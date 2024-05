11 kolejnych osób podejrzewanych o pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy z Białorusią zatrzymały Straż Graniczna i policja - podał w piątek Podlaski Oddział SG (POSG) w Białymstoku. To obywatele Ukrainy, Kazachstanu, Tadżykistanu i Mołdawii.

/ Podlaska Straż Graniczna /

Dwóch Ukraińców zostało zatrzymanych w środę.

"Jeden z nich wpadł, usiłując przewieźć w głąb Europy dwóch cudzoziemców. Drugi został zatrzymany, kiedy przewoził w pojeździe trzech cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko - białoruską" - podał w piątkowym komunikacie Podlaski Oddział SG.

Policja, wpierająca w ochronie granicy Straż Graniczną, zatrzymała w powiecie hajnowskim do kontroli cztery samochody, w których byli przewożeni migranci, którzy nielegalnie dostali się do Polski. Zatrzymano dwóch Ukraińców, obywatela Kazachstanu, Tadżykistanu, którzy przewozili tych migrantów.

Pięciu tzw. kurierów zatrzymano w czwartek. Trzech z nich zatrzymały patrole policji. Obywatela Ukrainy, Mołdawii i Kazachstanu przewożących w sumie dziewięciu obywateli Iranu. Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy usiłujących przewieźć nielegalnych migrantów - poinformowała rzeczniczka POSG mjr Katarzyna Zdanowicz.

SG informowała wielokrotnie wcześniej, że za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat więzienia.

Wobec wszystkich osób podejrzewanych o takie pomocnictwo będą dodatkowo wszczęte postępowania administracyjne, aby wydać decyzje zobowiązujące je do powrotu do kraju pochodzenia. Osoby te będą też miały zakaz wjazdu do państw obszaru Schengen na okres od 5 do 10 l

Od początku 2024 r. funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 131 osób, które pomagały imigrantom w nielegalnym przekroczeniu granicy z Białorusią.