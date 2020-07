Rektorzy Uczelni Medycznych z całej Polski apelują do polityków o odpowiedzialność za słowa w sprawie walki z epidemią COVID19. Jak się informuje dziennikarz RMF FM, profesorowie napisali list otwarty, w którym zwracają uwagę, że stwierdzenia o przezwyciężeniu epidemii w Polsce i mniejszej aktywności wirusa w okresie letnim są zdecydowanie przedwczesne i wprowadzają opinię publiczną w błąd, co może skutkować znacznym zwiększeniem liczby przypadków i doprowadzić do kolejnych tragedii.

Myślę, że to jest apel i przypomnienie, że jednak ciągle epidemia trwa i wbrew niektórym zapowiedziom, które się pojawiały w mediach w ostatnim czasie ciągle nie możemy powiedzieć, że "daliśmy sobie radę i nie mamy problemu z Covid-em" - mówi w rozmowie z RMF FM prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki - Prorektor UJ ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zwraca uwagę na to, że politycy i osoby publiczne powinny zdawać sobie sprawę z opiniotwórczości i uważać na to, w jaki sposób się wypowiadają. Zawsze media maja ogromną silę przekazu i są w stanie nakłonić i do dobrego i do złego. Jeżeli tutaj i politycy i media będą zajmowały jednoznaczne stanowisko, że jednak my musimy się społecznie dystansować - nie możemy być zbyt blisko drugich osób, szczególnie tych nieznanych - że musimy nosić maski, to pozwoli nam to zmniejszyć ilość zachorowań i tempo przyrastania epidemii - przekonuje prof. Godzicki.

Profesor w rozmowie z RMF FM komentuję sytuacje w krakowskim szpitalu jednoimiennym, który został zorganizowany w Szpitalu Uniwersyteckim - jak relacjonuje, liczba osób zgłaszających się w ostatnim czasie na SOR z podejrzeniem zakażenia i tych zakażonych zbliża się do tej ilości, która była w marcu i kwietniu, na początku epidemii. Liczbę chorych mamy ciągle w szpitalu nieco mniejszą, niż w tym najgorszym okresie, ale rośnie w sposób niebezpieczny i trudno mi powiedzieć co będzie za kilka tygodni - dodaje.

Stanowisko Rektorów Uczelni Medycznych w sprawie rozwagi w wypowiedziach na temat epidemii COVID-19 oraz roli szczepień na grypę. Przeczytaj całość>>>

Sygnatariusze apelu odnoszą się również do sprawy szczepień przeciwko grypie. "Pragniemy podkreślić, że szczepienia na grypę są uznaną i rekomendowaną przez autorytety naukowe metodą profilaktyki zachorowań i w istotny sposób zmniejszają ryzyko hospitalizacji i zgonu z powodu grypy" - czytamy.

Cytat Prosimy także o rozwagę i odpowiedzialność w wypowiedziach oraz zachowaniach osób mających duży wpływ na opinię publiczną, a w szczególności przedstawicieli rządu, parlamentu, mediów i pracowników systemu opieki zdrowotnej