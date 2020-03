Nowa ustawowa definicja filmu, drastyczne podniesienie kary za nękanie, czyli stalking i trzymiesięczny areszt domowy stosowany przez prokuratora - takie między innymi regulacje zawiera "tarcza antykryzysowa". Przygotowywany przez ponad tydzień projekt ustawy liczy 170 stron i miejscami wprawia w zdumienie.

Premier Morawiecki podczas konferencji dotyczącej tarczy antykryzysowej / Andrzej Lange / PAP/EPA

Tarcza miała chronić przed skutkami epidemii przedsiębiorców, tymczasem podnosi karę za stalking, czyli uporczywe nękanie, z 3 do aż 8 lat.

Rządowy pakiet wzmaga też bezpieczeństwo biznesu przepisem, umożliwiającym prokuratorowi stosowanie w postępowaniu przygotowawczym zakazu opuszczania przez oskarżonego lokalu. Bez decyzji sądu, do trzech miesięcy.

W ustawie o kinematografii do definicji filmu (przypominamy, że to "utwór złożony z następujących po sobie obrazów, wywołujących wrażenie ruchu przewidziany do wyświetlania w kinie") rząd chce dopisać, że filmem jest też utwór, który nie został wyświetlony w kinie - co ma pewnie dać filmowcom sporą ulgę.

Wszystko to działania w epidemii nieodzowne - komentuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

Niepokoi tylko przepis, że minister obrony ma "określić zadania, które mają być uruchomione podczas selektywnego uruchomienia programu, mając na względzie uruchomienie odpowiedniego potencjału".