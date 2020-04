"Zmobilizowałem trenerów do kontaktu z dziećmi: telefonicznego czy poprzez media społecznościowe. Prowadzimy treningi online. Treningi, które dzieci mają obowiązek, ale myślę i przyjemność zrobić razem z rodzicami w domu"- mówi Artur Siódmiak, były piłkarz ręczny dziś związany ze Stowarzyszeniem Akademia Sportu, które organizuje między innymi coroczną Największą Lekcję WF-u. Opowiedział nam jak stowarzyszenie działa w czasie epidemii.

Artur Siódmiak: Większość prowadzonych przez nas zajęć musieliśmy odwołać

"Sytuacja jest ciężka. Dzieci nie chodzą do szkoły i siłą rzeczy jesteśmy ograniczeni co do prowadzenia zajęć w naszych ośrodkach szkoleniowych, które są zlokalizowane w szkołach. Te zajęcia są wstrzymane, ale zmobilizowałem trenerów do kontaktu z dziećmi: telefonicznego czy poprzez media społecznościowe. Prowadzimy treningi online. Treningi, które dzieci mają obowiązek, ale myślę i przyjemność zrobić razem z rodzicami w domu. Z rodzicami też jesteśmy w kontakcie, bo wiadomo, że siedzenie w domu przez tak długi czas - często na małej przestrzeni to nie jest dobra alternatywa. Sport jest w tym przypadku musi być obecny. To takie odmóżdżenie" - mówi Artur Siódmiak. Były reprezentant Polski w piłce ręcznej od kilku lat dba o rozwój najmłodszych poprzez różne aktywności organizowane przez Stowarzyszenie Akademia Sportu.

Siódmiak podkreśla, że obecnie trzeba zadbać o aktywność najmłodszych: "Sport i ruch odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdego z nas. Szczególnie dzieciaków. Teraz siedzenie w domu powoduje, że dzieci są bardziej zestresowane. Rodzicom też trudno wytrzymać. My staramy się monitorować sytuację. Aktywować dzieciaki. Sport powoduje, że jesteś zrelaksowany, możesz oderwać się od tej trudnej rzeczywistości, która nas spotkała."

Siódmiak organizuje również imprezy w Gdańsku Brzeźnie. Położony na plaży Stadion Letni jest areną zmagań w beach soccerze, siatkówce plażowej, czy plażowej piłce ręcznej. Obecnie nie sposób powiedzieć czy uda się przeprowadzić wszystkie zaplanowane imprezy.

"Mamy zaplanowany szereg imprez na Letnim Stadionie w Gdańsku z kategorii sportów plażowych. Jestem w kontakcie ze związkami sportowymi. Na razie imprezy są planowane na drugą połowę czerwca. Będziemy chcieli dostosować się do obostrzeń i przeprowadzić te zawody. Sytuacja jest dość mglista. Nie wiadomo, co będzie. Wiąże się to choćby z gastronomią, które też mamy na Stadionie Letnim. Co do szkół to liczymy się z tym, że z naszymi programami w miarę normalnie wrócimy dopiero od września. Największą Lekcję WF-u zawsze organizujemy zimą pod koniec roku. Być może się nie odbędzie. Nie wiem, jak to będzie z imprezami masowymi. Czekamy na rozwój sytuacji" -podsumowuje Siódmiak.