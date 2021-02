To że koronawirus Sars-CoV-2 jest wrażliwy na promieniowanie ultrafioletowe dowiedli już naukowcy z USA, czy Włoch. Ale to Polscy naukowcy pierwsi przeprowadzili badania w szpitalach - w Bochni i w Krakowie. Wykorzystali do tego specjalne urządzenie filtrujące powietrze z wykorzystaniem ultrafioletu typu C. Przeprowadzili oni pierwsze na świecie badanie z wykorzystaniem tej technologii na szpitalnych oddziałach covidowych

