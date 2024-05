Policjanci z koszalińskiej komendy przejęli 93 sztuki fałszywych monet kolekcjonerskich o nominale 1 dolara australijskiego. 40-letni sprawca podając się za kobietę, oferował sprzedaż fałszywych monet na portalach aukcyjnych, wprowadzając w błąd nabywców co do ich autentyczności. Mężczyzna już usłyszał zarzuty, za które grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Koszalińscy policjanci sprawdzając internet ustalili, że 40-letni mieszkaniec województwa lubuskiego, na różnych portalach aukcyjnych, oferuje do sprzedaży monety kolekcjonerskie o nominale 1 dolara australijskiego. Okazało się, że monety były podrobione, co wstępnie potwierdził biegły. W rzeczywistości były wybite z innego stopu w kolorze miedzianym. Podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez mężczyznę policjanci znaleźli 93 sztuki podrobionych monet o nominale 1 dolara australijskiego. Funkcjonariusze ustalili, że sprzedając fałszywe monety na portalach aukcyjnych, wprowadzał w błąd kolekcjonerów, podając się za kobietę. 40-latek z województwa lubuskiego już usłyszał zarzuty, za które grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Mężczyźnie udało się oszukać co najmniej 30 osób. Sprawa ma charakter rozwojowy.

