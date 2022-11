To może być historyczny mecz. Na mundialu w Katarze polscy piłkarze walczą dziś z Argentyną o wyjście z grupy i awans do 1/8 finału mistrzostw świata. W wygraną biało-czerwonych wierzy 11 proc. ankietowanych w sondażu United Surveys dla „Dziennika Gazety Prawnej” i RMF FM.

Polscy piłkarze w sobotę pokonali Arabię Saudyjską 2:0 / Sebastian El-Saqqa / PAP/DPA

W sobotę drużyna pod wodzą Czesława Michniewicza pokonała Arabię Saudyjską 2:0 . W swoim pierwszym meczu na mundialu biało-czerwoni natomiast bezbramkowo zremisowali z Meksykiem .

Reprezentacja Polski prowadzi w tabeli grupy C z dorobkiem 4 punktów. Wyprzedza o jeden Argentynę i Arabię Saudyjską, a o trzy Meksyk.

Polscy piłkarze w przypadku co najmniej remisu z Argentyną na pewno awansują do 1/8 finału mistrzostw świata. Biało-czerwonym udałoby się to po raz pierwszy od 1986 roku.

Początek spotkania o godz. 20.

Większość ankietowanych w sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM uważa jednak, że Argentyna wygra dzisiejsze spotkanie. Takie wynik wskazuje ponad 59 proc. pytanych.

W zwycięstwo Polaków wierzy 11 proc. badanych. Remis obstawia niespełna 15 proc.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 18-20 listopada na grupie 1000 osób metodą mieszaną: CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo) i CAWI (wywiad przeprowadzany internetowo).

