Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że dziś wyjdzie ze szpitala. "Czuję się naprawdę dobrze! Nie bójcie się koronawirusa. Nie pozwólcie, by zdominował on wasze życie" - pisze Trump.

Prezydent USA Donald Trump / THE WHITE HOUSE / TIA DUFOUR / PAP/EPA

"Wychodzę dziś ze świetnego Centrum Medycznego Waltera Reeda. Czuję się naprawdę dobrze! Nie bójcie się koronawirusa. Nie pozwólcie, by zdominował on wasze życie. Opracowaliśmy naprawdę świetne leki i wiedzę. Czuję się lepiej niż 20 lat temu" - napisał na Twitterze Donald Trump.

Prezydent ma opuścić szpital o godz. 18.30 (godz. 0.30 we wtorek w Polsce). Zapewnia, że czuje się dobrze.



Zgodnie z oczekiwaniami prezydent ma wrócić do Białego Domu, gdzie do zdrowia dochodzi jego małżonka Melania Trump, również zakażona SARS-CoV-2. Kampanijne spotkania dalej są odwołane.

Lekarz: Stan Trumpa poprawił się

Prezydent USA Donald Trump spełnia wszystkie kryteria dla wypisania ze szpitala - poinformował jego lekarz Sean Conley.



Stan zdrowia Trumpa w ciągu ostatniej doby poprawił się; minęły też ponad 72 godziny, od kiedy miał ostatni raz gorączkę - powiedział na konferencji prasowej Conley.

Donald Trump do szpitala trafił w piątek