Prezydent USA Joe Biden oświadczył, że do końca maja jego kraj będzie w stanie zaszczepić wszystkich Amerykanów. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w kraju i na świecie zbieramy w naszej relacji dnia.

Instalacja klasy pandemicznej zbudowana na terenie siedziby ONZ w Nowym Jorku w USA / JUSTIN LANE / PAP/EPA

05:15 USA

Prezydent Joe Biden powiedział, że Stany Zjednoczone do końca maja będą miały wystarczającą liczbę szczepionek, by zaszczepić wszystkich dorosłych Amerykanów. To o dwa miesiące szybciej od dotychczasowych planów.

05:10 Relacja

