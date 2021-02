Amerykańska firma biotechnologiczna Moderna ogłosiła w środę, że zmodyfikowana wersja jej szczepionki na koronawirusa, opracowana specjalnie przeciwko wariantowi z Republiki Południowej Afryki, jest gotowa do testów na ludziach w badaniach klinicznych. Natomiast Amerykańska Agencja Leków i Żywności ogłosiła tymczasem, że szczepionka Johnson & Johnson przeciw Covid-19 jest bezpieczna i skuteczna. Tymczasem w Polsce w środę zaraportowano najwyższą od 7 stycznia dobową liczbę zachorowań na Covid-19. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 12. tys. zakazeń koronawirusem.

/ LUONG THAI LINH / PAP/EPA

05:25 Izrael: Naukowcy potwierdzają 94-procentową skuteczność szczepionki Pfizera

Szczepionka firm Pfizer/BioNTech jest skuteczna w 94 procentach przeciwko objawom Covid-19 - wynika z obszernych badań, przeprowadzonych w Izraelu, których efekty zostały opublikowane w środę. Badanie potwierdza wyniki testów klinicznych i kluczową rolę kampanii szczepień w walce z pandemią.



To pierwszy recenzowany dowód na skuteczność szczepionki w rzeczywistych warunkach - powiedział w prestiżowym "New England Journal of Medicine" Ben Reis, jeden ze współautorów badania.



Reis podkreśla, że do tej pory skuteczność szczepionki została udowodniona w badaniach klinicznych, przeprowadzonych na tysiącach osób, ale nie w rzeczywistych warunkach, które obejmują większą różnorodność ludzi i zachowań, a nawet wyzwania logistyczne, takie jak utrzymanie łańcucha chłodniczego.



Badanie przeprowadzono na podstawie danych, zebranych od około 1,2 miliona osób, leczonych przez jedną z największych izraelskich organizacji zdrowotnych (Clalit) w okresie od 20 grudnia 2020 r. do 1 lutego 2021 r. W publikacji podkreśla się, że w tym czasie w Izraelu krążył już wariant brytyjski, co czyni te wyniki jeszcze bardziej przekonującymi.



Szczepionka była również skuteczna w 72 proc. w zapobieganiu zgonom, spowodowanym przez Covid-19 po pierwszej dawce, ale zbadanie małej liczby przypadków śmiertelnych sprawia, że wynik ten jest mniej wiarygodny.





