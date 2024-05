W Pałacu Goetza w Brzesku 17 maja odbędzie się niezwykły koncert. Wystąpi zespół Akustyczna Operacja i gość specjalny - artysta kabaretowy Łukasz Rybarski. Wieczór rozpocznie jego rozmową z pochodzącą z Brzeska lekarką-endokrynolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie prof. Anną Sową-Staszczak.

Aktor Łukasz Rybarski / Łukasz Gągulski / PAP

Będzie to rozmowa o życiowych pasjach. Będzie też muzyka, stand up, kabaret i wielka sztuka, ale więcej zdradzić nie mogę - mówi Łukasz Rybarski, który zachęca do przyjścia na koncert.

Artysta wykona fragmenty swojego autorskiego programu, a zespół Akustyczna Operacja wystąpi w składzie: Izabela Mytnik - wokal, instrumenty klawiszowe, akordeon, autorka muzyki. Anna Sowa-Staszczak- wokal, autorka tekstów, Gertruda Szymańska - perkusja, Bartłomiej Stuchlik- kontrabas, Jarosław Meus- gitara akustyczna.

Jak zapowiadają organizatorzy w Pałacu Goetza usłyszymy m.in. historię pochodzącej z Brzeska prof. Anny Sowy Staszczak "jej kariery w zawodzie lekarza i pracy naukowej, która doprowadziła ją do tytułu profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu; usłyszymy historię dwóch osób, które pięknie łączą świat sceny z innymi swoimi pasjami".

Łukasz Rybarski o koncercie w Brzesku Jacek Skóra / RMF24

Akustyczna Operacja to grupa, która powstała na potrzeby odbywającego się cyklicznie Festiwalu "Black or White", który promuje wiedzę na temat nowotworów neuroendokrynnych zarówno wśród potencjalnych pacjentów, jak i lekarzy.