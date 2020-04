Trwa pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego groźne dla życia zapalenie płuc Covid-19. Na świecie stwierdzono już prawie 2,9 mln przypadków SARS-CoV-2. Z powodu Covid-19 zmarło ponad 200 tys. osób. Berlińczycy protestowali przeciwko obostrzeniom. Jutro premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson wraca do pracy po przebytej chorobie Covid-19. Najważniejsze informacje na temat pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

W Polsce liczba przypadków zarażenia koronawirusem wynosi 11 273. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 30 zgonach. Łącznie w naszym kraju zmarły już 524 osoby.

Jak podał resort zdrowia, do tej pory z koronawirusa wyleczono 2 126 osób.

Ponad 87 tysięcy przebywa na domowej kwarantannie, a w szpitalach leczonych jest 2 821 osób.

Na Stany Zjednoczone przypada niemal jedna czwarta globalnych zachorowań na koronawirusa. Zmarło tam dwukrtnie więcej osób niż we Włoszech.

Na całym świecie liczba ofiar przekroczyła 200 tysięcy osób. We wszystkich krajach wykryto już niemal 2,9 miliona przypadków zakażeń.









07:31 Bruksela: Na świat przyszła córeczka zakażonej kobiety

W Brukseli przyszła na świat dziewczynka, której mama jest nosicielką koronawirusa.

"To był szczególny poród. Nie rodziłam w zwykłej sali - ale w takiej ze specjalnymi ścianami. Widziałam córeczkę tylko przez dwie minuty zanim mi ją odebrano" - opisuje młoda mama.

Dziecko urodziło się przez cesarskie cięcie z powodu komplikacji niezwiązanych z SARS-Cov-2. Dziewczynka nie ma jeszcze zrobionego testu na obecność koronawirusa, ale rodzice wierzą, że wszystko będzie dobrze. Jej mama przechodzi chorobę bezobjawowo.





07:23 Nowy Jork wzrost liczby ofiar śmiertelnych

Niewielki wzrost liczby ofiar koronawirusa w Nowym Jorku. Ostatniej doby zmarło w tym amerykańskim stanie 437 osób.

Chociaż przez ostatnie dni liczba ofiar śmiertelnych spadała, ten wzrost w stosunku po poprzedniej doby daje do myślenia. Szczytowy punkt pandemii już minął, ale za wcześnie żeby mówić, że pandemia w stanie Nowy Jork jest opanowana.





07:18 Bayern Monachium walczy z koronawirusem

Kibice Bayernu Monachium zakupili sto tysięcy maseczek w klubowych barwach w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia sprzedaży - poinformował zespół piłkarskiego mistrza Niemiec. W komunikacie poproszono też o cierpliwość, ponieważ część zamówień dotrze z opóźnieniem.

Cena maseczki dla dziecka to 5,95 euro, te dla dorosłych kosztują o euro więcej. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na fundusz stworzony przez piłkarzy Bayernu Joshuę Kimmicha i Leona Goretzkę, którego celem jest wspieranie instytucji walczących z koronawirusem.

"Tą akcją chcemy pokazać, że Bayern robi wszystko, aby dawać przykład w walce z koronawirusem (...). Cieszymy się, że możemy dołączyć się do inicjatywy Joshuy Kimmicha i Leona Goretzki" - powiedział szef klubu Karl-Heinz Rummenigge.





07:07 MEKSYK

W ciągu ostatnich 24 godzin wykryto 970 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, 84 osoby zmarły - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia Meksyku. Łącznie zachorowało - według oficjalnych danych - 13 842 osoby a 1 305 zmarło.

Podając te dane ministerstwo zastrzegło, że uwzględniają one tylko przypadki zdiagnozowanych zachorowań oraz, że rzeczywista liczba osób zarażonych jest najprawdopodobniej znacznie wyższa.

Najwięcej osób zarażonych wykryto w rejonie stolicy kraju - liczącego prawie 9 mln mieszkańców miasta Meksyk.





07:00 WŁOCHY

Kto mieszka nad morzem, może się w nim wykąpać - to pierwsze złagodzenie restrykcji we Włoszech ogłoszone przez rząd jeszcze przed opracowaniem pełnego programu stopniowego otwierania kraju po trwającej prawie dwa miesiące kwarantannie. Nowe zasady stopniowego powrotu do normalności mają wejść w życie 4 maja.







06:26 WIELKA BRYTANIA

Brytyjski premier Boris Johnson powróci do pracy w poniedziałek po okresie rekonwalescencji, jaką musiał odbyć po zarażeniu się koronawirusem. 55-letni Johnson od 12 kwietnia przebywał w Chequers, wiejskiej rezydencji brytyjskich premierów. Z powodu choroby spędził tydzień w londyńskim szpitalu St Thomas's, w tym trzy doby na oddziale intensywnej terapii. Jak twierdziły brytyjskie media, mimo że nie był ani na chwilę podłączony do respiratora, jego życiu zagrażało niebezpieczeństwo.





06:23 CHINY

W ciągu ostatnich 24 godzin w Chinach kontynentalnych potwierdzono 11 nowych przypadków koronawirusa, nie zarejestrowano nowych zgonów. Łączna liczba "importowanych" przypadków koronawirusa wzrosła do 1634. Liczba wszystkich wykrytych przypadków infekcji wirusem wynosi obecnie 82827.

06:16 NIEMCY

Kilkaset osób protestowało w sobotę w centrum Berlina przeciwko obostrzeniom wprowadzonym przez władze z powodu pandemii koronawirusa. Interweniowała policja. Protestujący krzyczeli "Zwróćcie mi moje życie!" i nieśli transparenty z napisami: "Wolność to nie wszystko, ale bez wolności wszystko jest niczym" oraz "Tato, czym jest pocałunek?"





06:13 STANY ZJEDNOCZONE

O 2494 wzrósł w ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszego bilansu Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Łącznie w USA na Covid-19 zmarły 53 511 osoby.

Zgodnie z danymi Uniwersytetu na Stany Zjednoczone przypada ponad jedna czwarta światowych zgonów na Covid-19. W USA zmarło już ponad dwukrotnie więcej osób zakażonych SARS-CoV-2 niż we Włoszech.

06:10 KANADA

W Kanadzie w ciągu minionej doby na Covid-19 zmarło 48 osób, a zaraziło się 476. W sumie jest już 2350 ofiar śmiertelnych SARS-CoV-2 i ponad 44,3 tys. potwierdzonych przypadków zakażenia.

Jak donosi CBC, władze prowincji Ontario ogłosiły, że pracownicy "pierwszej linii frontu" w walce z pandemią, czyli opiekunowie osób niepełnosprawnych, personel domów opieki, schronisk, różnego rodzaju ośrodków pomocy społecznej, zakładów poprawczych, a także pracujący w takich ośrodkach kucharze i personel sprzątający otrzymają dodatek do pensji w wysokości 4 dolarów kanadyjskich (CAD) za godzinę pracy przez 16 tygodni.

Ponadto osoby pracujące ponad 100 godzin w miesiącu otrzymają bonus w wysokości 250 CAD na miesiąc przez kolejne cztery miesiące.