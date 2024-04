Z piątkowych prognoz ekspertów portalu e-petrol.pl wynika, że istnieje szansa na spadek cen paliw podczas weekendu majowego. Biorąc pod uwagę zapowiadane przez stacje paliw promocje, koszty tankowania będą niższe.

W zależności od warunków programu lojalnościowego dystrybutora paliw, analitycy wskazują, że paliwo może być tańsze podczas majówki w przedziale od 10 do 30 gr./l niż to jest obecnie. W przypadku Pb 95 szacowana cena to 6,61-6,72 zł/l, a Pb98 7,28-7,39 zł/l.

Ceny diesla też będą spadać. Według analityków między 30 kwietnia a 5 maja cena oleju napędowego uplasuje się w przedziale 6,60-6,71 zł/l.

Promocja na stacjach Orlenu

W piątek ruszyła majówkowa promocja na stacjach paliw ORLEN. Nowi i obecni uczestnicy programu lojalnościowego ORLEN VITAY mogą zatankować paliwo taniej o 30 groszy za litr, a posiadacze Karty Dużej Rodziny aż o 40 groszy. Do 5 maja klienci wszystkich stacji ORLEN w całej Polsce będą mogli kupić w promocyjnej cenie nawet 100 litrów paliwa. Z rabatów na ładowanie skorzystają także użytkownicy pojazdów elektrycznych, zarejestrowani w aplikacji ORLEN Charge.

Limit pojedynczego promocyjnego tankowania to 50 litrów, po jego przekroczeniu pozostała część tankowania będzie rozliczana po regularnej cenie.

Promocja w Circle K

Także kierowcy tankujący na stacjach Circle K mogą skorzystać z rabatów. Akcja zaczyna się jednak później, bo 30 kwietnia i potrwa do 5 maja.

Każdy litrpaliwa standardowego miles® i premium milesPLUS® będzie kosztować 30 gr mniej, a każdy litr LPG SupraGas 10 gr mniej.

Aby skorzystać z promocji, trzeba zatankować minimum 20 l paliwa, skorzystać z karty lojalnościowej EXTRA. Maksymalnie można zatankować 50 litrów za jednym razem - ale tyle razy, ile chcemy.

Promocja na stacjach MOYA

Dziś ruszyła też urodzinowa promocja na stacjach MOYA. Klienci, którzy zainstalują aplikację Super MOYA i kupią dowolnego hot doga lub kawę, będą mogli zatankować do 20 groszy taniej za 1 litr paliwa lub LPG. Promocja potrwa do 5 maja.

Promocja na stacjach MOL i Lotosu

Majówka promocja trwa też na stacjach MOL i Lotos - od piątku do 5 maja. Warunkiem jest aplikacja MOL Move.

W aplikacji są dwa kupony zniżkowe na paliwa premium (EVO 98 Plus i EVO Diesel Plus): aż 35 gr mniej na litrze i 15 gr mniej na litrze.

Z aplikacją można zaoszczędzić również 10 groszy na litrze paliwa EVO 95, EVO Diesel i LPG.