"Osoby otrzymujące paczki z Chin nie są narażone na zakażenie się nowym koronawirusem" - uspokaja Główny Inspektorat Sanitarny. "Koronawirusy są znane z tego, że nie przetrwają długo na przedmiotach takich jak listy lub paczki" – podkreślono w komunikacie.

Jak podkreśla GIS, główną drogą szerzenia się koronawirusa jest kontakt człowiek - człowiek. Może on być transmitowany poprzez: bezpośredni kontakt fizyczny; bezpośredni kontakt z kroplami oddechowymi, gdy zarażona osoba kicha, kaszle lub wydycha oraz pośredni kontakt poprzez dotknięcie zanieczyszczonych powierzchni, na których wirus może przetrwać przez bardzo krótki czas.



GIS podkreśla, że wirus może przenosić się z jednej osoby na drugą, szczególnie w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie "bliskich kontaktów", czyli gdy odległość wynosi mniej niż jeden metr.





Jakie działania rekomenduje GIS?

GIS publikuje na swoich stronach internetowych zalecenia dot. działań, które warto podejmować w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. "Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej" - podkreślono. Wśród zaleceń jest m.in. częste mycie rąk (mydłem lub płynami na bazie alkoholu). Kolejna kwestia to przestrzeganie odpowiednich zasad w przypadku kaszlu i kichania. "Zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu - płynów/żeli na bazie alkoholu" - radzi GIS.





Czy stosowanie maseczek w przypadku, gdy nie jesteśmy chorzy, może nam pomóc? "Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania" - wyjaśnia GIS.



Od 31 grudnia 2019 r. do 26 lutego 2020 r. na całym świecie odnotowano 81 tys. 27 potwierdzonych przypadków zapalenia płuc spowodowanego nowym koronawirusem, w tym 2763 zgony.