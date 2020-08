Większość Polaków uważa, że zasłanianie nosa i ust powinno być obowiązkowe w zamkniętej przestrzeni publicznej, jednak tylko co piąty z nas uważa, że maseczki wystarczająco chronią przed koronawirusem. 40 proc. Polaków przyznaje, że zdarzyło im się nie założyć maseczki w miejscu, gdzie było to wymagane.

Powstał kalkulator skuteczności maseczek. Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Szydłowski / PAP

Ile osób możesz uchronić przed zakażeniem koronawirusem, jeżeli zakłada się maseczkę? Można to sprawdzić, korzystając z kalkulatora, narzędzia przygotowanego przez krakowski start-up. Zasłanianie nosa i ust jest kluczowe w walce z wirusem COVID-19. Noszenie maseczek wiąże się ze zmniejszeniem rozprzestrzeniania się wirusa.



Roznosi się on drogą kropelkową i może być przenoszony przez osoby, które nie wykazują żadnych objawów. Dlatego, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, musimy spełnić dwa ważne warunki:

- ograniczyć kontakt z osobami zarażonymi poprzez dystans społeczny



- zmniejszyć ryzyko transmisji wirusa podczas kontaktu z osobą zarażoną

Z badań wynika, że połączenie noszenia maseczek z przestrzeganiem zasad dystansu społecznego jest bardziej efektywne w walce z COVID-19 niż stosowanie tych restrykcji osobno. Noszenie maseczek przyczynia się do zmniejszenia transmisji wirusa, co wiąże się ze zmniejszeniem liczby ofiar śmiertelnych. Z powodu deficytu maseczek chirurgicznych, eksperci zalecają noszenie maseczek materiałowych (również zrobionych w domu).







Rodzje maseczek i ich skuteczność

Maseczki materiałowe:

· są tanie i łatwo dostępne;

· ograniczają wdychanie cząsteczek wirusa zawieszonych w powietrzu (są barierą dla płynów wydzielanych podczas kichania i kaszlenia);

· mogą być używane wielokrotnie (pod warunkiem, że są w dobrym stanie i są odpowiednio czyszczone!);

· Główny Inspektorat Sanitarny zaleca ich stosowanie w przestrzeni publicznej



Maseczki chirurgiczne:

· ograniczają wdychanie cząsteczek wirusa zawieszonych w powietrzu (są barierą dla płynów wydzielanych podczas kichania i kaszlenia);

· wymagają częstego zmieniania;

· nie można ich używać wielokrotnie

Maseczki z filtrami N95/N99:

· wysoka skuteczność (w zależności od filtra, nawet 99%);

· znacznie droższe od wcześniej wymienionych maseczek;

· filtry muszą być wymieniane według określonych zasad, aby maseczki pozostały skuteczne



Jak działa kalkulator?

1. Odpowiedz na pytanie "Czy nosisz maseczkę?" Jeśli tak, wybierz rodzaj maseczki jakiej używasz, gdyż cechują się one różną efektywnością.

2. Określ, ile wynosi podstawowa liczba odtwarzania R₀. Powinna być ona określona dla społeczeństwa, w którym nie ma żadnych restrykcji (np. obowiązku noszenia maseczek). Nasz kalkulator przyjmuje liczbę 2.5 jako liczbę domyślną, gdyż szacuje się, że R₀ dla COVID-19 przyjmuje wartości od 2.4 do 4.0. Oznacza to, że każda chora osoba zaraża średnio od 2 do 4 nowych osób.

TU ZNAJDZIESZ KALKULATOR

3. W ostatniej, trzeciej sekcji, możesz wybrać jaki procent osób w społeczeństwie nosi maseczki.

Po wpisaniu powyższych informacji, otrzymasz wyniki - szacunkową ilość osób, która uniknie zarażenia, a także liczbę ocalonych istnień ludzkich.



Wyjaśnienie: pamiętaj, że kalkulator próbuje szacować bardzo skomplikowane zależności w uproszczony sposób. Przykładowo, nie bierze pod uwagę tego, jak kwarantanna wpływa na rozprzestrzenianie się wirusa.

Materiały prasowe