Donald Trump przegrał ze mną dwie debaty w 2020 r. Od tego czasu, nie pojawił się na żadnej debacie. Teraz zachowuje się tak, jakby chciał debatować ze mną raz jeszcze. Cóż, uczyń mój dzień lepszym, kolego - powiedział Biden. Prezydent dodał, że "słyszał o wolnych środach Trumpa", nawiązując do faktu, że środy są dniem przerwy w procesie karnym Donalda Trumpa w Nowym Jorku.

Były prezydent podjął rękawicę. Poinformował o tym na swoim portalu społecznościowym.

"Krętacz Joe Biden jest najgorszym debatującym, z jakim kiedykolwiek się mierzyłem - nie umie nawet złożyć dwóch zdań! (...) Mocno rekomendowałbym nawet więcej niż dwie debaty i dla większych emocji, bardzo dużą arenę (...) Tylko powiedzcie mi kiedy, a będę na miejscu. Przygotujmy się do walki!!!" - napisał Trump.

Organizacja debaty

Telewizja Fox News podała, że sztab Joe Bidena wysłał formalną propozycję zorganizowania dwóch debat, jednej pod koniec czerwca, po powrocie Bidena ze szczytu G7 we Włoszech, a drugiej we wrześniu, przed rozpoczęciem głosowania korespondencyjnego w pierwszych stanach. Prezydent domaga się jednak, by organizacją debat nie zajmowała się specjalnie powołana komisja, ale bezpośrednio telewizje. To wbrew dotychczasowym praktykom. Sztab Joe Bidena chciałby również, żeby debaty odbyły się bez publiczności i z możliwością wyłączenia mikrofonu kandydatowi, który przekracza przyznany limit czasowy.

Na stronie kampanijnej Joe Bidena w sprzedaży pojawiła się nawet koszulka, która dogryza jego oponentowi.