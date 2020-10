W poniedziałek resort zdrowia poinformował o 4394 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarło 35 chorych. Łącznie od początku epidemii w naszym kraju zaraziło się 130 210 osób, a 3039 zmarło. Czeski rząd podjął decyzję o zamknięciu od czwartku szkół podstawowych, a także restauracji, barów i klubów. Podczas pierwszego od czasu wypisania ze szpitala wiecu wyborczego Donald Trump wystąpił bez maseczki. Rzucał nimi natomiast w tłum swoich zwolenników. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w naszej relacji na żywo.

07:20 Sytuacja w szpitalach

Brakuje miejsc dla pacjentów z koronawirusem w kolejnych szpitalach. Na taki problem skarżą się placówki między innymi w centralnej Polsce - informuje dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.

To przede wszystkim lecznice w mniejszych miastach. Na przykład Szpital Miejski w Siedlcach oraz Szpital Powiatowy w Kozienicach na Mazowszu. W Kozienicach zajęte są wszystkie 24 łóżka dla osób z koronawirusem, w tym dwa z respiratorami. A chorych cały czas przybywa. Z kolei w Siedlcach zakażonych jest tak dużo, że kolejne oddziały przemianowano na takie, które zajmują się tylko pacjentami z koronawirusem. Od początku tygodnia osoby zakażone trafiają na dotychczasowy oddział kardiologiczny.

Miejsc na oddziałach covidowych brakuje też w Małopolsce. Dodatkowe łóżka od razu zostały zajęte między innymi w Zakopanem, Nowym Targu i Limanowej.

Jeśli chodzi o respiratory, jak ustalił reporter RMF FM, w całej Polsce wykorzystana jest niespełna połowa z 900 urządzeń - jednak na przykład w woj. warmińsko-mazurskim wolnych jest tylko 14, a w pomorskim 13 respiratorów dla osób z koranawirusem w całym województwie.

07:19 Lotniska

Pandemia koronawirusa doprowadziła na skraj bankructwa regionalne porty lotnicze. "W polskiej branży lotniczej zagrożone są tysiące miejsc pracy. Niektóre lotniska już raportują, że grozi im utrata płynności finansowej" - alarmuje Związek Regionalnych Portów Lotniczych.



07:18 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech wykryto 4122 nowe infekcje SARS-CoV-2, a z powodu koronawirusa zmarło 13 kolejnych osób - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Od początku epidemii w Niemczech koronawirusem zakaziły się 329 453 osoby, z których 9634 zmarły.



W ciągu ostatniego tygodnia najwięcej infekcji w przeliczeniu na liczbę mieszkańców notuje się w Bremie, Nadrenii Północnej-Westfalii, Dolnej Saksonii, Berlinie, Hesji i Badenii-Wirtembergii.



Od sierpnia w Niemczech z tygodnia na tydzień rośnie liczba nowo potwierdzanych zakażeń, ale w przeciwieństwie do innych największych państw europejskich poziom infekcji nie przewyższył jeszcze szczytów z pierwszej, wiosennej fali epidemii.



W sobotę w największych niemieckich miastach wprowadzono ograniczenia w godzinach pracy restauracji i barów, zwłaszcza w weekendy, a także sklepów.







06:44 Wielka Brytania

Brytyjski premier Boris Johnson przekonywał w poniedziałek wieczorem, że ogłoszony kilka godzin wcześniej trzystopniowy system restrykcji epidemicznych jest "zrównoważonym pakietem". Jednakże naczelny lekarz Anglii wyraził obawy, czy jest on wystarczający.



Po południu Johnson zapowiedział, że od środy w Anglii zacznie obowiązywać podział na trzy poziomy restrykcji w zależności od sytuacji epidemicznej. Pierwszy stopień, czyli poziom średni to restrykcje, jakie obecnie obowiązują na większości terytorium kraju. Poziom wysoki zostanie wprowadzony na wszystkich obszarach, gdzie już teraz obowiązują zaostrzone restrykcje, co oznacza zakaz spotkania się osób z różnych gospodarstw domowych w zamkniętych pomieszczeniach, zaś bardzo wysoki stopień pociąga za sobą zakaz spotykania się w zamkniętych pomieszczeniach i prywatnych ogrodach, a także zamknięcie pubów i barów.



W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 13 972 nowe zakażenia koronawirusem i zarejestrowano 50 zgonów z powodu Covid-19.

06:37 Meksyk

W ciągu ostatniej doby służby medyczne Meksyku potwierdziły 3542 nowe zakażenia. W tym czasie zmarło 64 pacjentów - podało w poniedziałek wieczorem ministerstwo zdrowia. Łączna liczba zakażeń wzrosła do 821 045, zaś liczba zgonów do 83 945 przypadków.



W przeddzień, tj. w niedzielę, w Meksyku informowano o potwierdzeniu obecności koronawirusa u 3175 nowych osób i 139 przypadkach śmiertelnych.



Dane z poniedziałku i niedzieli odnoszą się jednak do weekendu, gdy placówki służby zdrowia są częściowo zamknięte - podkreślają eksperci. Co więcej, jak zastrzega ministerstwo zdrowia, rzeczywista liczba zakażonych i zmarłych może być w Meksyku wyższa, bo nie wszyscy chorzy zgłaszają się do przychodni i szpitali, a w kraju przeprowadza się niewiele testów w porównaniu z innymi krajami.







06:34 Korea Płd. - nagły wzrost liczby zakażeń

Korea Płd. odnotowała nagły wzrost liczby zakażeń SARS-CoV-2. Obecność koronawirusa potwierdzono u 102 osób, podczas gdy jeszcze przed tygodniem dobowy przyrost nie przekraczał 70 przypadków, co pozwoliło podjąć decyzję o poluzowaniu restrykcji.



Zgodnie z danymi opublikowanymi we wtorek przez Koreańskie Centra Kontroli Chorób (KCDC) od początku marca w Korei Południowej zarejestrowano 24 805 zakażeń koronawirusem i 433 zgony.



Po dramatycznej końcówce sierpnia, gdy dzienna liczba zakażeń podskoczyła do 441, co było rekordem porównywalnym do sytuacji z 7 marca, gdy Korea Płd. mierzyła się z dużym ogniskiem zakażeń wiązanych ze zgromadzeniem religijnym w mieście Daegu, przez cały wrzesień liczba zakażeń stopniowo spadała.



06:30 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii liczba zakażonych koronawirusem zwiększyła się o 8429. Zmarło 201 osób - poinformowało w ministerstwo zdrowia Brazylii. Całkowita liczba zakażonych przekracza 5,1 mln, a zgonów 150,6 tys.



Zgodnie z szacunkami przedstawionymi przez ministerstwo zdrowia zakażonych jest obecnie 5 103 408, ale liczba ta najprawdopodobniej nie uwzględnia wszystkich przypadków. W Brazylii nie tylko przeprowadza się mało testów, ale też dostęp do placówek służby zdrowia jest niekiedy utrudniony. Szczególnie dramatyczna sytuacja panuje w trudno dostępnych rejonach kraju, takich jak Amazonia.



Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.



06:20 Chiny: 6 osób zakażonych - przetestują 9 mln osób

Władze Chin zapowiedziały, że w związku z odkryciem ogniska koronawirusa w jednej z klinik w Qingdao testom na obecność SARS-CoV-2 będzie poddanych 9 mln ludzi. W położonym nad Morzem Żółtym 4-milionowym Qingdao potwierdzono w poniedziałek 6 zakażeń.

We wtorek państwowa komisja zdrowia ChRL ogłosiła, że po raz pierwszy od dwóch miesięcy zarejestrowano sześć przypadków lokalnego zakażenia koronawirusem. Infekcje dotyczą osób, które nie wyjeżdżały za granicę i nie miały kontaktu z cudzoziemcami.

W obawie przed rozprzestrzenieniem się wirusa, władze zarządziły przeprowadzenie blisko 9 mln testów w prowincji Szantung, której stolicą jest Qingdao.

06:00 Wiec Trumpa

Ubiegający się o reelekcję prezydent USA Donald Trump powrócił na kampanijny szlak. Odbył wiec na lotnisku w Sanford na Florydzie. Przemawiał godzinę, czyli krócej niż zazwyczaj na przedwyborczych spotkaniach. W tłum swoich sympatyków na początku wystąpienia rzucał maseczkami.

Mówią teraz, że jestem odporny - oznajmił, odnosząc się do choroby, którą niedawno przeszedł. Przed wiecem zespół medyczny Białego Domu przekazał, że testy Trumpa na Covid-19 dały wynik negatywny.

05:45 Czesi zamykają szkoły, restauracje i kluby

Po całodziennych debatach rząd Czech podjął decyzję o zamknięciu od czwartku szkół podstawowych, a także restauracji, barów i klubów. Zakazano też spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Nauka w szkołach ma być wznowiona 1 listopada. Pozostałe ograniczenia będą obowiązywać do 3 listopada.

Od czwartku do 3 listopada będzie również obowiązywać rygorystyczny zakaz wszelkich zgromadzeń. Nie będą się one mogły odbywać ani w pomieszczeniach zamkniętych, ani w plenerze, jeśli jednorazowo spotyka się więcej niż sześć osób.