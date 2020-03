"Nie ma możliwości przeprowadzenia egzaminów przez internet" - mówi RMF FM dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jeżeli zajęcia będą zawieszone do Wielkanocy, trzeba będzie przesunąć egzamin ósmoklasisty.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Dłuższa przetrwa oznacza zmianę terminów również dla matur i przesunięcie zakończenia roku szkolnego - podkreśla Marcin Smolik.

Ministerstwo Edukacji Narodowej organizuje zdalną naukę. W przypadków egzaminów nie jest to możliwe, bo po pierwsze, nikt nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków technicznych dla kilkuset tysięcy uczniów jednocześnie. Po drugie, trudno byłoby zapewnić prawidłowy przebieg sprawdzianu - tłumaczy Marcin Smolik.



Najistotniejsze jest to, że egzamin jest pracą samodzielną. W przypadku pracy online, bardzo trudno byłoby dopilnować, żeby była to praca samodzielna - podkreśla Smolik.

Rekrutacja do szkół średnich i na studia wyższe w tym roku na pewno się odbędzie - zapewnia szef CKE, ale przy dłuższej przerwie w nauce oznacza to konieczność przesunięcia zakończenia roku szkolnego na lipiec, a nawet jeszcze później.

Minister edukacji pytany jednak wczoraj o możliwe wydłużenie roku szkolnego, odpowiedział: Dlatego właśnie chcemy wprowadzić zdalne nauczanie, aby nie było potrzeby kończenia zajęć szkolnych w innym terminie niż ten przewidziany w końcu czerwca - stwierdził. Mam nadzieję, że to wszystko zadziała i chociaż to będzie inny sposób realizacji podstawy programowej, to uda się ten materiał zrealizować i zajęcia zakończą się w końcu czerwca - podkreślił.