruktury na dojście fali powodziowej oraz na działaniach związanych z odbudową.



Ponadto gen. Kukuła zameldował, że w poniedziałek w południe rozpoczęto operację "Feniks", której dowodzi gen. Krzysztof Stańczyk. Więcej informacji o niej zostanie zrelacjonowane podczas posiedzenia sztabu we Wrocławiu.



Ponad 100 fałszywych zbiórek

Komendant główny policji Marek Boroń poinformował podczas sztabu, że do działań związanych z sytuacją powodziową powołano 4 tys. policjantów. Dodał, że jedna kompania jest przesuwana do dyspozycji komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wlkp.



Komendant główny policji powiedział, że w poniedziałek nie ewakuowano żadnej osoby, nie zwiększyła się liczba ofiar śmiertelnych powodzi - nadal jest to siedem osób i jedna osoba jest poszukiwana. Dodał, że zablokowanych jest 81 dróg, w tym 8 dróg krajowych.



Boroń podkreślił, że do tej pory zatrzymano 17 osób i ujawniono też 118 fałszywych zbiórek pieniędzy.



Infrastruktura po powodzi

Zamknięty w piątek po południu most w Ścinawie ma zostać ponownie otwarty.



Po przeglądzie i opinii zespołu mostowego chcemy otworzyć most w Ścinawie do ruchu dzisiaj - zadeklarował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.



Minister poinformował też, że główne linie kolejowe są przejezdne, przerwa w ruchu spowodowana powodzią dotyczy dwóch lokalizacji. Chodzi o odcinek Kłodzko Główne - Kłodzko Miasto, gdzie zniszczenia powodziowe są największe, szlak Głogów - Krzepów, który w niedzielę został zamknięty z powodu zalania torów.



Klimczak powiedział, że najwcześniej we wtorek zapadnie decyzja, czy linia Głogów - Krzepów zostanie otwarta.



Szczegóły zmian ustawowych we Wrocławiu

Premier Donald Tusk podczas poniedziałkowego sztabu kryzysowego powiedział, że trwają pracę nad zmianami ustawowymi, które ułatwią proces odbudowy. Dodał, że jutro we Wrocławiu powinny zostać zaprezentowane pierwsze szczegóły.

Cały czas jesteśmy skoncentrowani na sytuacji powodziowej. W tej chwili trwają prace odpowiednich ministrów nad zmianami ustawowymi, które ułatwią nam proces odbudowy - mówił Donald Tusk.

Jak dodał, w środę rano "spotkamy się na miejscu (we Wrocławiu), zanim będziemy wygłaszali informację późnym popołudniem w Sejmie na temat sytuacji powodziowej, bo tego typu zrozumiałe oczekiwanie od posłanek i posłów się pojawiło, więc rząd oczywiście będzie do tego gotowy".

Szef rządu podkreślił, że najważniejsze są teraz bieżące informację i pomoc powodzianom.