Niedzielski stwierdził w rozmowie z Robertem Mazurkiem, że "bardzo chciałby", żeby po Wielkanocy dzieci poszły do szkoły. To jest taki mój cel i moja orientacja, moje oczekiwania - zadeklarował. Zastrzegł jednocześnie, że może się to nie udać. Rzeczywistość pokaże, gdzie będziemy w sensie rozwoju pandemii na koniec marca i to będzie wyznacznik - powiedział gość RMF FM.

Minister zdrowia ujawnił na naszej antenie, że ostatniej doby było 12 142 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Patrząc na tydzień wstecz oznacza to przyrost o ok. 3 tys. - czyli 1/3 więcej - zaznaczył gość Roberta Mazurka.

Prognozy pokazują, że szczyt trzeciej fali ma być na poziomie 10-12 tys. - chodzi o średnią tygodniową. W tej chwili jest na poziomie ok. 8 tys. Oznacza to, że dzienne liczby zakażeń mogą być na poziomie 15-16 tys. - podkreślił szef resortu zdrowia.



Jak zauważył, według prognoz szczyt zachorowań będziemy mieć pod koniec marca. Nie będę ukrywał, że jeżeli będziemy mieli kontynuację trendu wzrostowego, to będziemy musieli rozważać scenariusz, by Wielkanoc spędzić w domu - przyznał Adam Niedzielski.

Koniec z przyłbicami jako jedyną ochroną ust i nosa

Zgodnie z nowymi obostrzeniami od soboty 27 lutego nie możemy zakrywać ust i nosa jedynie przyłbicą, szalikiem lub chustką. Powód - nie chronią one skutecznie przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Konieczne jest stosowanie maseczek. Mogą być to maseczki materiałowe, choć eksperci polecają maski chirurgiczne.





Być może rzeczywiście wcześniej trzeba było to wprowadzić - przyznał dziś w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Niedzielski dopytywany, dlaczego dopiero teraz wprowadzono zakaz zakrywania ust i nosa samą przyłbicą.



Nowe obostrzenia w woj. warmińsko-mazurskim

Wczoraj minister zdrowia ogłosił, że od soboty na Warmii i Mazurach będą obowiązywały nowe ograniczenia. Zamknięte zostaną szkoły, hotele, kina, teatry, baseny oraz infrastruktura sportowa. Powodem jest rosnąca tam liczba przypadków zakażeń koronawirusem.

Regionalizacja (obostrzeń - przyp. red.) nie przyszła za późno, dlatego że mamy taką politykę, że chcemy jak najbardziej luzować - tam gdzie to jest możliwe - tak dziś w Porannej rozmowie w RMF FM Niedzielski tłumaczył, dlaczego dopiero wczoraj ogłoszono zaostrzenie obostrzeń dla tego województwa.

Regionalizacja województwami jest łatwa, bo granice są dosyć dobrze rozpoznawalne - odpowiadał gość Roberta Mazurka na pytanie, dlaczego obostrzeniami objęto całe województwo, choć są w nim powiaty, w których liczba zakażeń jest niewielka.

Obostrzenia w województwie warmińsko-mazurskim - co będzie obowiązywało od soboty 27 lutego [LISTA]:

Zamknięte hotele i miejsca noclegowe.

Zamknięte kina, teatry, filharmonie, opery.

Zamknięte boiska znajdujące się na zewnątrz.

Zamknięte stoki narciarskie.

Zamknięte baseny, aquaparki.

Zamknięte korty tenisowe.

Nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych.

Nauka zdalna w klasach 4-8 szkół podstawowych, szkołach średnich, w technikach i szkołach wyższych (z wyjątkami).

Zamknięte siłownie, kluby fitness.

Zamknięte restauracje i bary, posiłki wydawane tylko na wynos.

Zakaz organizacji wesel i konsolacji.

Co z resztą kraju? [LISTA OBOSTRZEŃ]

W innych regionach Polski obowiązują obostrzenia sprzed dwóch tygodni. To oznacza, że np. kina, teatry, muzea, baseny dalej mogą zapraszać gości. Czynne pozostaną stoki narciarskie, otwarte będą np. korty tenisowe. Uczniowie z klas 1-3 będą uczyć się stacjonarnie.

W dalszym ciągu zamknięte pozostają siłownie i kluby fitness, a restauracje mogą działać wyłącznie na wynos.



Obostrzenia dla całego kraju:

Obowiązkowa kwarantanna dla osób wjeżdżających do Polski z Czech i Słowacji [CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ]

Obowiązek zakrywania ust maseczkami. Zakaz stosowania szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic. [CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ]

Obecne obostrzenia obowiązują do 14 marca.