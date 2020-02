Liczba zarażonych koronawirusem wzrosła w środę w Chinach kontynentalnych o 433 przypadki, a liczba ofiar śmiertelnych zwiększyła się tego dnia o 29.



Łączna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła do 78 497, a liczba ofiar śmiertelnych - do 2744.



W ciągu ostatnich dwóch dni o pierwszych przypadkach koronawirusa poinformowało aż 7 europejskich krajów. W środę były to Gruzja, Grecja, Rumunia, Norwegia i Północna Macedonia. Dzisiaj do tego grona dołączyły Estonia i Dania.



Liczba zachorowań we Włoszech wzrosła do 424. Zmarło tam już 12 osób zarażonych koronawirusem.



W Polsce nie potwierdzono dotąd żadnego przypadku zarażenia koronawirusem. Ministerstwo zdrowia uruchomiło całodobową infolinię: pod numerem 800 190 590 można uzyskać informacje dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem i informacje o najbliższych placówkach.



GIS przypomina o przestrzeganiu zasad, pozwalających uchronić się przed zarażeniem. Podstawowym działaniem zapobiegawczym jest częste mycie rąk wodą z mydłem lub środkiem dezynfekującym.