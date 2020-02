Świat zmaga się z epidemią koronawirusa. Odnotowano już ponad 82 tysiące przypadków zakażenia koronawirusem: 78 tysięcy w Chinach, ponad 1200 w Korei Południowej i ponad 400 we Włoszech, gdzie zmarło już 12 osób. Pierwsze przypadki zarażenia potwierdzono dzisiaj w Danii i Estonii. Przypadki koronawirusa odnotowano już na wszystkich kontynentach oprócz Antarktydy. Korea Południowa i USA odwołały wspólne manewry wojskowe po tym, jak w Korei gwałtownie wzrosła liczba zarażonych. Mekka i Medyna - święte dla muzułmanów miejsca - zostały zamknięte dla pielgrzymów. W Polsce do tej pory koronawirusa nie wykryto. Jak podkreśla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej: "Zagrożenia nie można bagatelizować, ale i nie można siać paniki".

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

Liczba zarażonych koronawirusem wzrosła w środę w Chinach kontynentalnych o 433 przypadki, a liczba ofiar śmiertelnych zwiększyła się tego dnia o 29.



Łączna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła do 78 497, a liczba ofiar śmiertelnych - do 2744.



W ciągu ostatnich dwóch dni o pierwszych przypadkach koronawirusa poinformowało aż 7 europejskich krajów. W środę były to Gruzja, Grecja, Rumunia, Norwegia i Północna Macedonia. Dzisiaj do tego grona dołączyły Estonia i Dania.



Liczba zachorowań we Włoszech wzrosła do 424. Zmarło tam już 12 osób zarażonych koronawirusem.



W Polsce nie potwierdzono dotąd żadnego przypadku zarażenia koronawirusem. Ministerstwo zdrowia uruchomiło całodobową infolinię: pod numerem 800 190 590 można uzyskać informacje dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem i informacje o najbliższych placówkach.



GIS przypomina o przestrzeganiu zasad, pozwalających uchronić się przed zarażeniem. Podstawowym działaniem zapobiegawczym jest częste mycie rąk wodą z mydłem lub środkiem dezynfekującym.

14:13

Na Dolnym Śląsku hospitalizowanych jest 9 osób z podejrzeniem koronawirusa. Nie ma natomiast żadnego potwierdzenia zarażenia.

W regionie - jak przekazał wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski - 16 osób objętych jest kwarantanną lub izolacją, a 178 nadzorem epidemiologicznym.

13:55

Branża turystyczna w Rzymie alarmuje: znalazła się w głębokim kryzysie w wyniku szerzenia się koronawirusa we Włoszech. Właściciele hoteli informują, że w niektórych odwołano nawet 90 procent rezerwacji. Burmistrz Wiecznego Miasta apeluje do rządu o pomoc.



13:54

W Korei Południowej zmarł urzędnik, który w ostatnich dniach niemal bez wytchnienia zajmował się powstrzymywaniem epidemii groźnego koronawirusa. Podejrzewa się, że jego śmierć była związana z przepracowaniem - podała agencja Yonhap.

W czwartek rano ciało 43-latka odnalazła w domu jego żona. Według policjantów poprzedniego dnia wyszedł z pracy wcześniej niż zwykle, około godz. 23, a współpracownikom powiedział, że źle się poczuł. Wcześniej skarżył się żonie na przemęczenie związane z epidemią.





13:49

W Korei Południowej odnotowano w czwartek kolejny rekordowy wzrost liczby zakażeń koronawirusem. Infekcje potwierdzono tego dnia u 505 osób. Łączny bilans zwiększył się do 1766 zakażonych, wśród których jest 25 pracowników wojska - podała agencja prasowa Yonhap.



Liczba nowych przypadków w Korei Południowej jest wyższa niż zgłoszonych wcześniej tego dnia nowych potwierdzonych infekcji w Chinach, skąd rozprzestrzeniła się epidemia.



Po śmierci 75-letniego pacjenta zakażonego wirusem bilans zgonów w Korei Południowej wzrósł w czwartek do 13.







13:35

"Dyrektorze, zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły. Zwróć uwagę, aby do pracy nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy" - brzmią rekomendacje, które szef MEN Dariusz Piontkowski przekazał m.in. szkołom i przedszkolom.







13:25

40-letnia mieszkanka Osaki jest pierwszą osobą w Japonii, u której zdiagnozowano koronawirusa dwukrotnie. To ona była pierwszym pacjentem z nowym wirusem z Chin w Japonii. Kobieta została wyleczone. Teraz testy znowu wykazały, że zaraziła się koronawirusem.







13:19

Nadchodzi epidemia koronawirusa - poinformował prezydent Francji Emmanuel Macron po spotkaniu z lekarzami szpitala w Paryżu, gdzie na koronawirusa zmarł 60-letni Francuz. Służby sanitarne poszukują "pacjenta zero", czyli źródła zakażenia zmarłego.



Przed wyjazdem do Neapolu na od dawna planowany włosko-francuski szczyt Macron niespodziewanie przybył rano do szpitala Pitie-Salpetriere, gdzie w nocy z wtorku na środę zmarł pacjent - pierwsza francuska ofiara koronawirusa, a druga osoba, która zmarła z powodu Covid-19 na terytorium Francji; pierwszą był chiński turysta.



13:13

Do 14 wzrosła liczba zmarłych we Włoszech osób zarażonych koronawirusem - poinformował w czwartek rządowy komisarz ds. kryzysu Angelo Borrelli. Zarażonych w kraju jest 528 osób. Za "doskonałą wiadomość" uznał to, że w Lombardii wyleczono 37 chorych.



Jak powiedział Borrelli podczas konferencji prasowej w Rzymie, w sprawie bilansu zmarłych oczekuje się na oficjalne potwierdzenie ze strony krajowego Instytutu Zdrowia. Poprzedni środowy bilans to 12 ofiar śmiertelnych. Zmarły osoby dotknięte innymi poważnymi chorobami.



Komisarz Borrelli poinformował, że Lombardia pozostaje regionem z najwyższą liczbą zarażonych. Odnotowano ich 305 i z tej grupy 37 osób już zostało wyleczonych.





12:53

Kolejne dwie osoby zmarły we Włoszech z powodu koronawirusa. Bilans ofiar śmiertelnych we Włoszech wzrósł do 14.



12:41

Do 26 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Iranie, a łączna liczba osób zainfekowanych wynosi teraz 245 - poinformowało w czwartek irańskie ministerstwo zdrowia. Wcześniejszy bilans irańskich mediów mówił o 141 zakażonych, w tym 22 ofiarach śmiertelnych.

12:38

Honved Budaoeszt - wielokrotny piłkarski mistrz Węgier - rozstał się z włoskimi trenerami ze względu na ryzyko koronawirusa - poinformował klub.



Honved zawiesił współpracę, co w praktyce oznacza zwolnienie Giuseppe Sannino i jego asystenta Alessandro Recentiego.



"Zastąpienie Sannino i Recentiego jest konieczne, ponieważ mogli oni wejść w kontakt z osobami mieszkającymi na obszarach dotkniętych przez koronawirus. Honved angażuje się w proces ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii. Jako środek ostrożności zarząd postanowił powołać tymczasowego zastępcę" - podał stołeczny klub w oświadczeniu.

12:30

Epidemia koronawirusa i środki jej zwalczania mocno zakłócają działalność europejskich firm w ChRL - alarmuje w czwartek Izba Handlowa UE oraz Niemiecka Izba Handlowa w Chinach. Obie izby wzywają przy tym do usprawnienia przepisów, by pomóc gospodarce.



Wpływ epidemii na działalność odczuła każda z 577 firm, które wzięły udział w ankiecie, przeprowadzonej wspólnie przez oba zrzeszenia wśród ich członków. 90 proc. respondentów określiło ten wpływ jako średni lub silny, a połowa zamierza obniżyć cele biznesowe na bieżący rok - napisano w komunikacie izb.



Wobec firm stosowano restrykcje i często sprzeczne ze sobą przepisy.





12:21

Minister spraw zagranicznych Włoch Luigi Di Maio powiedział, że zagraniczni turyści i inwestorzy mogą bez obaw przyjeżdżać do tego kraju. Potępił rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat Włoch, bo - jak dodał- szkodzą one ich reputacji.



Szef MSZ wraz z ministrem zdrowia Roberto Speranzą odwiedzili siedzibę stowarzyszenia prasy zagranicznej, by poinformować korespondentów światowych mediów o sytuacji w związku z szerzeniem się koronawirusa.



Di Maio mówił o tym, że koronawirus szerzy się na bardzo ograniczonym obszarze i dlatego nie można odradzać przyjazdu do Włoch.

12:13

Ze względu na zagrożenie związane z epidemią koronawirusa rząd nakaże zamknięcie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w kraju - poinformował premier Japonii Shinzo Abe.



Oznacza to, że do 34 847 szkół nie pójdzie 12,8 mln uczniów.



Szkoły mają być zamknięte od poniedziałku do końca przerwy wiosennej, która rozpoczyna się pod koniec marca i potrwa niecałe dwa tygodnie. Ministerstwo zdrowia podało, że przedszkola będą działały.

12:06

Włoski minister zdrowia Roberto Speranza oświadczył, że nie jest łatwo przewidzieć, jaki będzie dalszy przebieg epidemii koronawirusa. W wystąpieniu w Senacie podkreślał, że z tego wirusa można się wyleczyć i że ma w większości przypadków łagodny przebieg.



"Ewolucja nie podlega łatwym prognozom, ale tej niepewności należy przeciwstawić pewność, że koronawirus przynosi lekkie objawy" - oświadczył minister, przedstawiając w izbie wyższej parlamentu informację na temat kryzysu z COVID-19 we Włoszech.



Speranza zaznaczył: "Z koronawirusa można wyzdrowieć, wskaźnik śmiertelności jest związany w dużej części z innymi sytuacjami chorobowymi u starszych pacjentów".





11:59

Stan zdrowia turystów, w tym Polaków, przebywających w hotelu H10 Costa Adeje na Teneryfie, jest dobry - zapewniła rzecznik Rady ds. Zdrowia Wysp Kanaryjskich Veronica Maritnez.



"Do tej pory żaden Polak przebywający w objętym kwarantanną hotelu nie zgłosił się o pomoc do konsulatu RP w Madrycie, co oznacza, że Polacy mają dobrą opiekę" - poinformowała PAP Monika Domańska-Szymczak, odpowiedzialna za kontakty z prasą w Ambasadzie RP w Madrycie.

11:50

Zaprzeczamy doniesieniom o wystąpieniu koronawirusa w Polsce. Prosimy nie rozsiewać plotek, że takowy jest - powiedział PAP rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.





11:42

Irańska telewizja AL ALAM poinformowała, że liczba osób, które zmarły po zarażeniu koronawirusem wzrosła do 26. Stacja informuje również, że w sumie zarażonych jest 245 osób.

Jak przekazał minister zdrowia w Iranie - w ciągu ostatniej doby odnotowano 106 nowych przypadków zarażenia koronawirusem. Minister zaapelował również, żeby ograniczyć podróże wewnątrz kraju do absolutnego minimum.

11:25

Dopiero pod koniec przyszłego tygodnia farmaceuci będą rozdawać pacjentom broszury informacyjne o zagrożeniu koronawirusem. W środę doszło do spotkania urzędników Ministerstwa Zdrowia z prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Minister Łukasz Szumowski zaprosił farmaceutów na spotkanie dopiero po naszej interwencji. Dziennikarz RMF FM alarmował, że apteki są całkowicie pominięte w systemie ochrony przed koronawirusem, a to tam przychodzi najwięcej pacjentów.







11:17

Są studenci, którzy chcą wracać z Włoch z uwagi na wystąpienie koronawirusa - powiedziała PAP dyrektor Biura Szkolnictwa Wyższego w Narodowej Agencji Programu Erasmus Plus Beata Skibińska.



W ramach programu Erasmus Plus we Włoszech przebywa ponad 600 polskich studentów i kilkanaścioro naukowców. Dyrektor Biura Szkolnictwa Wyższego w Narodowej Agencji Programu Erasmus Plus powiedziała, że informacje napływające do agencji z uczelni wskazują, że są studenci, którzy z uwagi na sytuację związaną z wirusem chcą wracać z Włoch do kraju.

11:06

Handel detaliczny w Rosji otrzymał rekomendacje dotyczące pracy w warunkach rozprzestrzenienia się koronawirusa. Wśród zalecanych działań jest używanie maseczek medycznych i regularna dezynfekcja pomieszczeń - podał dziennik "Kommiersant" .



Wśród działań wymienionych przez FMBA jest zmienianie co dwie godziny maseczek medycznych i regularne sprzątanie pomieszczeń środkami dezynfekującymi - jak również dezynfekcja sprzętu i nakaz mycia rąk. Według "Kommiersanta" jeśli sytuacja się zaostrzy i wymóg zakładania maseczek stanie się obowiązkowy, sieci detaliczne będą musiały przeznaczyć na maseczki miliony rubli.





10:59

W Rzeszowie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i realnym zagrożeniem pojawienia się przypadków zachorowań w Polsce prezydent miasta odwołał w czwartek wszystkie imprezy o charakterze masowym, organizowane przez samorząd.



"W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i realnym zagrożeniem pojawienia się przypadków zachorowań w Polsce prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc odwołuje wszystkie imprezy o charakterze masowym organizowane przez Urząd Miasta Rzeszowa" - powiedział rzecznik magistratu Maciej Chłodnicki.





10:42



Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w związku z zagrożeniem koronawirusem wstrzymał do odwołania wyjazdy i przyjazdy pracowników uczelni i studentów do wybranych krajów Azji i Europy.



Decyzję rektora prof. Andrzeja Kowalczyka przesłano drogą elektroniczną do wszystkich pracowników i studentów - poinformował PAP rzecznik uczelni Jacek Szymik-Kozaczko.



Odwołano podróże do i z: Chin, Korei Południowej, Włoch (w szczególności regionów: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

10:37





10:35

Jak podała w czwartek agencja Kyodo, władze Osaki ze względu na koronawirusa zdecydowały o zamknięciu wszystkich publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów od 29 lutego do 13 marca. Wcześniej Tokio zaapelowało o odwołanie lub przesunięcie o co najmniej dwa tygodnie wszystkich dużych zgromadzeń i wydarzeń sportowych.



Liczba zakażeń w Japonii w czwartek wzrosła do 186. Dodatkowo 704 osoby zostały zakażone na wycieczkowcu Diamond Princess, który został objęty kwarantanną w Japonii. Zmarło siedem osób, w tym cztery z wycieczkowca.





10:29

U mieszkanki Osaki, która skarżyła się na ból gardła i bóle w klatce piersiowej, po raz drugi stwierdzono obecność koronawirusa - poinformowały władze prefektury Osaki. To pierwszy taki przypadek w Japonii.



Kobieta pracuje jako przewodniczka wycieczek autobusowych, ma ponad 40 lat - podały władze prefektury. Po raz pierwszy obecność koronawirusa potwierdzono u niej pod koniec stycznia. Została wypisana ze szpitala 1 lutego, po wyzdrowieniu. W środę po raz drugi stwierdzono u niej zakażenie koronawirusem. Pacjentka skarżyła się wcześniej na ból gardła i bóle w klatce piersiowej.



Mieszkanka Osaki jest pierwszą osobą w Japonii, u której po raz drugi stwierdzono obecność koronawirusa. Wcześniej takie przypadki zdarzyły się w Chinach.





10:23

O ograniczenie aktywności społecznej i pozostanie w domu przez kolejne dwa tygodnie prosi poznańska uczelnia medyczna studentów, którzy w ostatnim czasie powrócili z rejonu północnych Włoch lub z Chin. Władze uczelni zapewniły, że nie ma podstaw do ograniczania działalności uniwersytetu.



W oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej uczelni władze Uniwersytetu Medycznego im. Karola Medycznego w Poznaniu (UMP) poinformowały, że prośba została wystosowana w związku z obawami dotyczącymi sytuacji epidemiologicznej i w trosce o przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu. Jak podkreślono, nie ma żadnych podstaw do ograniczania działalności uniwersytetu.



10:18

Wyniki badań laboratoryjnych wykazały, że u obojga pacjentów hospitalizowanych w szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie z powodu podejrzenia infekcji wywołanej koronawirusem mamy do czynienia z grypą typu A - poinformował rzecznik szpitala Cezary Sołowij.

Sołowij podał, że wyniki badania pod kątem koronawirusa pierwszej przyjętej do szpitala osoby - mężczyzny, który wrócił z Włoch - są ujemne.

"Na wynik badania drugiej osoby jeszcze czekamy. Dotrze do nas zapewne dziś, najpóźniej jutro" - poinformował Sołowij.





10:14

Szef brytyjskich służb medycznych poinformował, że u dwóch kolejnych pacjentów zdiagnozowano koronawirusa. Liczba zarażonych osób w Wielkiej Brytanii wzrosła do 15. Dwie ostatnie osoby, u których zdiagnozowano koronawirusa, wróciły w ostatnich dniach z Włoch i Teneryfy.





10:07

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał w wywiadzie dla portalu Gazeta.pl, że jako prezydent zwołałby Radę Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie koronawirusa. "Bezpieczeństwo zdrowotne jest częścią bezpieczeństwa narodowego" - podkreślił. "Gorsza od epidemii koronawirusa może być epidemia paniki" - zauważył lider ludowców.





10:03

Chiński ekspert przekazał, że epidemia koronawirusa powinna zostać opanowana pod koniec kwietnia. Podczas konferencji prasowej, Zhong Nanshan - dyrektor Chińskiego Narodowego Centrum Badań Klinicznych nad Chorobami Układu Oddechowego podkreślił, że jak dotąd jego ustalenia w kwestii przebiegu epidemii koronawirusa okazały się w większości celne.

09:53

O kolejnych 171 przypadkach zarażenia koronawirusem poinformowały władze Korei Południowej. W ciągu 24 godzin liczba chorych w tym kraju wzrosła aż o 505 osób. To największy skok zachorowań na koronawirusa od początku jego obecności w Korei Południowej. W sumie zachorowało tam już 1766 osób, a 13 zarażonych zmarło.

09:47

Prezydent Francji Emmanuel Macron odwiedził paryski szpital, w którym umarł Francuz zarażony koronawirusem. We Francji odnotowano 18 zarażeń koronawirusem, umarły dwie chore osoby.

09:41

Wszystko wskazuje na to, że wybuchnie światowa pandemia koronawirusa - oświadczył premier Australii Scott Morrison. Dodał, że kraj podejmie odpowiednie kroki, żeby się na nią przygotować.



Morrison powiedział, że wzrost liczby zachorowań w Europie, Azji i Amerykach sprawia, że pandemia jest coraz bardziej prawdopodobna. "Musimy podjąć odpowiednie kroki, żeby przygotować się na taką pandemię" - oznajmił premier na konferencji prasowej. "Wszystko wskazuje na to, że świat wkroczy niedługo w fazę pandemii wirusa" - dodał.





09:28

8 ofiara śmiertelna koronawirusa w Japonii. W szpitalu zmarł 80-letni mężczyzna. Lokalne władze informują, że pacjent został zdiagnozowany 22 lutego.

09:20

Kupując ubezpieczenie na zagraniczny wyjazd musimy sprawdzić, czy ochroni nas ono przed skutkami koronawirusa. Większość polis nie gwarantuje nam wystarczającej ochrony. Reporter RMF FM Krzysztof Berenda przypomina, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę: sprawdźmy, czy na pewno nasze ubezpieczenie chroni nas przed skutkami ewentualnej epidemii. Warto sprawdzić, czy ubezpieczyciel nie wyklucza odszkodowania związanego z koronawirusem.

Polskie ubezpieczenia nie obejmują ochrony majątkowej w tym zakresie. Obecnie na polskim rynku ubezpieczeń nie ma oferty, która przewiduje zwrot kosztów podróży, jeżeli została odwołana z powodu korona wirusa.





09:05

"Raz na kilka miesięcy odbywają się narady kuratoryjne, na których mówimy o najważniejszych sprawach związanych z edukacją. Jednym z tematów, o których dziś będziemy rozmawiali, jest także koronawirus" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji Dariusz Piontkowski. "Przypomnimy procedury bezpieczeństwa, które funkcjonują od kilku lat w szkołach. Trzeba zachować podstawowe zasady higieny" - tłumaczył. "Na razie nie ma powodu do tego, żeby wydawać decyzje ogólnopolskie" - podkreślił szef MEN.









09:01

W Iranie zmarły dotychczas 22 osoby zarażone koronawirusem. Liczba osób zarażonych w tym kraju wynosi 141 - informuje agencja IRNA.

08:56

Minister zdrowia Kuwejtu poinformował o wykrytych 43 przypadkach zarażenia koronawirusem w tym kraju.





08:30

Co zrobić, gdy podejrzewamy u siebie zakażenie koronawirusem? Jak postępować, gdy wróciliśmy z rejonu, w którym są ogniska koronawirusa? Wszelkie wątpliwości mają wyjaśnić nam konsultanci całodobowej infolinii NFZ.



Numer infolinii NFZ dotyczący postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590.





08:00

Pracodawca ma prawo polecić pracownikowi pracę w domu, pod warunkiem że ten się na to zgodzi. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może być niezgodne z konstytucją - czytamy w czwartkowej "Rzeczypospolitej".







07:51

Duński Urząd Zdrowia poinformował o pierwszym zakażeniu koronawirusem u mężczyzny, który niedawno powrócił z narciarskiego urlopu we włoskiej Lombardii - jest odizolowany w swoim domu, razem z żoną i synem, których testy dały wynik negatywny. Minister zdrowia Magnus Heunicke spodziewa się większej liczby przypadków infekcji w Danii.

W Estonii koronawirusa potwierdzono u mężczyzny, który wrócił z Iranu. Zarażony mężczyzna jest obywatelem tego Iranu, a obecnie rezydentem w Estonii.





07:46

Aktualne dane na temat liczby zachorowań:









07:43

W ciągu ostatnich 48 godzin aż 7 europejskich krajów poinformowało o pierwszych potwierdzonych przypadkach koronawirusa. W środę były to Gruzja, Grecja, Rumunia, Norwegia i Północna Macedonia. Dzisiaj do tego grona dołączyły Estonia i Dania.







07:24

Jak podaje "Rzeczpospolita", przedsiębiorcy przygotowują się na atak koronawirusa. Poczta Polska zakupiła tysiąc masek, m.in. dla swoich pracowników na lotnisku Pyrzowice. "Wiele firm zwróciło się do pracowników, którzy ostatnio podróżowali do zagrożonych rejonów, jak Chiny i Włochy, by skorzystali z możliwości pracy zdalnej" - czytamy.



Rzeczniczka firmy kurierskiej DPD Polska Małgorzata Maj wyjaśnia, że wytyczne dotyczące kwarantanny zostały przekazane agencjom pracy tymczasowej, z którymi DPD współpracuje. "Firmy z tej branży szykują plany kryzysowe. DHL wskazuje, że jeśli zajdzie potrzeba wyłączenia któregoś z terminali lub jakiejś sortowni w naszym kraju, ma procedury awaryjne, które pozwolą dalej sprawnie świadczyć usługi. Również Poczta Polska jest gotowa na zagrożenia" - czytamy dalej.



Jak informuje gazeta, do epidemii przygotowuje się także branża przewozowa - np. kierowcy iTaxi obsługujący warszawskie lotnisko otrzymali maski antywirusowe i żele dezynfekujące.

07:17

Estonia jest kolejnym krajem, w którym potwierdzono obecność koronawirusa. Władze poinformowały o wykryciu pierwszego przypadku zakażenia.



07:01

Irak poinformował o szóstym przypadku zarażenia koronawirusem w tym kraju. Chory to młody mężczyzna, który przyjechał z Iranu.





06:56

Osoby otrzymujące paczki z Chin nie są narażone na zakażenie się nowym koronawirusem - wskazano w informacji przygotowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny.



Główną drogą szerzenia się wirusa, jak zaznaczono w materiałach dostępnych na stronie sanepidu, jest kontakt człowiek - człowiek.



GIS podał, że najprawdopodobniej wirus może być transmitowany poprzez: bezpośredni kontakt fizyczny; bezpośredni kontakt z kroplami oddechowymi, gdy zarażona osoba kicha, kaszle lub wydycha oraz pośredni kontakt poprzez dotknięcie zanieczyszczonych powierzchni, na których wirus może przetrwać przez bardzo krótki czas.

06:49

Fidżi odmawia wjazdu turystom z Włoch, Iranu i Korei Południowej. Zakaz wjazdu obejmuje obcokrajowców, którzy przebywali w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni. Jak podkreślił premier Fidżi - działanie takie ma na celu profilaktykę rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dotychczas na Fidżi nie potwierdzono żadnego przypadku zarażenia koronawirusem.





06:42

W Danii potwierdzono pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem.





06:41

Liczba zarażonych koronawirusem wzrosła w środę w Chinach kontynentalnych o 433 przypadki, a liczba ofiar śmiertelnych zwiększyła się tego dnia o 29 - poinformowała w czwartek rano w Pekinie chińska Narodowa Komisja Zdrowia.



Tym samym łączna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła do 78 497, a liczba ofiar śmiertelnych - do 2744.



Większość nowych infekcji (409) i kolejnych zgonów (26) zarejestrowano w prowincji Hubei, gdzie znajduje się główne ognisko epidemii.

06:34

Prezydent Donald Trump oświadczył, że ryzyko rozprzestrzenienia się koronawirusa w Stanach Zjednoczonych jest "bardzo niskie". Wyraził też zadowolenie z dotychczasowych działań swego rządu w walce z tym patogenem.



"Dzięki temu, co zrobiliśmy, ryzyko dla Amerykanów pozostaje bardzo niskie" - powiedział Trump na konferencji prasowej w Białym Domu i przestrzegł rodaków przed paniką.



Zapewnił, że Stany Zjednoczone są "bardzo dobrze przygotowane na wszystko, co niesie ze sobą zagrożenie związane z koronawirusem". Donald Trump poinformował, że zamierza przeznaczyć na walkę z nim "odpowiednie" środki i że działania rządu nadzorować będzie wiceprezydent Mike Pence.

06:31



W związku z zagrożeniem koronawirusem Arabia Saudyjska zamknęła tymczasowo swoje granice dla zagranicznych pielgrzymów odwiedzających święte dla muzułmanów miasta Mekka i Medyna - ogłosiło w środę późnym wieczorem saudyjskie ministerstwo spraw zagranicznych.



Co roku do świętych dla muzułmanów miejsc w Arabii Saudyjskiej przybywa blisko dwa miliony pielgrzymów z całego świata.



Arabia Saudyjska zawiesiła również przyjazdy na podstawie wiz turystycznych z krajów, w których rozprzestrzenia się nowy koronawirus. Władze w Rijadzie nie sprecyzowały jednak, o jakie kraje chodzi.



Do tej pory w Arabii Saudyjskiej nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia nowym koronawirusem, który może powodować groźne dla życia zapalenie płuc.

06:28

Z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa Korea Południowa i USA odłożyły na inny, ale nie ustalony jeszcze termin wspólne wiosenne manewry wojskowe - poinformowało w Seulu wspólne dowództwo obu armii.



Manewry miały zostać przeprowadzone w marcu, ale bardzo szybko rozprzestrzeniający się w Korei Południowej koronawirus zmusił wojskowych do ich odłożenia. "To nie była łatwa decyzja" - oświadczyli amerykańscy i południowokoreańscy dowódcy. W Korei Południowej stacjonuje 28 500 żołnierzy USA.



Władze w Seulu podały w czwartek rano, że w ciągu ostatniej doby liczba potwierdzonych przypadków infekcji w Korei Południowej wzrosła o 334 do 1595. Wbrew wcześniejszym informacjom liczba ofiar śmiertelnych nie zmieniła się i wynosi 12.

06:22

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się z apelem, by sytuacja związana z koronawirusem nie stała się "kolejnym przedmiotem politycznych targów i rozgrywek". "Zagrożenia nie można bagatelizować, ale i nie można siać paniki. Jedynym celem działań musi być zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom" - podkreślił.



Zalecił, by polegać na sprawdzonych informacjach, w szczególności na komunikatach instytucji monitorujących sytuację - Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny, Ministerstwa Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia.



Prezes NRL zaleca by obserwować swój stan zdrowia, w szczególności po pobycie w krajach dotkniętych koronawirusem lub po kontakcie z osobami zarażonymi albo z podejrzeniem zarażenia. Zalecił, by jeżeli to możliwe, nie planować wyjazdów do krajów, gdzie odnotowano przypadki koronawirusa.

06:20

Włoskie gazety piszą o konsekwencjach koronawirusa dla życia metropolii, gospodarki, turystyki oraz kultury i coraz silniejszym pragnieniu powrotu do normalności.



"Otwórzmy z powrotem Mediolan" - taki apel burmistrza Giuseppe Sali widnieje na pierwszej stronie dziennika "La Repubblica" nad fotografiami z całkowicie pustych miejsc - symboli metropolii.

06:14

Przewodniczący władz włoskiego regionu Lombardia Attilio Fontana ogłosił, że przez dwa najbliższe tygodnie będzie w samoizolacji, ponieważ u jego bliskiej współpracownicy stwierdzono zarażenie koronawirusem.



W oświadczeniu złożonym w mediach społecznościowych gubernator regionu zakładając maseczkę ochronną powiedział: "Wybieram samoizolację, by bronić wszystkich mieszkańców Lombardii". Zaznaczył, że robi to wyłącznie w ramach prewencji, bo jego test jest negatywny.