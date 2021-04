"24 kwietnia skorzystam z okazji, żeby zapisać się na szczepienie i jeżeli będzie to AstraZeneka, to ja nie mam z tym żadnego problemu" - zapewnił minister zdrowia Adam Niedzielski w Porannej Rozmowie RMF FM. Szef resortu zdrowia pytany był również o kwestię rzekomych szczepień preparatem Johnson & Johnson w Rzeszowie. "Po pojawieniu się tej informacji NFZ będzie ją weryfikował, bo taka działalność byłaby przestępstwem" - komentował.





Niedzielski: Jeżeli szczepienia J&J odbyły się w Rzeszowie, to nielegalnie Karolina Bereza / RMF FM

24 kwietnia skorzystam z okazji, żeby zapisać się na szczepienie i jeżeli będzie to AstraZeneka, to ja nie mam z tym żadnego problemu - zapewnił minister zdrowia Adam Niedzielski w Porannej Rozmowie RMF FM. Jak dodał, cały czas rozmawia z instytucjami odpowiedzialnymi za wprowadzanie leków i produktów leczniczych, a te potwierdzają bezpieczeństwo szczepienia preparatem firmy AstraZeneka.



Również komunikaty EMY potwierdzają bezpieczeństwo szczepienia AstraZeneką - przypominał szef resortu zdrowia.

Adam Niedzielski komentuje szczepienia w Rzeszowie preparatem J&J

W mediach pojawiła się informacja, że w Rzeszowie pacjenci są szczepieni preparatem Johnson & Johnson, mimo że oficjalnie do Polski ma on trafić dopiero w przyszłym tygodniu. Prezes zarządu Centrum Medycznego Medyk Stanisław Mazur wyjawił, że dzieje się to poza wiedzą polskiego rządu.

Inne szczepienia mogłyby być dopuszczone w ramach badań klinicznych, które prowadzi nie rząd, a producenci. Ale w tej chwili nie ma takiej sytuacji - zapewnia Adam Niedzielski. Jak tłumaczył w Porannej rozmowie w RMF FM, ani Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, ani firma J&J nie potwierdzają, żeby szczepienia w ramach badań klinicznych miały się odbywać w Polsce. Dopiero jest wniosek taki złożony. To oznaczałoby, że to szczepienie wtedy odbywałoby się poza protokołem, czyli nielegalnie - przekonuje i dodaje, że tuż po ujawnieniu tej informacji NFZ zarządziło kontrolę w tej sprawie.

Taka działalność byłaby sprowadzeniem niebezpieczeństwo na pacjentów - mówił Niedzielski i, jak dodał - będzie zawiadomienie do prokuratury, jeżeli okaże się, że doszło do przestępstwa.

Adam Niedzielski o maturach: Będziemy robić wszystko, żeby odbyły się w normalnych terminach

Robert Mazurek na antenie RMF FM pytał swojego gościa o konieczność ponownych szczepień na jesień. To jest ogromny problem i wyzwanie, co będzie się działo dalej. Ja nie chcę przedstawić czarnowidztwa, ale nowe mutacje mogą się pojawiać wcześniej niż na jesień - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, dodając, że brytyjska mutacja znacząco przyspieszyła rozwój pandemii. Przyznał też, że kolejne mutacje mogą być równie niebezpieczne.

Szef resortu zdrowia dopytywany był również o decyzję ws. matur. Czy odbędą się w tym roku w przewidywanych majowych terminach? Będziemy robić wszystko, żeby egzaminy odbyły się w normalnych terminach i normalnej formie - zadeklarował Adam Niedzielski.

Cytat Przeciągnę tą decyzję na przyszły tydzień, bo chcemy zobaczyć, jak będzie wyglądała ta sytuacja poświąteczna, bo wtedy będziemy widzieli czy jest jakieś zwiększenie liczby zachorowań związane z mobilnością czy przemieszczaniem się w czasie świąt i wtedy będziemy też na ten temat się wypowiadali. podkreślił.

Jak dodał: "Naszym priorytetem w przywracaniu normalności jest właśnie edukacja".

