"Dyrektorze, zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły. Zwróć uwagę, aby do pracy nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy" – brzmią rekomendacje, które szef MEN Dariusz Piontkowski przekazał m.in. szkołom i przedszkolom.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Rekomendacje MEN dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa opublikowane są na stronie internetowej resortu.

MEN zaleca, aby dyrektorzy porozmawiali z uczniami o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, w tym ochrony podczas kaszlu i kichania oraz częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła. Zaleca, aby w widocznym miejscu w szkole wywiesić instrukcję zasad higieny i odpowiedniego mycia rąk.



Dyrektor powinien także poinformować ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, to nie ma powodu do obaw.



Ministerstwo rekomenduje dyrektorom skierowanie apelu do rodziców, aby nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły. Chce także, aby dyrektorzy zwrócili uwagę, żeby do pracy nie przychodzili chorzy nauczyciele i pozostali pracownicy.

MEN apeluje ponadto o odwołanie lub zaniechanie organizowania wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa.



Zwraca się także, aby dyrektorzy poinformowali rodziców, których dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypowopodobne, aby powiadomili stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosili się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.



Rodziców dzieci do 8 lat dyrektor powinien ponadto poinformować, że w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy.



Piontkowski podczas konferencji prasowej w Warszawie, związanej z koronawirusem, podkreślał, że na razie, według wskazań sanepidu, nie ma realnego zagrożenia koronawirusem. Rekomendacje jednak to procedury, które - jak mówił - już obowiązują i dają dyrektorom szkół prawo w sytuacji ewentualnego zagrożenia, by reagować i podejmować działania w kontakcie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.