W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 7795 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 386 pacjentów. O północy z czwartku na piątek ruszyły zapisy na szczepienie przeciw Covid-19 osób z rocznika 1941 i z roczników niższych. Zarejestrowało się ponad 127 tysięcy seniorów. Chęć zaszczepienia się zadeklarowało natomiast ponad 470 tysięcy Polaków. Tymczasem koncern Pfizer zapowiedział ograniczenie dostawy szczepionek dla Europy. Liczba zakażeń koronawirusem w Europie przekroczyła 30 milionów. Do piątku rano na naszym kontynencie stwierdzono 646 022 zgony. Najnowsze informacje na temat walki z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.

Zapisy przez internet na szczepienie przeciwko Covid-19 / Leszek Szymański / PAP

15:31 Szczepienia przeciw Covid-19

Michał Dworczyk z kancelarii premiera potwierdza: Otrzymaliśmy informacje, że firma Pfizer w najbliższych tygodniach w sposób znaczący zmniejszy dostawy szczepionki do Polski i innych krajów europejskich. Rząd nie ma jeszcze precyzyjnej informacji od Pfizera, o ile zmniejszy w najbliższych tygodniach dostawy.

14:54 Paszporty dla zaszczepionych?

W Komisji Europejskiej toczy się dyskusja na temat wprowadzenia tzw. paszportów szczepień, które ułatwiałyby podróże i dostęp do pewnych usług. Za wprowadzeniem takiego dokumentu jest szefowa KE Ursula van der Leyen.

Gorącą dyskusję na ten temat na posiedzeniu Rady Europejskiej zapowiada natomiast brytyjski dziennik "The Guardian". Gazeta wskazuje, że największym zwolennikiem Covid-paszportów jest premier Grecji Kiriakos Mitsotakis. Inne kraje są bardziej powściągliwe i wolałyby uniknąć dzielenia obywateli ze względu na zaszczepienie.

14:27 Włochy

We Włoszech utrzymano zakaz podróży między regionami. Nie ma już obowiązku kwarantanny dla przyjezdnych z krajów UE, wystarczy negatywny wynik błyskawicznego testu wykonanego na 48 godzin przed przyjazdem.

14:05 1688 nauczycieli z koronawirusem. „Grozi nam trzecia fala”

Zakażenie koronawirusem potwierdzono u 1688 nauczycieli i pracowników szkół badanych w ramach przygotowań do otwarcia od poniedziałku 18 stycznia pierwszych trzech klas szkoły podstawowej - ustalił reporter RMF FM Grzegorz Kwolek.

"Wyniki badań nauczycieli są niepokojące, po powrocie najmłodszych dzieci do szkół grozi nam trzecia fala pandemii" - ostrzega w rozmowie z RMF FM doktor Paweł Grzesiowski, pediatra i immunolog.

13:46 Szczepienia przeciw Covid-19

410,480 tys. szczepień wykonano dotąd w Polsce. To dane na godzinę 11:45. Zutylizowano 1084 szczepionek. Niepożądane odczyny wystąpiły u 91 zaszczepionych.

13:21 Portugalia

W Portugalii od północy obowiązują przepisy o nowym, trwającym co najmniej miesiąc lockdownie. Od rana obywatele Portugalii mogą opuszczać swoje domy tylko w uzasadnionych przypadkach, takich jak wyjście do pracy, szkoły, lekarza oraz zrobienie zakupów. Brak maski w miejscu publicznym jest karane mandatem w wysokości co najmniej 240 euro.

13:12 Ponure statystyki

Liczba zakażeń koronawirusem w Europie przekroczyła 30 milionów. Do piątku rano na naszym kontynencie stwierdzono 646 022 zgony. Stary Kontynent wyprzedza w tej tragicznej statystyce Amerykę Łacińską i Karaiby (542 243 zgony) oraz Stany Zjednoczone i Kanadę (406 049 zgonów).

Ogółem w 191 krajach świata od początku pandemii zdiagnozowano ponad 93,2 mln zakażeń SARS-CoV-2 i prawie 2 mln zgonów - wynika z zestawienia amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.

12:57 Pfizer ograniczył dostawy szczepionek dla Europy

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego poinformował, że koncern Pfizer zdecydował się tymczasowo ograniczyć dostawy szczepionek przeciw Covid-19 dla całej Europy. Powodem są starania firmy, by zwiększyć produkcję preparatu.

12:53 Ile osób zgłosiło chęć zaszczepienia się przeciwko Covid-19?

Polacy przesłali 474 tys. zgłoszeń chęci zaszczepienia się przeciw Covid-19, prawie 377 tys. zgłoszeń zostało już potwierdzonych przez osoby zainteresowane - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk.







12:40 Dworczyk o utylizacji szczepionek: Jeden z najniższych współczynników w Europie

Według mojej wiedzy, przekazanej przez prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, mamy jeden z niższych współczynników w Europie utylizowanych dawek szczepionek przeciw Covid-19 - zapewnił pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Dworczyk pytany na pkonferencji prasowej o zutylizowane dawki szczepionek powiedział, że według jego wiedzy, którą przekazał prezes Agencji Rezerw Materiałowych, "mamy jeden z niższych współczynników w Europie utylizowanych dawek".

Oczywiście cały czas zdarzają się tego rodzaju sytuacje, że jakieś dawki, czy cała ampułka ulegają zniszczeniu, ale proszę państwa przy tej skali, tak jak już powiedziałem mamy ponad 410 tys. osób zaszczepionych, przy tej skali, to wynika ze statystyki - podkreślił szef KPRM.

12:02 Ilu seniorów zarejestrowało się na szczepienie?

Do tej pory na szczepienie przeciwko Covid-19zarejestrowało się 127 tys. 796 seniorów powyżej 80. roku życia.





11:57 Nowe dane o liczbie zaszczepionych w Polsce

Do końca piątku będziemy mieli zaszczepionych 450 tys. Polaków; do godzin porannych w piątek zaszczepionych przeciw Covid-19 zostało ponad 410 tys. pacjentów - poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

10:48 Niemal 400 nowych zgonów w Polsce

W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 7795 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 386 pacjentów.





10:06 Nowe informacje o wolnych respiratorach i łózkach covidowych

Jak wygląda w Polsce dostępność łóżek i respiratorów dla pacjentów z Covid-19? Według najnowszych informacji, zajętych jest 16 083 z 31 521 łóżek i 1 628 z 2 949 respiratorów.



Obecnie na kwarantannie przebywa 182 899 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 5 917 osób.

09:50 Sondaż ws. szczepień poza kolejnością

47 proc. respondentów uważa, że władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w którym doszło do szczepień poza kolejnością, powinny podać się do dymisji; 29 proc. jest przeciwnego zdania; 24 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć" - wynika z sondażu Social Changes dla wPolityce.pl.





08:10 WOŚP chce pomóc w procesie szczepień

Zwróciliśmy się tydzień temu do ministra zdrowia z zapytaniem, że jako fundacja jesteśmy w stanie pomóc w procesie szczepień. Można wykorzystać ludzi fundacji, być może weekendowe szczepienia, wolontariat. Nie mamy do tej pory odpowiedzi - powiedział w TVN24 Jerzy Owsiak, szef Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wysłaliśmy list drogą mailową z zapytaniem, że możemy również uruchomić nasze finanse - dodał.

08:06 Kolejne europejskie kraje przedłużają obostrzenia

Kolejne państwa Europy przedłużają ograniczenia lub wprowadzają nowe, by powstrzymać pandemię koronawirusa. We Francji godzina policyjna będzie obowiązywała od g. 18. Obostrzenia przedłużono m.in. we Włoszech, Holandii i Szwajcarii. Kanclerz Niemiec Angela Merkel według mediów powiedziała, że kwarantanna w jej kraju może zakończyć się dopiero w kwietniu.

07:03 Włosi buntują się przeciwko restrykcjom

"Ja otwieram" - to hasło akcji 50 tysięcy właścicieli barów i restauracji we Włoszech, którzy od piątku w ramach protestu przeciwko rządowym restrykcjom będą obsługiwać klientów przez cały dzień, także poza dozwolonymi godzinami. Mówią, że walczą o przetrwanie.

06:48 Niemal 4 tys. nowych zgonów w USA

3925 Amerykanów zmarło w ciągu ostatniej doby na Covid-19 - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł w Stanach Zjednoczonych do 388 529.

W ciągu pierwszych dwóch tygodni stycznia na Covid-19 zmarło ponad 38 tysięcy Amerykanów. Oznacza to, że blisko jedna dziesiąta tragicznego bilansu epidemii przypada na rok 2021.



Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) ostrzega, że nadchodzące trzy tygodnie mogą być jeszcze gorsze - według szacunków na Covid-19 umrze ponad 90 tysięcy obywateli USA.





06:21 Nowe dane z Niemiec

Od początku pandemii w Niemczech zarejestrowano ponad 2 miliony przypadków zakażenia koronawirusem. Jak podał berliński Instytut im. Roberta Kocha, w ciągu ostatniej doby odnotowano 22 368 nowych infekcji i 1113 kolejnych zgonów.



Oznacza to, że łączna liczba zakażonych od początku pandemii wzrosła w Niemczech do 2 000 958, a zmarłych - do 44 994.

06:15 Już ponad 400 tys. zaszczepionych osób w Polsce

Przeciwko Covid-19 zaszczepiono już w Polsce ponad 400 tys. osób. Szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk poinformował, że w Polsce zaszczepiono ponad 400 tys. osób. Zaznaczył, że w przyszłym tygodniu zaszczepionych zostanie ponad 330 tys.



Zapowiedział jednocześnie, że od przyszłego tygodnia będzie powoli zmniejszana liczba szczepionek odkładanych w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych. Obecnie z przeznaczeniem na drugą dawkę trafia tam połowa dostarczanych do Polski dawek.

05:05 Ruszyły zapisy seniorów na szczepienia

O północy z czwartku na piątek w Polsce ruszyły zapisy na szczepienie przeciw Covid-19 osób z rocznika 1941 i z roczników niższych. "Od rozpoczęcia procesu zgłoszeń i rejestracji notujemy olbrzymi ruch we wszystkich kanałach dostępowych. Wraz z Partnerami systemu dokładamy starań, aby umożliwić obsługę wszystkich zainteresowanych szczepieniami przeciwko COVID-19" - poinformowało na Twitterze Centrum e-Zdrowia.





Seniorzy mogą zarejestrować się na szczepienie na trzy sposoby: telefonicznie, przez internet lub w punkcie szczepień.

Aby zarejestrować się telefonicznie, należy skontaktować się z całodobową i bezpłatną infolinią dostępną pod numerem 989. Seniorzy mogą sami skontaktować się z infolinią lub może ich zapisać ktoś bliski z rodziny.



Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego, na który później zostanie wysłany SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. Podczas rejestracji będzie można wybrać dokładny termin i miejsce szczepienia (nie trzeba szczepić się w miejscowości, gdzie jesteśmy zameldowani - można wybrać dowolny punkt).



Seniorzy mogą również zarejestrować się online przez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl. W takim przypadku system automatycznie zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień blisko adresu pacjenta. Jednak również w tym przypadku senior będzie mógł wybrać inną datę i lokalizację szczepienia, wystarczy, że skorzysta z dostępnej wyszukiwarki i wskaże dogodną dla siebie datę i lokalizację.



Zaraz po dokonaniu rezerwacji senior otrzyma powiadomienie SMS. Kolejne przypomnienie o szczepieniu będzie wysłane dzień przed planowanym terminem.

Aby skorzystać z rejestracji online, trzeba mieć Profil Zaufany. Osoby, które dotychczas go nie założyły, powinny skontaktować się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub skorzystać ze wsparcia swojej przychodni.



Seniorzy mogą również zarejestrować się na szczepienie, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Takich miejsc od 15 stycznia będzie niemal 6 tys.



Od piątku również każda inna osoba, bez względu na wiek, ma możliwość zgłoszenia się do szczepienia. Po wypełnieniu specjalnego formularza, osoby te dostaną e-mail z informacją o wystawieniu e-skierowania na szczepienie, gdy ruszy rejestracja dla grupy wiekowej lub zawodowej odpowiedniej dla tej osoby. Dopiero wówczas taki pacjent będzie mógł zarejestrować się na konkretny termin.

05:02 Nowe dane z Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1248 zgonów z powodu Covid-19 i wykryto 48 682 nowe zakażenia koronawirusem.



Z powodu Covid-19 w Wielkiej Brytanii zmarło już 86 015 osób, z czego 75 199 w Anglii, 5166 w Szkocji, 4117 w Walii i 1533 w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - więcej ofiar śmiertelnych odnotowano tylko w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Indiach i Meksyku.



W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykonano 628,5 tys. testów na obecność koronawirusa, a od początku epidemii - już 59,5 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 817,5 tys. testów na dobę.