Rząd nie planuje wprowadzania specjalnego programu pomocowego dla przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego - przynajmniej na razie, informują dziennikarze RMF FM. Możliwe jest natomiast wydłużenie terminów składania wniosków o pomoc, którą rząd oferował dotychczas.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojtek Jargiło / PAP

Od soboty 27 lutego na Warmii i Mazurach będą obowiązywały nowe ograniczenia.



Adam Niedzielski podczas środowej konferencji stwierdził, że sytuacja epidemiologiczna w kraju jest zróżnicowana. Podkreślił, że w skali kraju najbardziej alarmujące dane pochodzą z woj. warmińsko-mazurskiego. Mamy tutaj ponad dwukrotne przekroczenie średniej dla kraju (jeśli chodzi o zakażenia na 100 tys. mieszkańców) - mówił. W związku z tym rząd zdecydował o wprowadzeniu obostrzeń dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Hotele i kina zostają zamknięte zaledwie dwa tygodnie po tym, jak zostały otwarte. To samo dotyczy basenów i infrastruktury sportowej. Zamknięte zostaną również - nieco wcześniej otwarte - galerie handlowe, a najmłodsi uczniowie wrócą do nauczania zdalnego.

Obostrzenia w woj. warmińsko-mazurskim. SPRAWDŹ LISTĘ>>>



Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur mają teraz dwie opcje skorzystania z rządowej pomocy.

Po pierwsze mogą skorzystać z dotychczasowych instrumentów, takich jak na przykład dopłaty do utrzymania zatrudnienia, zwolnienie z ZUS-u i mikrodotacje.

Jest także pomysł, by wydłużyć możliwość składania wniosków o dostęp do Tarczy Finansowej. Obecnie można to robić do końca lutego. Dziś rząd ma rozmawiać o opóźnieniu tego terminu.

"Lockdown to dla nas katastrofa"

Ponowne wprowadzenie lockdownu w galeriach handlowych to tragedia nie tylko dla właścicieli sklepów i galerii handlowych, ale też bardzo wielu innych branż - mówiła regional marketing menager Galerii Warmińskiej i Aura Centrum Olsztyna Natalia Tur zaraz po ogłoszeniu nowych obostrzeń.

Zapewne te kwestie będą doprecyzowane w rozporządzeniu, ale my chcielibyśmy od razu wiedzieć, na jak długo ponownie nie będziemy mogli normalnie pracować - oceniła Natalia Tur. Podkreśliła, że o ile najemcom na czas lockdownu przyznano zwolnienie z czynszów, o tyle galerie handlowe nie uzyskały rządowego wsparcia.

Wysoki poziom zakażeń na Warmii i Mazurach

Dzisiaj w woj. warmińsko-mazurskim mamy prawie 900 nowych zakażeń koronawirusem, a więc tylko kilkadziesiąt mniej niż wczoraj.

Bez zmian najwięcej pozytywnych wyników - ponad 300 - jest w Olsztynie i powiecie olsztyńskim.

Zdecydowanie lepsza sytuacja jest na wschodzie województwa. W powiecie oleckim mamy dzisiaj tylko dwa zakażenia, w gołdapskim siedem. Według mieszkańców tej części regionu obostrzenia powinny dotyczyć nie całego województwa, a tylko poszczególnych powiatów z największą liczbą zakażeń.

We wtorek warmińsko-mazurski sanepid poinformował, że 17 z 24 losowo wybranych do badania wymazów, czyli 70 proc., wykazało brytyjską mutację koronawirusa. Średnia krajowa takich zakażeń wynosi 10,4. Warmińsko-mazurski inspektor sanitarny Janusz Dzisko uspokaja, mówiąc, że wyników tych nie można wprost przekładać na inne przypadki zakażeń, ale zapowiedział, że region "będzie mapowany i badany, by ustalić, czy to brytyjska mutacja odpowiada za wysoki wskaźnik zakażeń". Wyniki te są jednak bardzo niepokojące - powiedział Dzisko.