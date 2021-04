Ministerstwo Zdrowia informowało o 28 487 nowych zakażeniach koronawirusem. Niechlubną listę otwiera Śląsk (4686). W ciągu ostatniej doby zmarło 768 pacjentów z Covid-19. Minister Adam Niedzielski dopuszcza regionalizowanie luzowania obostrzeń. W Porannej rozmowie w RMF FM tłumaczył to zróżnicowaniem sytuacji epidemicznej między województwami. Mówił też o tegorocznych maturach i o tym, czy w maju dzieci pójdą do pierwszej komunii, a nowożeńcy zatańczą na weselu. Z kolei minister Michał Dworczyk z kancelarii premiera zapowiedział zmiany w systemie szczepień przeciw Covid-19. Najważniejsze informacje na temat walki z epidemią w kraju i na świecie znajdziecie w naszym piątkowym raporcie dnia.

23:00 Ameryka Łacińska

Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) poinformowała, że z powodu pandemii koronawirusa państwa Ameryki Łacińskiej straciły 26 mln miejsc pracy.



W celu znalezienia rozwiązań problemu Międzynarodowa Organizacja Pracy zaproponowała strategie naprawcze, takie jak wsparcie dla przedsiębiorstw, ochrona pracowników, promocja zatrudnienia i dialog społeczny.

22:13 Polska

Ograniczenia w funkcjonowaniu Sądu Najwyższego spowodowane epidemią koronawirusa zostały przedłużone do 16 kwietnia br. - poinformował w piątek SN. Oznacza to odwołanie większości spraw, a wyjątki dotyczące spraw wymagających rozpoznania określają prezesi poszczególnych izb SN.

21:40 Francja

Minister zdrowia Francji Olivier Veran w piątek ogłosił rekord szczepień w tym kraju - w ciągu jednej doby podano 510 tysięcy dawek szczepionek przeciw Covid-19. W kraju zarejestrowano też tego dnia 41 243 nowe zakażenia koronawirusem.





21:30

Amerykański koncern Pfizer Inc. i jego niemiecki partner BioNTech złożyły w piątek w USA wniosek o rozszerzenie zezwolenia na stosowanie ich szczepionki przeciw Covid-19 na młodzież w wieku 12-15 lat.



20:48 Ponad połowa Finów chce telepracy na stałe

52 proc. osób, które przeszły w Finlandii na pracę zdalną w związku z pandemią koronawirusa, jest gotowych na stałe kontynuować ten sposób wykonywania obowiązków zawodowych - dowodzi badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Turku.



Z projektu badawczego wynika, że co trzeci pracownik (29 proc.) chciałby pozostać w trybie telepracy przynajmniej na czas pandemii. Jedynie co piąty wolałby wrócić do biura. Jak przekazała w piątek fińska agencja prasowa STT, do pozytywnych aspektów telepracy respondenci zaliczyli m.in.: większy wpływ na godziny pracy oraz brak zbędnych i uciążliwych dojazdów do pracy. Wśród negatywnych czynników wymieniano m.in: ograniczenie kontaktów społecznych ze współpracownikami i "ciągłą obecność spraw służbowych w domu".



W badaniu naukowców z Turku udział wzięło ponad 1,5 tys. osób.

20:46 Przyszłoroczna matura będzie łatwiejsza z powodu nauki zdalnej?

Czy w związku z wielomiesięczną zdalną nauką przyszłoroczni maturzyści i ósmoklasiści będą mogli liczyć na jakieś ułatwienia na egzaminach? Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował, że decyzja w tej sprawie zostanie ogłoszona w przyszłym tygodniu.

19:43 Daniele De Rossi w szpitalu z powodu koronawirusa

Były kapitan piłkarskiej reprezentacji Włoch, a obecnie asystent selekcjonera drużyny narodowej Daniele De Rossi trafił do szpitala w związku z zakażeniem koronawirusem - poinformowała stacja Sky Italy.



37-letni De Rossi miał pozytywny test na obecność koronawirusa podczas niedawnej serii meczów eliminacji mistrzostw świata.

Według Sky Italy, De Rossi przebywa na obserwacji w rzymskim instytucie chorób zakaźnych. Ma to być środek ostrożności.





19:30 AstraZeneca informuje o kolejnych opóźnieniach

Koncern AstraZeneca poinformował w piątek, że spóźni się z dostawą połowy planowanych na ten tydzień dostaw szczepionki przeciwko Covid-19 do krajów Unii Europejskiej - podała agencja AFP. W efekcie UE otrzyma 1,3 mln zamiast 2,6 mln dawek.



Zakomunikowaliśmy Komisji Europejskiej i państwom członkowskim w ubiegłym tygodniu, że jedna z dwóch partii przeznaczonych do dostawy będzie musiała zostać sprawdzona i zostanie dostarczona wkrótce - powiedział agencji rzecznik brytyjsko-szwedzkiej firmy.



Koncern zapewnił, że dotrzyma harmonogramu dostaw zaplanowanych na cały drugi kwartał, choć mogą wystąpić tygodniowe wahania w ilości dostarczanych szczepionek ze względu na niewielkie opóźnienia w wypełnianiu fiołek i kontroli jakości.

17:47 WHO o mieszaniu szczepionek: Nie ma podstaw

Nie ma danych, na podstawie których można zalecić łączenie różnych szczepionek przeciwko Covid-19 - stwierdził ekspert Światowej Organizacji Zdrowia Rogerio Gaspar. Decyzję zalecającą taką politykę w stosunku do niektórych pacjentów wydała wcześniej Francja.

17:05 555 wolnych łóżek covidowych na Lubelszczyźnie

W szpitalach w woj. lubelskim zajętych jest 1655 łóżek covidowych, a 555 jest wolnych. Przybyło pacjentów chorych na Covid-19. 30 łóżek udostępniono pacjentom z woj. podkarpackiego.





15:55 Brazylijski wariant koronawirusa w Czechach

Minister zdrowia Czech Petr Arenberger poinformował, że w powiecie Dieczin w pobliżu granic z Niemcami pojawiły się dwa przypadki brazylijskiego wariantu koronawirusa. W powiecie odwołano otwarcie szkół podstawowych.

Minister powiedział, że ten wariant koronawirusa najprawdopodobniej został przywieziony z zagranicy. Trwa sprawdzanie i ustalanie kontaktów zakażonych osób.

15:23 Chorzy z woj. śląskiego przenoszeni do innych województw

9 chorych na COVID-19 z woj. śląskiego zostało w ostatniej dobie przewiezionych do szpitali w Radomsku (Łódzkie) i Włoszczowie (Świętokrzyskie) - poinformowała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o kolejnych 4686 przypadkach zakażenia koronawirusem w woj. śląskim. To znów najwyższy wynik w kraju, choć niższy od tego z ubiegłej środy - 6092 - najgorszego od początku pandemii.

Zakażeń jest nieco mniej, ale liczba hospitalizacji może nie spadać, bo leczenia szpitalnego mogą w najbliższym czasie wymagać osoby, które zachorowały w ubiegłym tygodniu - powiedziała PAP Alina Kucharzewska.

15:20 Nowy punkt wykonywania testów we Wrocławiu

Przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego ruszył kolejny punkt, w którym we Wrocławiu będzie można wykonać test w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Skorzystać będą mogli z niego przede wszystkim pacjenci, którzy posiadają skierowanie NFZ.

Nowy punkt pobrań, który mieści się na parkingu przed siedzibą urzędu przy ul. Mazowieckiej powstał we współpracy ośrodka Łukasiewicz - PORT z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Narodowym Funduszem Zdrowia. Wymazy do badań będą tu pobierane przez cały tydzień, w godzinach od 8 do 12. Punkt działa w formule walk-thru, co oznacza, że można przyjść do niego pieszo.





14:24 Kolejne pytania o początek pandemii

W Ameryce i w Chinach coraz głośniej sugeruje się, że koronawirus pochodzi z laboratorium. Obie strony wskazują na rywala i mobilizują po swojej stronie sojuszników. Po tym, jak ukazał się kolejny list zachodnich naukowców, wzywający do przeprowadzenia śledztwa niezależnego od Chińczyków, Pekinowi w sukurs przychodzi Moskwa, wskazując na rzekomą sieć wojskowych laboratoriów USA zlokalizowanych w pobliżu granic Chin i Rosji.

14:00 Prezydent Andrzej Duda po Radzie Gabinetowej

Chcę przekazać, poinformować opinię publiczną, wszystkich moich rodaków, przede wszystkim zarówno pan premier, jak i minister zdrowia poinformowali mnie, że sytuacja wygląda lepiej niż się spodziewali - powiedział po zakończeniu Rady Gabinetowej ws. sytuacji epidemicznej prezydent Andrzej Duda. Patrząc tydzień do tygodnia, okres do okresu liczba tych zakażeń jest raczej liczbą spadającą. Obawiali się, że sytuacja po świętach wielkanocnych może być gorsza niż jest obecnie, a ta sytuacja w ich mniemaniu nie jest zła - relacjonował prezydent.

13:12 Nowe wytyczne ws. szczepionki AstraZeneca w Hiszpanii

Służby medyczne Hiszpanii zmieniły zasady podawania szczepionek przeciw koronawirusowi firmy AstraZeneca, ustalając limit wieku dla przyjmujących je na 60-69 lat. Wpływ na zmianę grupy wiekowej miała opinia Europejskiej Agencji Leków, iż istnieje niewielkie ryzyko zakrzepic u osób zaszczepionych tym preparatem.



W piątek resort zdrowia Hiszpanii ogłosił, że decyzja ograniczająca limit wieku na przyjmowanie szczepionek AstryZeneki zapadła podczas czwartkowego posiedzenia międzyregionalnej komisji ds. zdrowia, w której reprezentowane są wszystkie wspólnoty autonomiczne kraju.

12:52 Szczepienia przeciw Covid-19

Chcesz mieć pewność, że Twoje szczepienie zostało prawidłowo odnotowane w systemie? Jakie - oprócz papierowych zaświadczeń - są obecnie dostępne? I czy otrzymasz je już po pierwszej dawce szczepionki? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego poradnika!



12:05 Holandia

W Holandii wstrzymano szczepienia osób do 60. roku życia preparatem przeciwko Covid-19 brytyjsko-szwedzkiej firmy AstraZeneca. Osoby starsze będą mogły nadal otrzymywać tę szczepionkę.

11:38 Norwegia

Premier Norwegii Erna Solberg ma zapłacić grzywnę w wysokości 20 tys. koron (prawie 2 tys. euro) za złamanie restrykcji przeciwepidemicznych. Szefowa rządu w Oslo zorganizowała imprezę urodzinową.



11:02 Testy

Ostatniej doby wykonano 107 306 testów na obecność koronawirusa, w tym 32 787 testów antygenowych.

Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 12 807 584 próbek pobranych od 12 483 896 osób. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 3 465 916 badań na wykrycie wirusa SARS-CoV-2.

Najwięcej testów diagnostycznych do tej pory w ciągu doby wykonano 8 kwietnia. Było ich ponad 111,5 tys.





10:57 Szczepienia po nowemu

Rejestrację kolejnych roczników na szczepienie przeciw Covid-19 trzeba dostosowywać do liczby chętnych, przejściowo wstrzymując rejestrację lub przyspieszając rejestrację kolejnych roczników - powiedział w piątek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Podkreślił, że rząd nie planuje zmian zasad co do wykorzystywania szczepionek w sytuacji, gdy pacjent nie stawia się na zabieg w terminie.



10:38 Nowe dane

Mamy 28 487 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (4686), mazowieckiego (3676), wielkopolskiego (3285), dolnośląskiego (2872), małopolskiego (2219), łódzkiego (2139), kujawsko-pomorskiego (1442), pomorskiego (1323), podkarpackiego (1078), lubelskiego (1065), zachodniopomorskiego (999), warmińsko-mazurskiego (734), opolskiego (717), lubuskiego (716), świętokrzyskiego (712), podlaskiego (556).

268 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu Covid-19 zmarło 212 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 556 osób. Razem to aż 768 pacjentów.

Ogółem liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 2 528 006 osób. Zmarło 57 427 pacjentów.





10:24 Wielka Brytania

Brytyjczycy mogą zacząć myśleć o rezerwowaniu letnich wakacji za granicą - powiedział minister transportu Grant Shapps. Wcześniej jego resort przedstawił plany na jakich zasadach będą mogły zostać wznowione podróże zagraniczne.

"Po raz pierwszy ludzie mogą zacząć myśleć o odwiedzaniu bliskich za granicą, a może o letnich wakacjach, ale robimy to bardzo, bardzo ostrożnie, ponieważ nie chcemy widzieć powrotu koronawirusa w tym kraju" - powiedział w rozmowie ze Sky News.

Obłożenie w szpitalach

W szpitalach przebywa 34 550 pacjentów z Covid-19, o 314 mniej niż w czwartek. Wspomagania respiratorem wymaga 3376 chorych, o 14 więcej niż dzień wcześniej - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

Tydzień temu, w piątek 2 kwietnia, hospitalizowanych z powodu Covid-19 było 31 955 pacjentów, w tym 3157 pod respiratorami. Dwa tygodnie temu, 26 marca, w szpitalach było 27 779 pacjentów, z czego 2730 pod respiratorami.

Resort zdrowia w piątek poinformował też, że kwarantanną objęto 439 436 osób.

Dotąd po zakażeniu koronawirusem wyzdrowiały 2 107 776 osób.

09:51 Wesela i majowe komunie

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM, że najprawdopodobniej znoszenie obowiązujących do 18 kwietnia obostrzeń będzie przebiegało regionami. Odpowiadając na pytania naszych słuchaczy odniósł także do tego, czy w maju odbędą się pierwsze komunie i wesela.





09:50 Szczepienia przeciw Covid-19

Dworczyk: jeżeli po uruchomieniu rejestracji na szczepienia kolejnych roczników zabraknie terminów, wtedy możemy na jeden-dwa dni wstrzymać ten proces; jeżeli będzie mniejsze zainteresowanie, możemy przyśpieszać rejestrację.





09:44 Nowe dane nieoficjalnie

Minister zdrowia Adam Niedzielski ujawnił w RMF FM, że dziś będziemy mieli do czynienia z wysoką liczbą zgonów pacjentów z Covid-19 - ok. 700. Nasi dziennikarze dowiedzieli się nieoficjalnie, że w ciągu ostatniej doby przybyło ok. 28 tysięcy nowych zakażeń.





09:13 Niedzielski o luzowaniu obostrzeń

Minister zdrowia Adam Niedzielski dopuszcza regionalizowanie luzowania obostrzeń. W Porannej rozmowie w RMF FM tłumaczył to zróżnicowaniem sytuacji epidemicznej między województwami.









08:47 Matura 2021

Robimy wszystko, by matury odbyły się w normalnych terminach. Podjęcie jednak decyzji przeciągamy na przyszły tydzień - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski.







08:25 Minister Adam Niedzielski był gościem Porannej rozmowy w RMF FM

08:21 Wakacje 2021

Polacy jak na razie bardzo ostrożnie podchodzą do rezerwowania wyjazdów wakacyjnych. Wyraźnie czekają na jakiekolwiek sygnały, że tego lata - tak samo jak rok temu - dojdzie do spadku zachorowań - pisze "Rzeczpospolita".







06:15 Wielka Brytania

Populacja Wielkiej Brytanii w najbliższy poniedziałek osiągnie odporność zbiorową przeciw koronawirusowi - poinformowali naukowcy z University College London.

06:11 Szczepienia

Do czwartku w Polsce podano ponad 7 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19 - jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 4,9 mln Polaków, a dwie - blisko 2,1 mln. W przyszłym tygodniu do Polski ma trafić pierwsza dostawa preparatu firmy Johnson&Johnson.

W czwartek szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk poinformował, że 15 kwietnia uruchomiony będzie pilotaż punktów drive-thru, 20 kwietnia - punktów szczepień powszechnych, 23 kwietnia - szczepień prowadzonych przez indywidualnych ratowników i pielęgniarki, w maju - w aptekach, a na przełomie maja i czerwca - w zakładach pracy. Podkreślił, że będą to pilotaże, dla których obecnie szykowana jest infrastruktura, procedury i rozwiązania organizacyjne.

05:12 Wielka Brytania

Brytyjski rząd dopiero na początku maja ogłosi, czy wznowienie podróży zagranicznych od 17 maja będzie możliwe. Obecnie są one zakazane, z wyjątkiem kilku uzasadnionych przyczyn, takich jak praca, nauka, leczenie czy ważne sprawy rodzinne. Wszyscy przyjeżdżający z zagranicy muszą mieć negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, a po przyjeździe odbyć 10-dniową kwarantannę, w czasie której muszą wykonać dwa kolejne testy.

05:05 Brazylia

Czwartek przyniósł w Brazylii kolejny rekord pod względem dobowej liczby zgonów z powodu Covid-19. Zmarło 4249 osób - o 54 więcej niż w środę, gdy zarejestrowano największy przyrost zgonów od wybuchu epidemii.

Władze nie są w stanie zapanować nad żywiołowo pogłębiającą się epidemią. W ciągu pierwszych kilku dni kwietnia odnotowano ponad 15 tys. zgonów. Eksperci obawiają się katastrofy jeszcze większej niż w marcu, gdy koronawirus zabił ponad 66 000 osób.

