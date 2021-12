Komisja ministerstwa zdrowia Japonii wydała autoryzację na użycie molnupirawiru - leki przeciw Covid-19 w formie tabletki, wyprodukowanego przez koncern Merck & Co. - poinformowano. Od przyszłego tygodnia dostępnych będzie pierwszych 200 tys. dawek leku. Będzie to także pierwszy tego rodzaju preparat stosowany w Japonii.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Rząd w Tokio podpisał umowę z producentem leku na łącznie 1,6 mln dawek - przekazała agencja Kyodo.

Badania kliniczne japońskiego oddziału Merck & Co. wykazały, że lek podany pacjentom w ciągu pięciu dni od wystąpienia objawów Covid-19 obniża o 30 proc. ryzyko hospitalizacji lub śmierci związanej z chorobą.

Poza Japonią molnupirawir został dopuszczony już w listopadzie do użytku w Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych Agencja Żywności i Leków (FDA) w czwartek wydała zgodę na używanie leku w nagłych wypadkach. Dzień wcześniej ta sama instytucja wydała podobną autoryzację dla innego leku przeciw koronawirusowi Paxlovid, produkowanego przez Pfizera. Koncern farmaceutyczny ma dostarczyć do Japonii 2 mln dawek leku, jednak na razie nie uzyskał on zezwolenia na stosowanie w tym kraju - przekazała Kyodo.

W połowie roku Japonia wydała specjalną zgodę na terapię "koktajlem przeciwciał" do leczenia łagodnych objawów Covid-19. To kombinacja dwóch leków: kasiriwimabu i imdewimabu, które są podawane przez kroplówkę.

Wcześniej Japonia zezwoliła także na stosowanie remdesiwiru, deksametazonu i barcytyniby.

Wbrew teoriom spiskowym, Japonia nie stosuje i nie zaleca iwermektyny do leczenia chorujących na Covid-19. W listopadzie rozpoczęły się tam dopiero badania kliniczne, jednak postępy są bardzo powolne, ze względu na niewielką liczbę chorujących.

Japonia od początku bardzo surowo traktowała koronawirusa, wprowadzając radykalne obostrzenia w momencie pojawienia się jakichkolwiek ognisk zakażeń. W kraju mieszka ponad 120 mln obywateli, a do tej pory wykryto ponad 1,7 mln zakażeń. Dla porównania, w 38-milionowej Polsce do dziś odnotowano ponad 4 mln przypadków.

Pełną dawkę szczepień przeciw Covid-19 otrzymało prawie 80 proc. obywateli.