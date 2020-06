31 316 potwierdzonych zakażeń i 1 334 ofiary śmiertelne: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 352 nowych zakażeniach i śmierci 18 chorych. Pogarsza się sytuacja na Ukrainie, gdzie trzeci dzień z rzędu zanotowano rekordowy dobowy bilans nowych zakażeń. Na Węgrzech z kolei po raz pierwszy od 27 marca nie odnotowano w ciągu 24 godzin żadnego zgonu osoby chorej na COVID-19. Dobre wieści napłynęły również z Wielkiej Brytanii, która obniżyła stopień zagrożenia koronawirusem. To ważny dzień dla kibiców piłkarskich nad Wisłą: od dzisiaj mogą oglądać mecze swoich drużyn ze stadionowych trybun.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

31 316 potwierdzonych zakażeń i 1 334 ofiary śmiertelne: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce.

Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 352 nowych zakażeniach i śmierci 18 chorych.

Wicepremier Jacek Sasin ogłosił, że "sytuacja epidemiczna na Śląsku została ustabilizowana".

Minister zdrowia Łukasz Szumowski przekaże dzisiaj Państwowej Komisji Wyborczej rekomendacje ws. tego, gdzie - z uwagi na sytuację epidemiczną - wybory prezydenckie mogą odbyć się wyłącznie w formie korespondencyjnej.

Pogarsza się sytuacja na Ukrainie: trzeci dzień z rzędu zanotowano tam rekordowy dobowy bilans nowych zakażeń, rośnie liczba hospitalizowanych.

Na Węgrzech po raz pierwszy od 27 marca nie odnotowano w ciągu 24 godzin żadnego zgonu osoby chorej na COVID-19.

Wielka Brytania obniżyła stopień zagrożenia koronawirusem z czwartego do trzeciego w 5-stopniowej skali: oznacza to m.in., że może nastąpić stopniowe łagodzenie koronawirusowych restrykcji.

To ważny dzień dla kibiców piłkarskich w Polsce: od dzisiaj mogą oglądać mecze swoich drużyn ze stadionowych trybun.

15:24 Koronawirus na maturze

Jak informuje portal dzienniklodzki.pl, u jednego z członków komisji egzaminacyjnej w Wieluniu potwierdzono zakażenie koronawirusem. Pracownicy i uczniowie, którzy mogli mieć kontakt z zakażonym nauczycielem zostali poddani kwarantannie.









15:03 Koronawirus z radomskim ZUS-ie

Troje pracowników ZUS w Radomiu jest zarażonych koronawirusem. Osoby te nie miały kontaktu w klientami - poinformował PAP w piątek rzecznik oddziału Piotr Olewiński.

Pierwsze dwa przypadki potwierdzono na początku tygodnia. We wtorek po południu przeprowadzono dezynfekcję wszystkich pomieszczeń oddziału radomskiego ZUS. Kwarantanną objęto 30 osób, a 8 - nadzorem epidemiologicznym.

"Obecnie mamy potwierdzony trzeci przypadek. Dyrekcja radomskiego oddziału ZUS wytypowała kolejne osoby, które miały kontakt z osobą zarażoną. Zostały one odesłane do domu. Dalsze decyzje podejmie sanepid" - przekazał PAP rzecznik.





14:45 Polacy stracili pracę przez epidemię

3 proc. osób aktywnych zawodowo straciło pracę na skutek epidemii, 5 proc. zamknęło firmę, 20 proc. pracuje w zmniejszonym wymiarze czasu pracy - wynika z badania CBOS dotyczącego wpływu epidemii na sytuację zawodową Polaków.

CBOS pytał o to, jaki był status zawodowy badanych w przeddzień epidemii - 1 marca, a jaki jest teraz. Z deklaracji ankietowanych wynika, że dwóch na stu Polaków, którzy 1 marca pracowali zarobkowo na etacie, we własnej firmie lub gospodarstwie albo wykonywali prace zlecone, obecnie nie pracuje. Czterech na stu wówczas niepracujących obecnie ma pracę. Status pozostałych osób nie zmienił się - 50 proc. pracuje i 44 proc. nie pracuje.

14:34 Badania wykluczyły zakażenie w szpitalu w Biskupcu

Powtórzone badania nie potwierdziły zakażenia SARS-CoV-2 u pacjentów i personelu medycznego Szpitala Miejskiego i jednej osoby z personelu medycznego w Biskupcu - poinformował w piątek warmińsko-mazurski sanepid. Chora jest tylko jedna pielęgniarka z olsztyńskiego szpitala miejskiego.

We wtorek potwierdzono zakażenie u pielęgniarki szpitala miejskiego w Olsztynie, w środę służby sanitarne poinformowały o kolejnych dwóch zakażonych osobach - lekarce i pomocy medycznej.

Warmińsko-mazurski wojewódzki inspektor sanitarny poinformował, że zweryfikowano 5 dodatnich wyników badań wykonanych 16 i 17 czerwca przez zewnętrzne laboratorium.





14:17 Minister kultury apeluje o zniesienie ograniczeń

Minister kultury wystąpił o zniesienie ograniczenia liczby uczestników wydarzeń artystycznych i rozrywkowych na stadionach i obiektach sportowych oraz otwartej przestrzeni pod warunkiem zachowania zasad dystansu społecznego - poinformowało w piątek MKiDN.

W komunikacie resortu kultury opublikowanym na stronie internetowej poinformowano, że "minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński wystąpił o nowelizację Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii tak, aby dopuszczało ono możliwość organizacji wydarzeń artystycznych i rozrywkowych na stadionach i obiektach sportowych zgodnie z wytycznymi dla wydarzeń sportowych na tego typu obiektach oraz w otwartej przestrzeni bez ograniczenia liczby uczestników do 150 osób przy zachowaniu zasad dystansu społecznego".







13:48 Śląscy urzędnicy na kwarantannie

Wicemarszałek województwa śląskiego Wojciech Kałuża zakażony koronawirusem. Samorządowiec trafił na kwarantannę. U innych pracujących z nim osób zakażenia nie potwierdzono.









13:34 Katowice: Biskup pomocniczy zakażony koronawirusem

Katowicki biskup pomocniczy Grzegorz Olszowski jest zakażony koronawirusem - potwierdziła w piątek Kuria Metropolitalna w Katowicach. Wśród objętych kwarantanną osób, które miały z nim kontakt, są pozostali katowiccy biskupi, m.in. metropolita abp Wiktor Skworc i arcybiskup senior Damian Zimoń.



W miniony poniedziałek zakażenie wirusem SARS-CoV-2 potwierdzono u jednego z pracowników kurii. Kilkanaście osób skierowano wówczas na kwarantannę i pobrano od nich próbki do testów na obecność koronawirusa.



"W wyniku tych badań okazało się, że chorobę przechodzi bezobjawowo jeden z biskupów pomocniczych archidiecezji katowickiej - bp Grzegorz Olszowski. W konsekwencji sanepid nakazał zastosowanie dozoru sanitarnego także wobec osób, które miały z nim bezpośredni kontakt" - wyjaśnił w piątek rzecznik prasowy metropolity katowickiego ks. dr Tomasz Wojtal.









13:19 Poważna sytuacja w województwie łódzkim

Przybywa zakażeń koronawirusem w powiecie opoczyńskim (woj. łódzkie). W takiej sytuacji w wyborach prezydenckich głosowanie korespondencyjne można byłoby przeprowadzić przynajmniej w gminie Drzewica - powiedział w piątek PAP starosta opoczyński Marcin Baranowski.



Ciągle poważna jest sytuacja epidemiologiczna na południu regionu łódzkiego, szczególnie w powiecie opoczyńskim. Najgorzej jest przy granicach z województwami śląskim i mazowieckim.





13:01 WIELKA BRYTANIA

Wielka Brytania obniżyła poziom zagrożenia koronawirusem z czwartego do trzeciego w pięciostopniowej skali: oznacza on, że wirus znajduje się "w ogólnej cyrkulacji" i może nastąpić "stopniowe łagodzenie restrykcji", wprowadzonych w ramach walki z epidemią.

Poprzedni, czwarty poziom oznacza, że poziom rozprzestrzeniania się wirusa jest wysoki lub rośnie w postępie geometrycznym, w związku z czym powinny być utrzymane zasady dystansu społecznego.

Decyzję o zmniejszeniu poziomu zagrożenia podjęli wspólnie naczelni lekarze Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, zastrzegając jednak w oświadczeniu, że "nie oznacza to, iż pandemia się skończyła", i prawdopodobne jest wystąpienie lokalnych ognisk choroby.

Cytat We wszystkich czterech krajach obserwujemy stały i postępujący spadek liczby przypadków. (...) Poczyniliśmy postępy w walce z wirusem dzięki wysiłkom społecznym i konieczne jest, aby ludzie nadal dokładnie przestrzegali wytycznych w celu utrzymania tego postępu. Naczelni lekarze Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej we wspólnym oświadczeniu

12:53 KORONAWIRUS u ZWIERZĄT

Świat musi zacząć monitorować ryzyko zakażenia koronawirusem u zwierząt - przekonują w opublikowanym właśnie na łamach czasopisma "The Lancet Microbe" komentarzu badaczki z University College London.

Ich zdaniem, znane przypadki przenoszenia SARS-CoV-2 na zwierzęta i pierwsze doniesienia o tym, że norki mogą zarażać ludzi, budzą coraz większy niepokój.

Brytyjki przestrzegają, że zwierzęta - zarówno domowe, jak i hodowlane - mogłyby stać się rezerwuarem koronawirusa i doprowadzić do powstania nowych ognisk choroby nawet po stłumieniu pandemii wśród ludzi.

12:17 FRANCJA

We francuskiej Normandii odkryto 64 nowe ogniska koronawirusa, a wskaźnik zakażeń wynosi tam już 1,14.

Prezydencka Rada Naukowa ostrzega przed zagrożeniem pojawienia się jesienią we Francji drugiej fali epidemii koronawirusa.

Cytat Należy wziąć pod uwagę ryzyko prawdziwej drugiej fali epidemii. (...) Musimy się przygotować. Nie możemy znaleźć się w sytuacji, w której znaleźliśmy się w marcu. Stawką jest to, aby nie przeżywać ponownie 12 marca. Przewodniczący Rady Naukowej Jean-François Delfraissy

Od początku pandemii we Francji zmarło 29 603 chorych na COVID-19. W ciągu ostatniej doby potwierdzono tam 467 nowych przypadków zakażenia, tym samym całkowita liczba zainfekowanych koronawirusem wzrosła do 158 641.

12:11 WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZAKAŻONY KORONAWIRUSEM

Na kwarantannę z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem trafił wicemarszałek województwa śląskiego Wojciech Kałuża. Z negatywnymi dotąd wynikami testów kwarantannę odbywają również marszałek Jakub Chełstowski i członkini zarządu regionu Izabela Domogała.

Jak poinformował w rozesłanym oświadczeniu rzecznik urzędu marszałkowskiego Sławomir Gruszka, w trakcie pełnienia obowiązków służbowych Kałuża miał kontakt z osobą, u której po kilku dniach stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2. Wykonał test, który dał wynik dodatni.

Cytat Wicemarszałek przebywa obecnie w izolacji. Jego stan jest dobry. U osób z zarządu województwa, które z racji zbieżnych obowiązków służbowych miały bezpośredni kontakt z wicemarszałkiem - marszałka Jakuba Chełstowskiego i członek zarządu Izabeli Domogały, również przeprowadzono testy na COVID-19. Wyniki są ujemne. Rzecznik urzędu marszałkowskiego Sławomir Gruszka

12:01 OD JUTRA WJEDZIEMY SWOBODNIE na SŁOWACJĘ

Od jutra obywatele Polski będą mogli swobodnie wjeżdżać na Słowację. Jak poinformował na konferencji prasowej premier tego kraju Igor Matovicz, jego rząd uznał Polskę za kraj bezpieczny.

Równocześnie za wciąż niebezpieczny gabinet Matovicza uznaje region Śląska i odradza swoim obywatelom podróżowanie w tym kierunku.

11:49 TESTY na OBECNOŚĆ KORONAWIRUSA

1 297 676 testów na obecność koronawirusa wykonano dotąd w Polsce, w tym w ciągu ostatniej doby: ponad 26 700.

11:47 BLISKO 400 NOWYCH OZDROWIEŃCÓW

O 381 nowych ozdrowieńcach poinformował resort zdrowia: w sumie w naszym kraju wyzdrowiało już 15 698 zakażonych koronawirusem.

Zajętych jest w tej chwili z powodu COVID-19 1886 szpitalnych łóżek.

Kwarantanną objętych jest ponad 97,2 tysiąca ludzi, a nadzorem epidemiologicznym: blisko 19 tysięcy.

11:34 NIEPOKOJĄCE WYNIKI BADAŃ

Nieprawidłowości w mózgu wykazały badania rezonansem magnetycznym u osób z ciężkim przebiegiem COVID-19 i objawami neurologicznymi: o wynikach wieloośrodkowego badania pisze pismo "Radiology".

11:31 FIRMY ŻĄDAJĄ od RZĄDU ODSZKODOWAŃ

87 firm wystosowało do rządu wezwanie do zapłaty 141 milionów złotych: to małe firmy z branży turystycznej, które domagają się odszkodowania za straty poniesione w związku działalnością rządu w czasie pandemii.

11:15 SASIN: SYTUACJA na ŚLĄSKU USTABILIZOWANA

Blisko 70 nowych przypadków koronawirusa przybyło minionej doby w kopalniach dwóch spółek węglowych - najwięcej w jastrzębskiej kopalni Borynia. Znacząco wzrosła też jednak liczba ozdrowieńców: wyzdrowiało już blisko 45 procent wszystkich zarażonych od początku epidemii górników.

Jak przekonywał na dzisiejszej konferencji prasowej wicepremier Jacek Sasin: "Sytuacja epidemiczna na Śląsku została ustabilizowana. Po zakończeniu okresu ograniczenia wydobycia kopalnie będą mogły bezpiecznie wrócić do pracy".

11:07 UKRAINA

Na Ukrainie wykryto w ciągu ostatniej doby 921 przypadków zakażenia koronawirusem: to trzeci dzień z rzędu z rekordowym dobowym bilansem nowych zakażeń.

Ponadto minionej doby zmarło na Ukrainie 19 zakażonych, a 586 wyzdrowiało.

Tym samym całkowita liczba potwierdzonych w tym kraju zakażeń wzrosła do 34 984, ofiar śmiertelnych do 985, a ozdrowieńców - do 16 033.

Jak podkreślił ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow, w kraju rośnie liczba hospitalizowanych i zapełnienie miejsc w szpitalach.

/Grafika RMF FM /

10:58 WĘGRY

Żadnego zgonu osoby chorej na COVID-19 nie odnotowano w ciągu ostatniej doby na Węgrzech: to pierwszy taki przypadek od 27 marca.

Równocześnie w ciągu ostatniej doby stwierdzono tam jedynie dwa nowe zakażenia koronawirusem: tym samym liczba wszystkich wykrytych w tym kraju przypadków infekcji wzrosła do 4 081.

10:49 ŚWIĘTOCHŁOWICE

Wstrzymane przyjęcia i wypisy pacjentów na wszystkich oddziałach szpitala w Świętochłowicach na Śląsku: u jednego z pacjentów wykryto bowiem koronawirusa.

Zamknięta pozostaje również izba przyjęć, zaś przyszpitalne poradnie specjalistyczne działają w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

Przypomnijmy, w ostatnim czasie przypadki koronawirusa wykryto w Świętochłowicach w urzędzie miasta, szkole podstawowej, przedszkolu i poradni psychologicznej.

10:25 PONAD 350 NOWYCH ZAKAŻEŃ w POLSCE

Najwięcej spośród 352 nowych zakażeń, o których poinformowało dzisiaj Ministerstwo Zdrowia, zarejestrowanych zostało w Śląskiem: 91, na Mazowszu: 84 i w Łódzkiem: 63.

10:19 NOWY BILANS EPIDEMII w POLSCE

O 352 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 18 chorych poinformował resort zdrowia.

Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to: 31 316 potwierdzonych zakażeń i 1 334 ofiary śmiertelne.

/ Grafika RMF FM

09:01 KIBICE WRACAJĄ na STADIONY

Na ten dzień czekało wielu piłkarskich kibiców w Polsce: od dzisiaj mecze swoich drużyn mogą oglądać z trybun stadionów!

Oczywiście w określonym reżimie sanitarnym. Np. na każdym stadionie zajęta może być maksymalnie jedna czwarta dostępnych miejsc.

Oznacza to, że mecz 31. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa a Śląskiem Wrocław obejrzeć może z trybun 7600 kibiców, a pojedynek Górnika Zabrze z Koroną Kielce - o trzy tysiące kibiców mniej. Najmniej fanów będzie mogło wejść na mecz Wisły Płock z Arką Gdynia: będzie to 750 widzów.

08:13 WYBORY w CZASIE PANDEMII: GDZIE ZAGŁOSUJEMY TYLKO KORESPONDENCYJNIE?

Niewykluczone, że już dzisiaj dowiemy się, gdzie zagłosujemy w zbliżających się wyborach prezydenckich wyłącznie korespondencyjnie.

Rekomendacje w tej sprawie minister zdrowia Łukasz Szumowski przekaże dzisiaj Państwowej Komisji Wyborczej, a ta jeszcze dzisiaj ma jego wniosek zaopiniować.

Termin na ew. zarządzenie głosowania wyłącznie korespondencyjnego w określonych rejonach mija w niedzielę.

07:47 USUNIĘTY z SAMOLOTU za ODMOWĘ ZAŁOŻENIA MASECZKI

Pasażer samolotu American Airlines, który mimo wielokrotnych poleceń personelu pokładowego odmówił założenia ochronnej maseczki, został usunięty z pokładu.

Przewoźnik zapowiedział, że mężczyzna nie będzie miał wstępu do jego samolotów, dopóki zalecenie ws. noszenia maseczek na pokładzie nie zostanie zniesione.

07:18 KLIMATYZACJA a KORONAWIRUS

Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne w autobusach i tramwajach mogą pracować w czasie epidemii - po spełnieniu określonych warunków: wytyczne opublikował właśnie Główny Inspektorat Sanitarny.

06:49 WYBORY PREZYDENCKIE w CZASIE PANDEMII

Minister zdrowia Łukasz Szumowski przekaże dzisiaj Państwowej Komisji Wyborczej swoje rekomendacje dot. tego, gdzie - z uwagi na sytuację epidemiczną - zbliżające się wybory prezydenckie mogą odbyć się wyłącznie w formie korespondencyjnej.

Zgodnie z przepisami, do 21 czerwca PKW może wydać uchwałę zarządzającą, że na ternie danej gminy lub jej części głosowanie odbędzie się wyłącznie korespondencyjnie.

Cytat Dziś minister przedstawi rekomendację co do możliwości wprowadzenia obowiązkowego głosowania (korespondencyjnego) w gminach, w których standardowa forma głosowania mogłaby doprowadzić do wzrostu zachorowań. Decyzja zapadnie na podstawie analizy dotychczasowej zapadalności i transmisji wirusa oraz predykcji na najbliższe dni. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz

Z informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że posiedzenie PKW, podczas którego zaopiniowany zostanie wniosek ministra zdrowia odbędzie się jeszcze dzisiaj.

06:34 NIEMCY

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła w ciągu ostatniej doby o 770 - do 188 534.

Jak poinformował ponadto Instytut Roberta Kocha w Berlinie, minionej doby zmarło w Niemczech 16 zakażonych, a tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju wzrosła do 8 872.

06:31 BILANS EPIDEMII w POLSCE

31 015 potwierdzonych zakażeń i 1 316 ofiar śmiertelnych: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce.

Wczoraj resort zdrowia poinformował o 314 nowych zakażeniach i śmierci aż 30 chorych. Aż 13 spośród 30 ofiar śmiertelnych pochodziło z Łódzkiego.