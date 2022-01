W ciągu ostatniej doby potwierdzono 19 652 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce - ujawnił Waldemar Kraska. Jak poinformował wiceminister zdrowia, zmarło pacjentów 377, którzy zachorowali na Covid-19. "Prawie 300 ofiar to są osoby niezaszczepione. To są zgony, których mogliśmy uniknąć, gdyby te osoby się zaszczepiły" - przekonywał w rozmowie z Wirtualną Polską.

Zdjęcie ilustracyjne / ATEF SAFADI / PAP/EPA

Wśród 19 652 nowych zakażeń koronawirusem za 709 przypadków odpowiedzialny jest wariant Omikron - ujawnił wiceminister Kraska. Jak dodał, w ciągu ostatniej doby zmarło 377 osób, które zachorowały na Covid-19.

Dane dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ujawnił w rozmowie z Wirtualną Polską. Informacje dotyczące sytuacji w szpitalach, a także podziału zakażeń na regiony pojawiają się w codziennym raporcie Ministerstwa Zdrowia tuż po 10.

Tydzień do tygodnia to jest wzrost o 72 proc. To jest dość duży, lawinowy skok. Przybywa niestety nowego wariantu Omikron - mówił w rozmowie z portalem Kraska. Dodał, że szczególnie dużo zakażeń nowym wariantem stwierdza się obecnie w woj. pomorskim. W skali całego kraju zakażenia wywołane Omikronem stanowią już niemal 19 proc. wszystkich zakażeń.

Wiceminister został zapytany także o to, w którym z województw sytuacja związana z przyrostem zakażeń koronawirusem jest najgorsza. Przyznał, że na ten moment największy wzrost notuje Podkarpacie. W liczbie pozytywnych testów dominuje woj. małopolskie. Praktycznie 26 proc. wszystkich badanych próbek to próbki dodatnie. W woj. mazowieckim to jest prawie 20 proc. - wyliczał Kraska.