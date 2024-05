Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Porozmawiamy z nim m.in. o piątkowym proteście rolników w Warszawie. Czy to demonstracja środowiska rolniczego, czy protest polityczny? Czy odrzucenie Zielonego Ładu w ogóle wchodzi w grę? Co do tej pory dla polskiego rolnictwa zrobił rząd?