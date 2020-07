Wszyscy zakażeni od początku epidemii pracownicy spółki Węglokoks Kraj zostali już uznani za ozdrowieńców - poinformował prezes spółki Grzegorz Wacławek. Zakażonych w poprzednich miesiącach było łącznie 590 górników należącej do spółki bytomskiej kopalni Bobrek.

Testy przesiewowe górników, pracujących w kopalni Ziemowit/ Zdjęcie ilustracyjne / Andrzej Grygiel / PAP

Ruch Bobrek to część kopalni Bobrek-Piekary, należącej do spółki Węglokoks Kraj z grupy katowickiego Węglokoksu.



W pierwszych dniach kwietnia z rejonu prowadzonych prac prewencyjnie wycofano dwie brygady górników z Bobrka - w sumie około 30 osób. Decyzję taką podjęto po tym, gdy okazało się, że w kręgu znajomych jednego z pracowników może być osoba zarażona koronawirusem. W kolejnych dniach potwierdzono zakażenie u jednego z górników, a kolejnych poddano testom.



W tym czasie był to jeden z pierwszych oficjalnie potwierdzonych przypadków koronawirusa wśród górników śląskich kopalń węgla kamiennego - obok pojedynczych pracowników należących do Polskiej Grupy Górniczej gliwickiej kopalni Sośnica oraz kopalni Marcel w Radlinie (część kopalni ROW).



W maju kopalnia Bobrek wstrzymała na pewien czas wydobycie - w związku z szybko narastającą liczbą oficjalnie potwierdzonych zakażeń. W tym czasie prowadzono tam akcję badań przesiewowych, które objęły ok. 2,7 tys. pracowników kopalni i firm usługowych. Dzięki temu według władz spółki udało tam się ustabilizować sytuację i w drugiej połowie maja częściowo przywróciła wydobycie.



Na początku czerwca liczba górników w kopalni Bobrek z potwierdzonym oficjalnie zakażeniem sięgnęła 590, jednocześnie przyrastać zaczęła stopniowo liczba ozdrowieńców. W ostatnich dniach liczba górników Bobrka z zakażeniami, a także pracowników firm współpracującej z kopalnią, spadała z kilkunastu już do pojedynczych przypadków.



"Z dniem dzisiejszym kopalnię Bobrek-Piekary możemy uznać za wygaszone źródło epidemii. Dziękuję w imieniu własnym i całej załogi za współpracę" - powiedział Wacławek. Jak przypomniał, żaden z pracowników spółki nie przebywał też już w ostatnich dniach na kwarantannie.



Pozostałe spółki węglowe nie zebrały jeszcze swoich statystyk na środę. We wtorek ogółem w górniczych spółkach przybyło od poniedziałku 256 ozdrowieńców, a łącznie w całym górnictwie za chore uznawano 2285 osób.