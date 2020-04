Angielski klub piłkarski Everton poinformował, że jest „przerażony” zachowaniem swojego zawodnika Moise Keana, który zorganizował w domu przyjęcie, naruszając w sposób rażący warunki kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa.

Moise Kean / PETER POWELL / PAP/EPA

"Everton był przerażony, gdy dowiedział się o incydencie z udziałem piłkarza pierwszej drużyny, który zignorował wytyczne rządu i politykę klubu w związku z kryzysem wywołanym przez koronawirus" - napisano w oświadczeniu klubu. Nie wspomniano jednak o ewentualnej karze, którą miałby ponieść zawodnik.



Według dziennika "Daily Mirror" Kean sam nagrał i wysłał filmik z imprezy do grupy znajomych na aplikacji mobilnej Snapchat.



20-letni reprezentant Włoch pochodzenia iworyjskiego występuje w Evertonie od ubiegłego roku. Do klubu z Liverpoolu przeszedł z Juventusu Turyn za 27,4 mln euro.



Według ostatnich danych w Wielkiej Brytanii liczba zakażonych koronawirusem zbliża się do 150 tys. Zmarło ponad 20 tys. osób.

Zobacz również: Arsenal ponownie otwiera ośrodek treningowy dla piłkarzy