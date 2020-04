Trwa pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego groźne dla życia zapalenie płuc Covid-19. Resort zdrowia potwierdził rano 122 nowe przypadki koronawirusa w Polsce i 2 zgony. Popołudniu dodano 222 przypadki i kolejnych 10 zgonów. Aktualny bilans koronawirusa w Polsce wynosi 11 617 zakażonych i 535 ofiar śmiertelnych. Władze Wuhan poinformowały, że w szpitalach w mieście nie przebywa ani jedna osoba zakażona koronawirusem. Najważniejsze informacje na temat pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

W Polsce liczba przypadków zarażenia koronawirusem wynosi 11 617. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 12 zgonach. Łącznie w naszym kraju zmarły już 535 osób.

Jak podał resort zdrowia, do tej pory z koronawirusa wyleczono 2 265 osób.

Ponad 87 tysięcy przebywa na domowej kwarantannie, a w szpitalach leczonych jest 2 821 osób.

Na Stany Zjednoczone przypada niemal jedna czwarta globalnych zachorowań na koronawirusa. Zmarło tam dwukrtnie więcej osób niż we Włoszech.

Na całym świecie liczba ofiar przekroczyła 200 tysięcy osób. We wszystkich krajach wykryto już niemal 2,9 miliona przypadków zakażeń.





19:32 Koronawirus we Francji

Liczba ofiar śmiertelnych spowodowanych przez koronawirusa we Francji wzrosła w ciągu ostatnich 24 godzin o 242, a łącznie od początku marca wyniosła 22856 - przekazało ministerstwo zdrowia w niedzielę. Dzień wcześniej zmarło 369 chorych.



19:24 Spada liczba zgonów w Irlandii

Liczba zmarłych z powodu koronawirusa w Irlandii wzrosła o kolejne 26 osób, wskutek czego łączny bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 1087 - podało w niedzielę po południu ministerstwo zdrowia tego kraju.



To najmniejsza liczba zgonów od dwóch tygodni i o połowę mniej niż zanotowano w sobotę.

19:14 Kolejne zgony w Portugalii

W ciągu ostatniej doby na Covid-19 w Portugalii zmarły 23 osoby. Oznacza to, że łączna liczba zgonów od początku epidemii wynosi 903 - poinformowała w niedzielę minister zdrowia tego kraju Marta Temido.



19:12 Zawody rozegrane przez e-mail

Federacja Oceanii (OWF) w podnoszeniu ciężarów zaprosiła 187 krajowych związków sportowych oraz 3000 klubów do zawodów rozgrywanych przez... pocztę mailową. Mają one zostać rozegrane w dniu, w którym pierwotnie miały rozpocząć się igrzyska w Tokio, czyli 24 lipca.



19:11 Wirtualne mistrzostwa w taekwondo

Marokańska Federacja Taekwondo przeprowadzi w maju wirtualne mistrzostwa kraju. Zawodnicy nagrają telefonami wykonywane przez siebie układy, a następnie jury je oceni. Ma to zachęcić do trenowania tego sportu w dobie pandemii koronawirusa.



19:07 Pomoc prawna w czasie pandemii

Blisko pół tysiąca prawników z całego kraju udziela za darmo pomocy osobom poszkodowanym przez pandemię koronawirusa. Mamy bardzo dużo pytań od firm i osób prywatnych, szukamy kolejnych prawników chętnych do niesienia pomocy - mówi RMF FM Magdalena Bukowska, organizatorka akcji Prawnicy Pro Bono.



19:04 Koronawirus we Włoszech

19:02 Koronawirus w Kanadzie

W Kanadzie w ciągu ostatniej doby odnotowano 24 zgony i 437 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, wszystkie w prowincji Ontario. W sumie w całym kraju na Covid-19 zmarło już 2489 osób, a liczba zakażonych wynosi prawie 45,8 tysięcy.



18:54 Morawiecki o koronawirusie

"Sytuacja, w jakiej się znajdujemy daleka jest od normalności, ale w obliczu pandemii terenowa administracja rządowa zdecydowanie staje na wysokości zadania. Chciałbym podziękować wojewodom za ich pracę i wspieranie przedstawicieli służby zdrowia wszelkimi dostępnymi środkami" - napisał premier Mateusz Morawiecki w niedzielę na Facebooku.





18:48 Epidemia słabnie w Nowym Jorku

367 osób zmarło z powodu koronawirusa w stanie Nowy Jork w ciągu minionych 24 godzin, co jest najniższym bilansem dobowym zgonów od 31 marca - poinformował w niedzielę gubernator Andrew Cuomo. Dzień wcześniej zmarło 437 chorych.



W szpitalach z powodu Covid-10 przebywało do soboty 1087 osób.

18:26 Coraz lepsza sytuacja we Włoszech

260 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby we Włoszech - podała Obrona Cywilna w biuletynie wydanym w niedzielę. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 26644. Liczba zgonów znacznie spadła. W sobotę było ich 415.



Tak niskiego bilansu dobowego nie było we Włoszech od 15 marca.

Koronawirus we Włoszech / RMF FM / RMF FM

18:24 Ratownik z Wrocławia nie ma koronawirusa

Drugi test wykonany u ratownika Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu wykluczył jego zakażenie koronawirusem. W piątek pierwsze badanie dało wynik pozytywny, dlatego 20 innych ratowników musiało przejść kwarantannę. Wszyscy wracają do pracy.



18:19 Koronawirus w Turcji

Tureccy sportowcy, którzy są już pewni występu w przyszłrocznych igrzyskach olimpijskich w Tokio, będą mogli indywidualnie trenować w obiektach, które pozostają zamknięte z powodu pandemii koronawirusa.



18:18 Nowe zasady dotyczące kwarantanny

Wstrzymanie międzynarodowego ruchu kolejowego oraz obowiązek dwutygodniowej kwarantanny dla osób przekraczających granice i udających się do miejsc zamieszkania lub pobytu na terenie Polski przedłużone zostały do odwołania - stanowi zmienione rozporządzeniu rządu, które weszło w życie w niedzielę.



17:48 Bilans koronawirusa w Polsce

W Polsce do tej pory stwierdzono 11 617 przypadków koronawirusa. Zmarło 535 osób.



Koronawirus w Polsce / RMF FM / RMF FM

17:41 Zmarło kolejnych 10 osób

Poinformowano też o śmierci kolejnych 10 osób zakażonych koronawirusem. To 81-letnia kobieta z Kędzierzyna-Koźla, 59-letnia kobieta i 90-letni mężczyzna z Puław, 86-letni mężczyzna z Poznania, 68-letni mężczyzna z Bolesławca, 92-letni mężczyzna z Koszalina, 82-letnia kobieta ze Szczecina, 72-letni mężczyzna, 79-letni mężczyzna i 65-letni mężczyzna z Radomia. Większość ze zmarłych osób miała choroby współistniejące.

17:40 Nowe przypadki zakażenia w Polsce

Po godzinie 17:30 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 222 przypadkach zakażenia koronawirusem.



Zakażenia dotyczą osób z województw : śląskiego (53), dolnośląskiego (48), mazowieckiego (46), pomorskiego (36), łódzkiego (19), małopolskiego (7), kujawsko-pomorskiego (4), opolskiego (2), podkarpackiego (2), zachodniopomorskiego (2),lubuskiego (1), świętokrzyskiego (1) i podlaskiego (1).



17:32 Dr Anthony Fauci zagrany przez Brada Pitta

W czasie walki z pandemią koronawirusa dużą popularność w USA zyskał dr Anthony Fauci, specjalista ds. chorób zakaźnych, dyrektor Narodowego Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych. W ostatni weekend naukowiec został nawet zagrany przez Brada Pitta.



17:29 Ferma norek objęta kwarantanną w Holandii

Ministerstwo rolnictwa Holandii poinformowało w niedzielę, że dwie fermy norek zostały poddane kwarantannie, ponieważ zwierzęta zostały zainfekowane koronawirusem i wezwało do zgłaszania innych prawdopodobnych przypadków zakażenia u zwierząt.



17:21 Koronawirus w Wielkiej Brytanii

O 413 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi już 20732 - poinformował w niedzielę po południu podczas rządowej konferencji prasowej minister środowiska George Eustice.



17:15 Wiceminister MSWiA o walce z koronawirusem

Jednym z zadań wojewodów jest organizacja miejsc do kwarantanny zbiorowej, izolatoriów oraz tzw. hoteli dla medyków. Praca wykonana w ostatnim czasie skutkuje tym, że jesteśmy przygotowani na kolejne tygodnie walki z koronawirusem - przekazał wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.



17:02 DPS w Bytomiu

Wszyscy zdrowi pracownicy bytomskiego Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Bytomiu, gdzie półtora tygodnia temu potwierdzono obecność koronawiusa u kilkudziesięciu pensjonariuszy i pracowników, zostali już poddani badaniom na obecność SARS-CoV-2 - podał w niedzielę Urząd Miasta w Bytomiu.



15:58 Koronawirus w Nowej Dębie

Poważna sytuacja epidemiologiczna w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Kilka oddziałów tamtejszego szpitala jest zamkniętych, bo wśród personelu medycznego wykryto koronawirusa.

Zarażenie koronawirusem wykryto u 24 osób, 13 pracowników i 11 pacjentów. Od razu podjęto decyzję o zamknięciu do odwołania izby przyjęć oddziału chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczego, chirurgii ogólnej i laboratorium.

Kwarantanną objęto też Dom Pomocy Społecznej w tym mieście. Jedna z zarażonych pielęgniarek pracowała i w szpitalu i w domu. Dodatkowo w szpitalu przebywa 52 pensjonariuszy.

15:51 Wybory w Aleksandrowie Kujawskim

Niedzielne wybory burmistrza w Aleksandrowie Kujawskim (Kujawsko-Pomorskie) przebiegają spokojnie, nie ma żadnych zakłóceń — powiedziała PAP członkini Miejskiej Komisji Wyborczej Katarzyna Gumińska. Zaznaczyła, że głosujący stosują się do specjalnych zasad związanych z epidemią.



15:35 Koronawirus w Szczecinie

Koronawirus w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie. Zakażenie COVID-19 stwierdzono u trzech pracowników. Kolejnych 19 osób personelu zostało skierowanych na kwarantannę. Rzecznik szpitala zapewnia, że placówka pracuje bez zmian.



15:28 Nieodpowiedzialne zachowanie piłkarza Evertonu

Angielski klub piłkarski Everton poinformował, że jest "przerażony" zachowaniem swojego zawodnika Moise Keana, który zorganizował w domu przyjęcie, naruszając w sposób rażący warunki kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa.



"Everton był przerażony, gdy dowiedział się o incydencie z udziałem piłkarza pierwszej drużyny, który zignorował wytyczne rządu i politykę klubu w związku z kryzysem wywołanym przez koronawirus" - napisano w oświadczeniu klubu. Nie wspomniano jednak o ewentualnej karze, którą miałby ponieść zawodnik.

15:00 Żołnierze przekazali przyłbice i oddadzą krew

"Razem z wojskami operacyjnymi i terytorialsami w walkę z koronawirusem zaangażowani są podchorążowie. Akademia Marynarki Wojennej przekazała już 50 placówkom medycznym i opiekuńczym maski ochronne oraz przyłbice. Od jutra 140 podchorążych WAT włącza się w akcję krwiodawstwa" - napisał szef MON na swoim profilu na Twitterze.









14:58 Łukaszenka: Nie ma potrzeby wprowadzenia kwarantanny

Na Białorusi nie ma obecnie potrzeby wprowadzania kwarantanny - ocenił po raz kolejny Alaksandr Łukaszenka. Oświadczył również, że gdy zaistnieje taka potrzeba, dodatkowe ograniczenia związane z pandemią zostaną wprowadzone.

"Podjąłem decyzję, że będziemy działać w zależności od sytuacji. Trzeba izolować - będziemy izolować. Trzeba wprowadzić kwarantannę - wprowadzimy kwarantannę. Godzinę policyjną - wprowadzimy godzinę policyjną. Czy nasi ludzie tego potrzebują? Teraz nie" - powiedział w niedzielę Alaksandr Łukaszenka.

"Niektórzy szturchają nas w plecy - no już, wprowadźcie kwarantannę. Łukaszenka jest taki czy owaki. Nie ma takiej konieczności. Chociaż my nie zaprzeczamy, że ludzie u nas chorują" - dodał prezydent.





14:55 Kolejne zakażenia w pomorskim DPS-ie

Do 69 wzrosła liczba zarażonych koronawirusem podopiecznych i pracowników Domu Pomocy Społecznej "Polanki" w Gdańsku - poinformowała w niedzielę Olimpia Schneider z Urzędu Miasta Gdańska. Chorzy na COVID-19 pensjonariusze zostali przewiezieni do szpitala.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Polanki w Gdańsku jest największym ogniskiem koronawirusa w woj. pomorskim. Infekcję stwierdzono dotąd u 45 podopiecznych i 24 pracowników ośrodka. W ostatnich dwóch dniach zakażenie potwierdzono u kolejnych 21 pensjonariuszy i u 12 osób z personelu.

"Podczas ostatniej doby kolejni podopieczni, którzy otrzymali wynik dodatni testu na COVID-19, zostali przetransportowani do szpitali. Placówkę opuścili również pracownicy, u których potwierdzono chorobę" - poinformowała Olimpia Schneider.





14:51 Mały ruch graniczny

Rząd rozumie sytuację mieszkańców terenów przygranicznych i na początku przyszłego tygodnia Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zajmie się tematem małego ruchu granicznego - przekazało Centrum Informacyjne Rządu. Na problem ten wskazał w czwartek premier Brandenburgii Dietmar Woidke.









14:42 Szczecin: Koronawirus w szpitalu

U trzech pracowników szpitala wojewódzkiego w Szczecinie potwierdzono zakażenie koronawirusem. 19 kolejnych osób personelu zostało skierowanych na kwarantannę.

"U trzech pracowników naszego szpitala przy ul. Arkońskiej potwierdzono dodatni wynik w kierunku COVID-19" - poinformował w niedzielę rzecznik szpitala wojewódzkiego w Szczecinie Mateusz Iżakowski. To dwie pielęgniarki i sanitariuszka; wszystkie są w stanie dobrym.

Z informacji Iżakowskiego wynika, że w wywiadzie epidemiologicznym ustalono także kontakty pracowników, w związku z czym 19 kolejnych osób z personelu zostało skierowanych na kwarantannę - domową lub do izolatorium w Kołobrzegu. Szpital czeka na kolejne wyniki wymazów.





14:34 Kosiniak-Kamysz

Cały proces wyborczy, który obóz władzy chce zrealizować 10 maja, jest zagrożeniem dla zdrowia i życia - ocenił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że cała opozycja zalicza się do "frakcji zdrowego rozsądku", sprzeciwiającej się takiemu rozwiązaniu.









14:23 IRAN

Liczba osób zakażonych koronawirusem w Iranie przekroczyła w niedzielę 90 tysięcy od początku epidemii Covid-19 w tym kraju - poinformował w niedzielę rzecznik irańskiego resortu zdrowia. Do tej pory z powodu Covid-19 zmarło 5 710 osób.

Iran jest krajem najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa na Bliskim Wschodzie. Według najnowszego zestawienia agencji AFP, która powołuje się na dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz oficjalne dane z poszczególnych państw, w całym regionie Bliskiego Wschodu odnotowano dotąd nieco ponad 152 tys. zakażonych, 6 286 osób zmarło.





14:11 Krajowa Izba Diagnostów protestuje

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych wyraża kategoryczny sprzeciw wobec stopniowego zaniżania wyceny testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Kilka dni temu resort zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia poinformowały, że stawka za badanie wykrywające koronawirusa zostaje obniżona z 450 do 280 złotych.

Według Izby Diagnostów, nowe stawki są nieadekwatne do poziomu kosztów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia diagnostyki laboratoryjnej. To próba przerzucenia kosztów badań na podmioty, które postanowiły uruchomić diagnostykę koronawirusa.

W piśmie wskazano, że nakłady poczynione na reorganizację laboratoriów uwzględniały pierwotną wycenę produktu.





14:05 POLSKA

Dotychczas w Polsce wykonano 290,6 tys. testów na obecność koronawirusa, z czego ponad 11,6 tys. w ciągu ostatniej doby - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.



Resort przekazał, że z przebadanych łącznie 290 633 próbek, wynik negatywny stwierdzono w 279 238 przypadkach. Pozytywny wynik, potwierdzający zakażenie, otrzymano w 11 395 testach diagnostycznych. W ciągu doby wykonano ponad 11,6 tys. testów.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.







13:56 Akademia Sportu w czasie pandemii

"Zmobilizowałem trenerów do kontaktu z dziećmi: telefonicznego czy poprzez media społecznościowe. Prowadzimy treningi online. Treningi, które dzieci mają obowiązek, ale myślę i przyjemność zrobić razem z rodzicami w domu"- mówi Artur Siódmiak, były piłkarz ręczny dziś związany ze Stowarzyszeniem Akademia Sportu, które organizuje między innymi coroczną Największą Lekcję WF-u. Opowiedział nam jak stowarzyszenie działa w czasie epidemii.









13:47 Ukraina: Protest w areszcie

W areszcie śledczym w Czerniowcach w południowo-zachodniej części Ukrainy wybuchł bunt w związku z przyjęciem osoby, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem. Grupa aresztantów zabarykadowała się w celach, trzech próbowało podciąć sobie żyły.

O zajściu poinformowała w niedzielę ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

Do zdarzenia doszło nocą z piątku na sobotę. Przebywający w placówce penitencjarnej zaczęli wyrażać masowy sprzeciw wobec nowego aresztanta, przyjętego w piątek ok. godz. 23.





13:39 Białoruś: Rekordowy przyrost zachorowań

Rekordowy od początku epidemii na Białorusi dobowy przyrost zakażeń koronawirusem odnotowało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 873 nowe przypadki infekcji, pięć zakażonych osób zmarło.

Dla porównania w ciągu poprzedniej doby przybyło 817 infekcji.

Ogółem od początku epidemii na Białorusi "zarejestrowano 10 463 osoby, u których potwierdzono Covid-19, co stanowi 7,1 proc. przetestowanych osób" - podał w niedzielę w komunikacie resort zdrowia.





13:31 Niemcy wycofują się z monitorowania chorych

Niemcy zmieniły zdanie co do technologii, przy pomocy której chcą śledzić osoby zarażone koronawirusem. Porzuciły wcześniejsze plany dotyczące śledzenie osób przy pomocy smartfonów. Poinformowali o tym Helge Braun minister do zadań specjalnych oraz szef resortu zdrowia Jens Spahn w wywiadzie dla gazety "Welt am Sonntag".

Zapowiedział, że nie będą używali metody rejestrowania kontaktów międzyludzkich na centralnym serwerze. Berlin poparł wcześniej inicjatywę o nazwie Paneuropejskie śledzenie prywatności, które zostało ostro skrytykowane w liście otwartym przez setki naukowców. Uczeni alarmowali, że otwiera to drogę do państwowego nadzoru nad kontaktami obywateli. Minister Braun wycofał się z tych planów. Niemcy mają przechować dane tylko na urządzeniach.

Coraz więcej krajów, także Polska, wdraża takie instrumenty kontroli.





13:25 Wybory korespondencyjne

Samorządowcy, którzy odmawiają przekazania spisu wyborców Poczcie Polskiej to włodarze kilkunastu miast związani z opozycją, głównie z Koalicją Obywatelską, realizujący politykę swojej partii - ocenił wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Jego zdaniem to zachowanie antypaństwowe.









13:11 Korea Południowa otwiera kościoły

Duże kościoły Korei Południowej zostały dzisiaj ponownie otwarte. Rząd wymaga jednak od wiernych zachowania dystansu i noszenia masek. W ten sposób złagodzono ograniczenia spotkań religijnych mające na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Kościół Onnuri, jedna z największych świątyń w Seulu, wymaga, aby wierni zarejestrowali się przed uroczystością i usiedli na wyznaczonych miejscach w celu zachowania odległości. Obowiązuje ograniczona frekwencja - do 700 osób w kościele, który mieści 3000 osób.





13:04 Chorwacja odmraża sport

Od poniedziałku 27 kwietnia chorwaccy sportowcy w dyscyplinach indywidualnych i drużynowych wracają do treningów - poinformowały miejscowe media. W związku z pandemią koronawirusa wszystkich obowiązywać będą specjalne zasady.

Jak zaznaczono, powołując się na regulacje Instytutu Zdrowia Publicznego, zajęcia wznawiają sportowcy "1. i 2. kategorii" oraz drużyny seniorskie z najwyższych lig. Wszyscy będą musieli prowadzić specjalną dokumentację.

Powrót do szkolenia mają sportowcy, którzy otrzymali zgodę od Chorwackiego Komitetu Olimpijskiego lub Paraolimpijskiego, a także Federacji Sportu Głuchych.





12:52 Białoruś: Nie odbędzie się marsz na rocznicę awarii w Czarnobylu

Z powodu epidemii koronawirusa białoruska opozycja zrezygnowała z organizacji dorocznego marszu, upamiętniającego awarię elektrowni atomowej w Czarnobylu w 1986 r. W jej wyniku najbardziej ucierpiały tereny Białorusi.

Organizowany przez opozycję i środowiska niezależne Szlak Czarnobylski, czyli przemarsz ulicami Mińska, odbywał się co roku 26 kwietnia od 1988 r. Jego celem było upamiętnienie ofiar katastrofy w Czarnobylu, a w ostatnich latach - zwrócenie uwagi na budowaną przez białoruskie władze wspólnie z Rosją elektrowni jądrowej pod Ostrowcem.

W 2019 r. Szlak Czarnobylski po raz pierwszy nie odbył się; ze względu na zmianę przepisów władze żądały od organizatorów opłacenia ochrony demonstracji przez milicję.





12:47 Policjanci kontrolują przebywających na kwarantannie

Ostatniej doby sprawdziliśmy ponad 66 tys. osób poddanych kwarantannie. Tylko w ok. 170 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wyciagnięcia konsekwencji prawnych - poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka.

W 11 przypadkach do funkcjonariuszy zwrócono się o pomoc w codziennych czynnościach, jak zrobienie zakupów czy wyniesienie śmieci.

Od początku prowadzenia kontroli osób na kwarantannie policjanci wykonali ich już ponad 4 mln.





12:41 Policjanci zakażeni koronawirusem

Około 130 policjantów jest zakażonych koronawirusem, a od początku działań prawie 2,3 tys. było lub jest objętych kwarantanną - poinformował w niedzielę PAP rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.

Inspektor podkreślił, że policjanci na co dzień z wielkim poświęceniem i poczuciem obowiązku wykonują swoje zadania. "Nie oszukujmy policjantów, dbajmy o zdrowie nas wszystkich. To dzięki działaniom policjantów mniej pacjentów mają lekarze, ratownicy czy pielęgniarki. Pamiętajmy o tym!" - zaapelował.





12:32 Rosja: Gwałtowny wzrost liczby zakażeń

W Rosji liczba zakażeń koronawirusem sięgnęła w niedzielę 80 949, po wykryciu 6 361 nowych przypadków w ciągu minionej doby, o blisko 400 więcej niż dzień wcześniej - poinformował sztab kryzysowy. Liczba przypadków śmiertelnych wzrosła o 66 do 747.

W ciągu ostatniej doby ze szpitali wypisano 517 osób. Ogółem od początku pandemii wyzdrowiało 6 767 pacjentów.

Wśród nowych przypadków prawie 45,9 proc. (2 920) dotyczy osób, które nie miały objawów klinicznych choroby.





12:19 Sztab Kidawy-Błońskiej ostrzega przed wyborami

Wybory korespondencyjne to ryzyko braku tajności, braku równości, braku uczciwości oraz ryzyko zakażenia koronawirusem - ostrzega w swym najnowszym spocie wyborczym sztab kandydatki PO na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.









12:11 Azja Południowo-Wschodnia

Ministerstwo zdrowia Singapuru podało w niedzielę, że zarejestrowało 931 nowych zakażeń koronawirusem, zwiększając całkowitą liczbę przypadków Covid-19 w tym państwie mieście do 13 624. Ponad 280 nowych przypadków odnotowano na Filipinach, a ponad 270 w Indonezji.

Jak przekazał resort zdrowia Singapuru, zdecydowana większość nowych przypadków to pracownicy migracyjni mieszkający w hotelach robotniczych. Według oficjalnych danych liczący 5,7 mln ludzi Singapur ma obecnie jeden z najwyższych wskaźników infekcji w Azji Południowo-Wschodniej właśnie z powodu rozprzestrzeniania się wirusa w ciasnych hostelach, w których przebywa ponad 300 tys. pracowników, głównie z Azji Południowej.





12:02 NBA otwiera obiekty treningowe

Od piątku ponownie zostaną otwarte niektóre obiekty treningowe ligi koszykówki NBA, ale tylko do zajęć indywidualnych. Dotyczy to tych stanów, gdzie nastąpią poluzowania zasad kwarantanny domowej - poinformowała stacja ESPN.

Według ESPN w grę wchodzi tylko kilka stanów i kilka drużyn: Georgia (Atlanta Hawks), Floryda (Miami Heat, Orlando Magic) oraz Oklahoma (Oklahoma City Thunder).

Z powodu pandemii koronawirusa rozgrywki NBA przerwano 12 marca i nie wiadomo czy zostaną wznowione.





11:54 "Kształtuje się nowa rola państwa w gospodarce"

Podczas pandemii jesteśmy świadkami kształtowania się nowej roli państwa w gospodarce - powiedział PAP ekspert PIE Paweł Śliwowski. Dodał, że w normalnych warunkach państwo ma tworzyć stabilne ramy prawne, by firmy bezpiecznie działały, a tylko w niektórych sektorach jego rola powinna być znacząca.

"Nigdy w historii gospodarki nie było takiego kryzysu, który zmusiły świat do wygaszenia całych sektorów, a rządy do tak daleko idącej interwencji" - zaznaczył kierownik zespołu strategii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Paweł Śliwowski.





11:48 Wuhan bez koronawirusa

W szpitalach w mieście Wuhan w środkowych Chinach nie ma już żadnych pacjentów z Covid-19 - przekazał w niedzielę rzecznik państwowej komisji zdrowia Mi Feng. Koronawirus w pierwszej kolejności pojawił się pod koniec 2019 r. właśnie w Wuhanie.

"Według najnowszych informacji do 26 kwietnia liczba nowych pacjentów z koronawirusem w Wuhanie wynosi zero, dzięki wspólnym wysiłkom (władz i lekarzy) Wuhanu i personelu medycznego z całego kraju" - przekazał Mi na konferencji prasowej.

Według oficjalnych danych w Wuhanie stwierdzono 46 452 przypadki zakażenia koronawirusem, co stanowi 56 proc. infekcji w całych Chinach kontynentalnych. Zmarło 3 869 osób, czyli 84 proc. wszystkich przypadków śmiertelnych na Covid-19 w Chinach, liczących ok. 1,4 mld ludzi. Szczytowy okres zakażeń w ChRL minął, ale pojawiają się obawy o możliwości wystąpienia drugiej fali epidemii.





11:43 Arsenal wraca do treningów

Klub angielskiej ekstraklasy Arsenal Londyn poinformował, że w przyszłym tygodniu ponownie otwiera ośrodek treningowy dla piłkarzy. "Kanonierzy" zaznaczyli, że w związku z obostrzeniami dotyczącymi koronawirusa, nadal będą przestrzegane np. zasady dystansu społecznego.









11:30 Bydgoszcz

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy planuje na początku maja zakończyć budowę dwóch prototypów prostego respiratora do wspomagania pacjentów z niewydolnością oddechową - poinformował rzecznik uczelni Franciszek Bromberek.

Prototypy zostaną przekazane do badań w warunkach klinicznych, mających na celu dopuszczenie do stosowania urządzeń w szpitalach. Przygotowywane urządzenie ostatnio przeszło próby z wykorzystaniem sztucznego serca.

"Naszym założeniem jest jak najszybsze zbudowanie prototypów i przekazanie ich do dalszych prac. Planujemy prace te zakończyć w pierwszych dniach maja" - podkreślił rzecznik.

11:22 Koronawirus uderza w lokalne lotniska

Epidemia koronawirusa uderza w małe lotniska. Regionalne porty nie funkcjonują i tracą ogromne pieniądze. Dotyczy to między portu lotniczego Olsztyn-Mazury.

"100 proc. kosztów jest ponoszone przez właściciela lotniska, czyli samorząd województwa. Miesięcznie jest to ok. 2 mln złotych. Ograniczamy wszelkie zakresy do niezbędnych do utrzymania lotniska w gotowości, ale na dłuższą metę nie będzie w stanie utrzymać lotniska w formie gotowości do przyjmowania i startu samolotów" - mówił marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.





11:16 Hiszpania: Maeje dobowa liczba zgonów

288 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii - poinformowało w niedzielę hiszpańskie ministerstwo zdrowia. To najmniejszy dobowy bilans zgonów na Covid-19 od ponad miesiąca.

Liczba ofiar śmiertelnych od początku epidemii wzrosła w tym kraju do 23 190.





11:07 Włochy luzują obostrzenia

Od 4 maja we Włoszech zacznie się poluzowywanie zasad izolacji. Mieszkańcy południowych regionów boją się znów najazdu ludzi z Lombardii, w której wciąż jest zdecydowanie więcej przypadków koronarwirusa. Taka sytuacja już miała miejsce po ogłoszeniu, że zamykana jest strefa czerwona. Szczególnie niebezpieczne mogą być wakacje - obawia się Patrycja Wojtysiak - Polka mieszkająca pod Neapolem.





Patrycja Wojtysiak – Polka mieszkająca pod Neapolem RMF FM





11:00 Polacy boją się utraty pracy

Ponad 42 proc. respondentów obawia się utraty pracy w związku ze spowolnieniem gospodarczym spowodowanym pandemią koronawirusa - wynika z sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej". 40 proc. uczestników sondażu nie boi się o swoje miejsce pracy.









10:47 AUSTRALIA

Rząd w Australii urochomił budzącą spore kontrowersje aplikację do śledzenia koronawirusa. Minister zdrowia Greg Hunt zakomunikował na konferencji prasowej, że aplikacja oparta na oprogramowaniu TraceTogether z Singapuru, używa strandardu Bluetooth do rejestrowania, kiedy ludzie byli blisko siebie. Został skrytykowany obrońców praw człowieka jako naruszenie prywatności.

Przechowywane dane kontaktowe aplikacji mają w założeniu umożliwić urzędnikom służby zdrowia śledzenie osób potencjalnie narażonych na infekcje. Polski rząd też poszedł śladami Singapuru i kończy pracę nad aplikacją do walki z koronawirusem.





10:35 Areszt dla zakażonej koronawirusem

Na posiedzeniu w formie wideokonferencji sąd zdecydował o surowym środku zapobiegawczym w postaci dwumiesięcznego aresztu dla zakażonej koronawirusem 54-latki z powiatu wyszkowskiego. Kobieta wybrała się z mężem na zakupy.









10:16 MINISTERSTWO ZDROWIA NOWE PRZYPADKi

MZ: 122 nowe zakażenia koronawirusem, zmarły dwie kolejne osoby, łącznie 11 395 przypadków i 526 zgonów.





Liczba zdiagnozowanych chorych na COVID-19 wzrosła do 11 395 po wykryciu 122 nowych przypadków. Zmarły dwie kolejne osoby - podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia.



Nowe 122 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą osób z województw: wielkopolskiego (41), śląskiego (21), dolnośląskiego (15), pomorskiego (14), zachodniopomorskiego (10), opolskiego (9), lubelskiego (5), małopolskiego (2), podlaskiego (2), świętokrzyskiego (2), lubuskiego (1).



Zmarły dwie kolejne osoby - 70-latka w Poznaniu i 84-latka w Raciborzu. Ministerstwo Zdrowia podało, że obie kobiety miały choroby współistniejące.









10:11 TADŻYKISTAN

Od przyszłego tygodnia Tadżykistan zawiesza rozgrywki piłkarskie. W leżącym w Azji Środkowej państwie oficjalnie nie stwierdzono ani jednego zakażenia koronawirusem, ale niepokój władz wywołały przypadki zapalenia płuc i podejrzenie świńskiej grypy.

W niedzielę rozegrane zostaną trzy mecze ekstraklasy, wszystkie przy pustych trybunach, a kolejne zaplanowano dopiero na 10 maja.

W sobotę rząd w Duszanbe postanowił zamknąć na dwa tygodnie szkoły i zakazał eksportu zbóż i roślin strączkowych, aby zapewnić dostawy żywności na rynek wewnętrzny.





10:03 Włochy: Szkoły zamknięte do września

Szkoły we Włoszech zostaną otwarte we wrześniu - ogłosił premier Giuseppe Conte, potwierdzając, że uczniowie nie wrócą już do klas w tym roku szkolnym. W wywiadzie dla dziennika "La Repubblica" zastrzegł, że w maju Włosi nie odzyskają pełnej swobody poruszania.









09:57 WĘGRY

Dziesięć osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, a liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 2500 - poinformowano w niedzielę na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii koronawirusa.

Do tej pory zmarły 272 osoby chore na Covid-19.

W ciągu ostatniej doby wykryto 57 nowych zakażeń - to spadek w stosunku do danych z ostatnich 10 dni.

09:53 USA

Do 33 wzrosła liczba marynarzy zakażonych koronawirusem na pokładzie niszczyciela USS Kidd znajdującego się na Pacyfiku u wybrzeży Ameryki Południowej - poinformowała w sobotę czasu lokalnego amerykańska marynarka wojenna, na którą powołuje się agencja AP.

Liczba zakażonych prawie podwoiła się; jeszcze w piątek informowano o 18 zainfekowanych marynarzach na pokładzie niszczyciela liczącego 350 członków załogi.

Obecna misja niszczyciela związana jest z działaniami antynarkotykowymi w USA - informuje AP.





09:49 Mnisterstwo Finansów: Czeka nas recesja

Polska gospodarka po ustąpieniu epidemii nie wystrzeli do góry w takim samym tempie, jak ostatnio spadała - uważa główny ekonomista Ministerstwa Finansów Łukasz Czernicki. Jego zdaniem nawet jeżeli wskutek suszy wzrosną ceny warzyw czy owoców, nie ma obawy o wzrost inflacji.









09:42 MINISTERSTWO ZDROWIA

Dzienny raport Ministerstwa Zdrowia









09:38 UKRAINA

492 przypadki zakażenia koronawirusem wykryto w ciągu minionej doby na Ukrainie, osiem osób chorych na Covid-19 zmarło - podało w niedzielę ministerstwo ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 8 617, a zgonów do 209.

840 pacjentów ogółem wyzdrowiało - poinformował resort.

86 proc. zmarłych chorych na Covid-19 to osoby powyżej 50. roku życia - zaznaczyło Centrum Zdrowia Publicznego.







09:27 Państwowa Straż Pożarna

U 101 strażaków potwierdzono zakażenie koronawirusem. Przebywają w izolatoriach lub szpitalach - poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Krzysztof Batorski.

Kwarantanną objętych jest 65 strażaków PSP z komend w kraju.

W kwarantannie pozostaje również 94 podchorążych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, gdzie wystąpiło ognisko koronawirusa. Dotychczas koronawirusa SARS-CoV-2 potwierdzono u 77 podchorążych. Wszyscy przebywają w izolatoriach zewnętrznych poza terenem uczelni.







09:22 Transport w czasie pandemii

W wyniku pandemii w trudniejszej sytuacji niż sektor magazynowy znalazł się transport - ocenili analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dodali, że jedynym segmentem rynku usług transportowych, który nie został poszkodowany przez pandemię, jest dystrybucja paczek i przesyłek kurierskich.

Jak zaznaczyli analitycy PIE, walka z pandemią stała się niespodziewaną barierą dla wielu dynamicznie rozwijających się w ostatnich latach sektorów polskiej gospodarki - m.in. branży transportowej i magazynowej. "Obecnie do zwykłych zadań związanych z harmonijną dostawą produktów realizowanych przez te przedsiębiorstwa doszły nowe wyzwania zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego pracownikom i klientom oraz ochrona zagrożonych miejsc pracy" - zwrócili uwagę w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".







09:09 Rodzaje testów na koronawirusa

Eksperci są zgodni - w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa szczególnie istotna jest jego diagnostyka. Liczba przeprowadzonych testów znacząco wpływa nie tylko na wykrywalność, ale również pozwala skutecznie izolować zakażonych i ograniczyć liczbę nowych zachorowań. Obecnie w diagnostyce koronawirusa wykorzystywane są testy antygenowe, molekularne i serologiczne. Jak działają i czym się różnią? Który jest najszybszy i najskuteczniejszy?









08:57 Warunki odmrożenia służby zdrowia



Otwieranie opieki zdrowotnej będzie możliwe pod pewnymi warunkami. Personel medyczny i pacjenci powszechnie będą poddawani testom diagnostycznym. Nie będzie problemu z dostępnością środków ochrony osobistej i dezynfekcji. Placówki przestaną być źródłem zakażeń. Spadnie też skala rozprzestrzeniania koronawirusa - uważają zarządzający szpitalami.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski stwierdził wywiadzie dla PAP w tym tygodniu, że COVID-19 nie jest jedyną chorobą, na którą będą chorować i od której będą umierać ludzie, dlatego też należy jak najszybciej odmrozić system ochrony zdrowia i wznowić opiekę oraz zabiegi w innych dziedzinach medycyny. Dodał, że w tej chwili resort opracowuje taki plan. Szczegółów jednak nie podał.

Pytani o perspektywę powrotu do normalnego funkcjonowania placówek zarządzający szpitalami mówili przede wszystkim o tym, że potrzebne jest spełnienie kilku podstawowych warunków, m.in. szpitale muszą przestać być ogniskami zakażeń.





08:46 IZRAEL

Kilka tysięcy Izraelczyków protestowało w Tel Awiwie przeciw koalicji premiera Benjamina Netanjahu i przywódcy Niebiesko-Białych Benjamina Ganca. Wspólny rząd, określany jako "rząd stanu wyjątkowego", ma przeprowadzić kraj przez okres pandemii koronawirusa. Według obserwatorów, chodzi tutaj jednak o wzmocnienie pozycji Netanjahu przed rozpoczęciem jego procesu.

"Myślę, że ten rząd jest całkowicie skorumpowany. Niestety niektórzy faceci, na których również i ja głosowałem, przyłączają się do Netanjahu, by wesprzeć go w blokowaniu demokracji i działaniach przeciwko sądowi najwyższemu" - mówił jeden z uczestników demonstracji.

W ramach porozumienia koalicyjnego kierowany przez premiera Likud może liczyć na przejęcie kluczowych resortów sprawujących nadzór nad sądownictwem. To może mieć dla Netanjahu duże znaczenie, jeśli jego sprawa trafi do Sądu Najwyższego. Szef rządu oskarżany jest o łapówkarstwo i nadużycie zaufania.





08:31 Wojsko wspiera walkę z koronawirusem

"Dziś w walkę z koronawirusem zaangażowanych będzie 8379 żołnierzy i pracowników wojska oraz 1431 jednostek sprzętu. W walkę z epidemią każdego dnia zaangażowanych jest także prawie 8000 osób, pracujących w wojskowych szpitalach, m. in. lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych" - napisał w niedzielę na Twitterze Błaszczak.





Wojsko od marca uczestniczy w działaniach służących ograniczaniu







08:22 Zmarły bliźniaczki zakażone koronawirusem

Katy i Emma, siostry bliźniaczki z Wielkiej Brytanii zmarły w odstępie trzech dni. Obie z powodu zarażenia się koronawirusem. Były pielęgniarkami opiekującymi się dziećmi.









08:15 NIEMCY

140 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował w niedzielę Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła w RFN do 5 640.



W ciągu minionych 24 godzin obecność koronawirusa potwierdzono u 1 737 osób. Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Niemczech wzrosła do 154 175.





08:04 PANAMA

Władze Panamy poinformowały, że nie będą już w stanie nabyć około stu przenośnych respiratorów do leczenia pacjentów z Covid-19 za 5,2 mln USD, kilka godzin po wszczęciu śledztwa przez tamtejszą prokuraturę, która podejrzewa zawyżony koszt zakupu sprzętu.



Prokuratura oświadczyła, że podejrzewa "nieprawidłowości przy zakupie" i jej wydział antykorupcyjny "wszczął w tej sprawie dochodzenie z urzędu".



Kilka godzin później panamski rząd ogłosił na konferencji prasowej anulowanie zamówienia przez firmę mającą dostarczyć respiratory. "Niestety, firma poinformowała nas dzisiaj, że nie będzie w stanie przesłać nam sprzętu z powodu globalnego popytu" - powiedział przedstawiciel rządu Juan Carlos Munoz.







07:56 Koronabajki

Co by się stało, gdyby koronawirus pojawił się w lesie królewny Śnieżki albo na podwórku Brzydkiego Kaczątka. Takie pytanie zadała sobie Izabella Czarnecka, która tworzy koronabajki. Jak sama mówi, nie pisała ich dla dzieci, a dla dorosłych.









07:42 KORONAWIRUS W POLSCE

Podejrzewasz, że możesz mieć koronawirusa? Ministerstwo Zdrowia radzi: Przeprowadź wstępny wywiad online. Pozwoli on stwierdzić, czy w Twoim przypadku konieczne jest przeprowadzenie testu.





07:31 Bruksela: Na świat przyszła córeczka zakażonej kobiety

W Brukseli przyszła na świat dziewczynka, której mama jest nosicielką koronawirusa.

"To był szczególny poród. Nie rodziłam w zwykłej sali - ale w takiej ze specjalnymi ścianami. Widziałam córeczkę tylko przez dwie minuty zanim mi ją odebrano" - opisuje młoda mama.

Dziecko urodziło się przez cesarskie cięcie z powodu komplikacji niezwiązanych z SARS-Cov-2. Dziewczynka nie ma jeszcze zrobionego testu na obecność koronawirusa, ale rodzice wierzą, że wszystko będzie dobrze. Jej mama przechodzi chorobę bezobjawowo.





07:23 Nowy Jork wzrost liczby ofiar śmiertelnych

Niewielki wzrost liczby ofiar koronawirusa w Nowym Jorku. Ostatniej doby zmarło w tym amerykańskim stanie 437 osób.

Chociaż przez ostatnie dni liczba ofiar śmiertelnych spadała, ten wzrost w stosunku po poprzedniej doby daje do myślenia. Szczytowy punkt pandemii już minął, ale za wcześnie żeby mówić, że pandemia w stanie Nowy Jork jest opanowana.





07:18 Bayern Monachium walczy z koronawirusem

Kibice Bayernu Monachium zakupili sto tysięcy maseczek w klubowych barwach w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia sprzedaży - poinformował zespół piłkarskiego mistrza Niemiec. W komunikacie poproszono też o cierpliwość, ponieważ część zamówień dotrze z opóźnieniem.

Cena maseczki dla dziecka to 5,95 euro, te dla dorosłych kosztują o euro więcej. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na fundusz stworzony przez piłkarzy Bayernu Joshuę Kimmicha i Leona Goretzkę, którego celem jest wspieranie instytucji walczących z koronawirusem.

"Tą akcją chcemy pokazać, że Bayern robi wszystko, aby dawać przykład w walce z koronawirusem (...). Cieszymy się, że możemy dołączyć się do inicjatywy Joshuy Kimmicha i Leona Goretzki" - powiedział szef klubu Karl-Heinz Rummenigge.





07:07 MEKSYK

W ciągu ostatnich 24 godzin wykryto 970 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, 84 osoby zmarły - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia Meksyku. Łącznie zachorowało - według oficjalnych danych - 13 842 osoby a 1 305 zmarło.

Podając te dane ministerstwo zastrzegło, że uwzględniają one tylko przypadki zdiagnozowanych zachorowań oraz, że rzeczywista liczba osób zarażonych jest najprawdopodobniej znacznie wyższa.

Najwięcej osób zarażonych wykryto w rejonie stolicy kraju - liczącego prawie 9 mln mieszkańców miasta Meksyk.





07:00 WŁOCHY

Kto mieszka nad morzem, może się w nim wykąpać - to pierwsze złagodzenie restrykcji we Włoszech ogłoszone przez rząd jeszcze przed opracowaniem pełnego programu stopniowego otwierania kraju po trwającej prawie dwa miesiące kwarantannie. Nowe zasady stopniowego powrotu do normalności mają wejść w życie 4 maja.







06:26 WIELKA BRYTANIA

Brytyjski premier Boris Johnson powróci do pracy w poniedziałek po okresie rekonwalescencji, jaką musiał odbyć po zarażeniu się koronawirusem. 55-letni Johnson od 12 kwietnia przebywał w Chequers, wiejskiej rezydencji brytyjskich premierów. Z powodu choroby spędził tydzień w londyńskim szpitalu St Thomas's, w tym trzy doby na oddziale intensywnej terapii. Jak twierdziły brytyjskie media, mimo że nie był ani na chwilę podłączony do respiratora, jego życiu zagrażało niebezpieczeństwo.





06:23 CHINY

W ciągu ostatnich 24 godzin w Chinach kontynentalnych potwierdzono 11 nowych przypadków koronawirusa, nie zarejestrowano nowych zgonów. Łączna liczba "importowanych" przypadków koronawirusa wzrosła do 1634. Liczba wszystkich wykrytych przypadków infekcji wirusem wynosi obecnie 82827.

06:16 NIEMCY

Kilkaset osób protestowało w sobotę w centrum Berlina przeciwko obostrzeniom wprowadzonym przez władze z powodu pandemii koronawirusa. Interweniowała policja. Protestujący krzyczeli "Zwróćcie mi moje życie!" i nieśli transparenty z napisami: "Wolność to nie wszystko, ale bez wolności wszystko jest niczym" oraz "Tato, czym jest pocałunek?"





06:13 STANY ZJEDNOCZONE

O 2494 wzrósł w ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszego bilansu Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Łącznie w USA na Covid-19 zmarły 53 511 osoby.

Zgodnie z danymi Uniwersytetu na Stany Zjednoczone przypada ponad jedna czwarta światowych zgonów na Covid-19. W USA zmarło już ponad dwukrotnie więcej osób zakażonych SARS-CoV-2 niż we Włoszech.

06:10 KANADA

W Kanadzie w ciągu minionej doby na Covid-19 zmarło 48 osób, a zaraziło się 476. W sumie jest już 2350 ofiar śmiertelnych SARS-CoV-2 i ponad 44,3 tys. potwierdzonych przypadków zakażenia.

Jak donosi CBC, władze prowincji Ontario ogłosiły, że pracownicy "pierwszej linii frontu" w walce z pandemią, czyli opiekunowie osób niepełnosprawnych, personel domów opieki, schronisk, różnego rodzaju ośrodków pomocy społecznej, zakładów poprawczych, a także pracujący w takich ośrodkach kucharze i personel sprzątający otrzymają dodatek do pensji w wysokości 4 dolarów kanadyjskich (CAD) za godzinę pracy przez 16 tygodni.

Ponadto osoby pracujące ponad 100 godzin w miesiącu otrzymają bonus w wysokości 250 CAD na miesiąc przez kolejne cztery miesiące.