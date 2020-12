Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek na Twitterze dopuszczenie do stosowania drugiej szczepionki przeciwko Covid-19, opracowanej przez amerykańską firmę Moderna. Trump zrobił to mimo braku oficjalnego potwierdzenia ze strony Agencji Żywności i Leków (FDA).

Zdjęcie ilustracyjne / DAVID ODISHO / PAP/EPA

Panel doradców amerykańskiej Agenci Żywności i Leków (FDA) jednomyślnie opowiedział się za dopuszczeniem w trybie ratunkowym szczepionki przeciwko Covid-19 firmy Moderna.



W USA została już dopuszczona do użycia szczepionka przeciwko Covid-19 amerykańskiego koncernu farmaceutycznego Pfizer i niemieckiej firmy biotechnologicznej BioNTech. W Stanach Zjednoczonych została ona już wprowadzona do użycia, podobnie jak w Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Szczepionka Moderny przytłaczająco zatwierdzona. Dystrybucja zacznie się natychmiast - napisał Trump.



Mimo braku oficjalnego komunikatu FDA w sprawie szczepionki, w czwartek panel doradców zagłosował stosunkiem głosów 20 do 0 za dopuszczeniem w trybie ratunkowym tego preparatu do użycia.



Eksperci FDA w swej opinii podkreślili, że korzyści ze szczepionki firmy Moderna przewyższają ryzyko zaszczepienia nią osób w wieku co najmniej 18 lat. Ten sam panel wcześniej zatwierdził preparat Pfizera i BioNTech.



Preparat Moderny będzie pierwszą w historii tej 10-letniej firmy biotechnologicznej szczepionką dopuszczoną do użytku i drugą szczepionką przeciwko Covid-19 wprowadzoną do obiegu w USA.



W piątek szczepieniu preparatem BioNTech i Pfizer publicznie poddali się wiceprezydent Mike Pence i jego żona Karen.

W piątek szczepieniu preparatem BioNTech i Pfizer publicznie poddali się wiceprezydent Mike Pence / Doug Mills / POOL / PAP/EPA

Najpierw medycy i osoby starsze

Wśród ekspertów panuje konsensus, że jako pierwsi zaszczepić powinni się pracownicy służby zdrowia oraz osoby w domach opieki.

Każdy stan ma w USA osobne podejście - np. Alabama i Alaska planują równocześnie szczepić pracowników służby zdrowia i rezydentów domów spokojnej starości, w Pensylwanii priorytetowo traktowana będzie na początku jedynie ta pierwsza grupa.



Prawie 300 tys. ofiar Covid-19 w USA

Żaden inny kraj świata nie został tak boleśnie dotknięty przez epidemię jak Stany Zjednoczone. Na Covid-19 zmarło ponad 294 tys. Amerykanów, u ponad 15,8 milionów testy na koronawirusa dały wynik pozytywny.

W grudniu liczba hospitalizowanych osób z zakażeniem SARS-CoV-2 utrzymuje się na poziomie ponad 100 tys., a pogarszająca się sytuacja epidemiczna skłania lokalne i stanowe władze do przywracania ograniczeń w zakresie takim jak na wiosnę.



Jak działa szczepionka?

Jak tłumaczy agencja Associated Press, po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki organizm wykazuje częściową odporność, ale do pełnej potrzeba drugiej dawki trzy tygodnie później. Nie jest jasne, jak długo trwa wzmocnienie systemu immunologicznego.

Szczepionka - jak kontynuuje AP - chroni przed Covid-19, ale nie jest wiadomo, czy powstrzymuje rozprzestrzenianie się wirusa. Trwają badania które mają odpowiedzieć na to pytanie, ale na razie zaszczepieni nadal powinni nosić maseczki i zachować dystans.