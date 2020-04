W Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa zmarło już 51 017 osób. W ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł o 1258. Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo ostrzegł, że jeśli społeczeństwo nie wyciągnie wniosków z pandemii Covid-19, może się ona powtórzyć. W Polsce Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 175 nowych przypadkach i 5 zgonach. Liczba zakażonych przekroczyła 11 tysięcy.

10:09 Ponad 11 tysięcy zakażonych

Najnowsza aktualizacja oznacza, że w Polsce stwierdzono 11 067 przypadków, zmarło 499 osób.





10:05 5 kolejnych zgonów

Poinformowano też o 5 kolejnych zgonach osób zarażonych koronawirusem. W Poznaniu zmarła 82-letnia kobieta, w Raciborzu 71-letnia kobieta, w Tychach 53-letnia kobieta i 90-letni mężczyzna, a w Krakowie 74-letni mężczyzna.



Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.



10:02 Nowe przypadki w Polsce

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, wykryto 175 nowych przypadków koronawirusa w Polsce.



Chodzi o przypadki z województw: śląskiego (52), dolnośląskiego (34), wielkopolskiego (30), małopolskiego (18), pomorskiego (17), zachodniopomorskiego (7), opolskiego (7), lubelskiego (4), kujawsko-pomorskiego (3) i podlaskiego (3).



09:38 Żołnierze zarażeni koronawirusem

Zarażonych koronawirusem jest 80 żołnierzy, 20 już wyzdrowiało - poinformowała w sobotę w RMF FM szef MON Mariusz Błaszczak.



09:26 Koronawirus na Węgrzech

12 osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech i wykryto 60 nowych zakażeń - podano w sobotę na rządowej stronie poświęconej koronawirusowi. Z badania Węgierskiego Banku Narodowego wynika, że pandemia bardzo odbija się na sytuacji firm.



Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrosła w ten sposób do 262, a zakażonych do 2 443. Za wyleczone uznano dotąd 458 osób.



W szpitalach znajduje się prawie 900 osób, z czego 54 oddycha przy pomocy respiratora. Na kwarantannie domowej przebywa niemal 11 tys. osób.

09:23 Hala drużyny NBA ponownie otwarta

Koszykarska hala Milwaukee Bucks, która od 12 marca jest zamknięta ze względu na zawieszenie rozgrywek ligi NBA z powodu pandemii koronawirusa, została otwarta tymczasowo - powstało tu bowiem centrum dystrybucji niemedycznych maseczek.



Przygotowano specjalne zestawy, w których znajdują się wszystkie materiały oraz instrukcja potrzebne do zrobienia maseczki. Wolontariusze będą pobierać paczki, robić maseczki w domach, po czym odnosić je do hali.

09:20 Błaszczak w RMF FM: Opozycja to po prostu źli ludzie są

Wybory mogą być przeprowadzone i powinny być przeprowadzone w maju - ocenił w RMF FM minister obrony Mariusz Błaszczak. Są tacy, którzy próbują zablokować proces wyborczy z powodów partykularnych. Wczoraj wyszedł marszałek Senatu, przedstawiciel totalnej opozycji i powiedział: veto! To były słowa przypominające to, co działo się w I Rzeczypospolitej w XVIII wieku - mówił gość Krzysztofa Ziemca.

Jestem optymistą. Mam nadzieję, że zostanie przyjęta ustawa, którą próbuje zablokować opozycja w Senacie, utrudniając proces wyborczy. Oni robią wszystko, żeby utrudnić proces wyborczy - mówił w RMF FM szef MON. Uważam, że odpowiedzialność zwycięży, odpowiedzialność za państwo. Epidemia - z całą pewnością tak będzie - będzie skutkowała pewnymi problemami natury gospodarczej, kryzysem gospodarczym. Tak jest na całym świecie. W tym kryzysie państwo polskie powinno mieć instytucje wybrane demokratycznie - dodał gość Krzysztofa Ziemca.

09:16 Dzienny raport o koronawirusie

W piątek skontrolowano 11,8 tys. osób przyjeżdżających do kraju, w tym 8,4 tys. osób na granicy wewnętrznej z krajami UE w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała w sobotę Straż Graniczna.





09:14 Kontrole na granicach

W piątek skontrolowano 11,8 tys. osób przyjeżdżających do kraju, w tym 8,4 tys. osób na granicy wewnętrznej z krajami UE w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała w sobotę Straż Graniczna.



09:11 Koronawirus na Ukrainie

Na Ukrainie w ciągu minionej doby wykryto 478 przypadków zakażenia koronawirusem, a osiem osób chorych na Covid-19 zmarło - przekazało w sobotę ministerstwo ochrony zdrowia tego kraju. Bilans potwierdzonych infekcji wzrósł do 8 125, a zgonów - do 201.



Koronawirus na Ukrainie / RMF FM / RMF FM

09:07 Problemy imigrantów w związku z pandemią

Organizacje pozarządowe, monitorujące sytuację na Morzu Śródziemnym, przekazały , że uchodźcy, którzy obecnie przybywają na greckiej wyspie Lesbos, koczują na jej plażach. Ponadto udzielanie pomocy humanitarnej w trakcie pandemii koronawirusa jest poważnie ograniczone.



Uchodźcy przybyli na wyspę w ciągu ostatnich trzech tygodni i nie mogli zostać umieszczeni w obozach dla uchodźców, ponieważ zgodnie z obowiązującymi w czasie pandemii obostrzeniami, ośrodki nie przyjmują nowych osób - powiedziała PAP Flo Strass, pracownica niemieckiej organizacji pozarządowej Mare Liberum.

09:00 Koronawirus na wycieczkowcu w Japonii

Ok. 60 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono wśród członków załogi włoskiego wycieczkowca Costa Atlantica, który stoi w porcie w Nagasaki w zachodniej części japońskiej wyspy Kiusiu - podały w sobotę lokalne media.



Według telewizji Asahi testy wykazały obecność koronawirusa u 57 członków załogi. Tym samym liczba wszystkich zakażonych na tym statku wzrosła do około 150, czyli około jednej czwartej 623-osobowej załogi wycieczkowca - podała agencja Reutera.

08:34 Coraz lepsza sytuacja w Bolesławcu

Rośnie liczba ozdrowieńców, którzy opuścili szpital jednoimienny w dolnośląskim Bolesławcu.



Mamy na tę chwilę 22 ozdrowieńców. Na łączną liczbę hospitalizacji - ponad 300. Tendencja jest dobra, idziemy w dobrą stronę - mówił Kamil Barczyk, dyrektor szpitala w Bolesławcu.



08:29

08:11

179 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował w sobotę Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła w Niemczech do 5 500.



W ciągu minionych 24 godzin obecność koronawirusa potwierdzono u 2 055 osób. Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Niemczech wzrosła tym samym do 152 438.

08:08

Władze Kantonu na południu Chin przebadały w ostatnich tygodniach na koronawirusa ponad 138 tys. osób, wśród których wykryto 185 przypadków infekcji. Testom poddawani są m.in. wszyscy taksówkarze i mający powrócić do szkół uczniowie oraz nauczyciele.



08:04

W okresie trwania epidemii koronawirusa zmalał przemyt do Polski papierosów i alkoholu, głównie dzięki zamknięciu granic i ograniczeniu tradycyjnych kanałów dystrybucji, widzimy jednak próby nielegalnego handlu papierosami np. w internecie - powiedziała PAP szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.



07:57

Ponad 49 proc. ankietowanych chce wprowadzenia obecnie stanu klęski żywiołowej - wynika z sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej". Przeciwne temu było ok. 33 proc. uczestników sondażu.



"Zgodnie z konstytucją stan klęski żywiołowej jest jednym z trzech stanów nadzwyczajnych, w czasie obowiązywania których nie można organizować wyborów. Wybory mogą się odbyć dopiero 90 dni po zakończeniu stanu klęski żywiołowej. W momencie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w Polsce przed 10 maja wybory prezydenckie, zaplanowane na ten dzień, musiałyby zostać przełożone" - czytamy w tekście opublikowanym w sobotę na stronie rp.pl.



07:31

Koronawirus w USA / RMF FM / RMF FM

07:25

W Stanach Zjednoczonych na koronawirusa zmarło już 51 017 osób; w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł o 1258 - Stany Zjednoczone odnotowały najniższy dzienny bilans zgonów od prawie trzech tygodni - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

07:08

Od kilku tygodni psychologowie kliniczni i psychoterapeuci obserwują wzrost zaburzeń i problemów natury psychologicznej. Za kilka miesięcy czeka nas zapewne wiele nowych przypadków, m.in. depresji - mówi psycholog Uniwersytetu SWPS dr Jakub Kuś. Dodaje, że dość dobrym rozwiązaniem jest dziś zdalna pomoc psychologiczna.



07:03

Na portalach ogłoszeniowych w Kanadzie pojawia się coraz więcej ogłoszeń o treści "kupię indiańskie papierosy". Pandemia koronawirusa i związane z nią restrykcje sparaliżowały dostawy papierosów z indiańskich rezerwatów, gdzie są one tańsze, bo nie obejmuje ich akcyza.

Nowa sytuacja oznacza radykalny wzrost wydatków dla palaczy. Wielu z nich zaopatrywało się wcześniej w papierosy pochodzące z rezerwatów. Proceder ten nigdy nie był legalny, ponieważ tańsze papierosy są objęte zakazem wywozu i mogą być sprzedawane tylko w granicach rezerwatu. Próby przemytu są karane wysokimi grzywnami.

Cena kartonu 200 papierosów, po doliczeniu akcyzy federalnej i podatku nałożonego przez prowincję, wynosi 61,33 dolarów kanadyjskich (ok. 180 zł). Taki sam karton w rezerwacie kosztuje 20-25 CAD (60-75 zł) w zależności od marki wyrobu.

06:55

Jako pierwszy w pomoc zaangażował się mój brat, który jest ratownikiem górniczym. Ja postanowiłam też zrobić coś dobrego. Wspólnie z koleżanką z reprezentacji Andżeliką Wójcik zgłosiłyśmy się do programu wolontariatu organizowanego w urzędzie miasta - mówi RMF FM panczenistka Natalia Czerwonka, która od kilkunastu dni dostarcza zakupy osobom potrzebującym w Lubinie.

06:35



Manchester United wysłał swoim piłkarzom filmy o tematyce medytacyjnej, a także informacje o blogach dotyczących zdrowia psychicznego. Taka lektura ma pomóc im pozostać w pozytywnym nastawieniu w czasie pandemii koronawirusa - poinformował "The Times".

Od kilku tygodni z powodu Covid-19 nie odbywają się m.in. mecze piłkarskie w Anglii. W tym trudnym czasie kluby starają się pomagać zawodnikom. Zachęcani są oni także np. do poszerzania swej wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania, jak również radzenia sobie z dziećmi przebywającymi całe dnie w miejscach zamieszkania, gdy szkoły są pozamykane.

Lekarz pierwszej drużyny Manchesteru United Steve McNally przyznał, że już wcześniej do graczy wysłano różne pakiety. Chcemy, aby pozostali pozytywnie nastawieni - podkreślił.

06:31



Władze Belgii zdecydowały o zniesieniu kolejnych ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Od 4 maja będą dozwolone zajęcia sportowe na wolnym powietrzu. od 11 maja mają zostać otwarte wszystkie sklepy.

W liczącej 11,5 miliona mieszkańców Belgii, do piątku odnotowano prawie 6700 zgonów z powodu Covid-19.

Rozprzestrzenianie się wirusa "zostało spowolnione", ale "równowaga jest niestabilna", powiedziała premier Sophie Wilmès. Zapowiedziała "ewolucyjny" tryb wyjścia z okresu ograniczeń społecznych i gospodarczych. Nic nie jest do końca ustalone, a zwłaszcza terminy - zastrzegła.

Sophie Wilmès - premier Belgii / OLIVIER HOSLET / POOL / PAP/EPA

Od 4 maja będą dozwolone zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, które nie wymagają kontaktu i gwarantują dystans fizyczny. Dotyczy to np. tenisa, wędkarstwa lub lekkiej atletyki.

Od 4 maja osłona na usta i nos stanie się obowiązkowa w transporcie publicznym. Dotyczy to wszystkich podróżnych od 12 lat. Nie musi być to maseczka chirurgiczna; może być szalik lub chusta, ale usta i nos będą musiały być zakryte. Rząd federalny zapewni każdemu obywatelowi jedną maseczkę na usta i 2 filtry, które będzie można połączyć z maseczkami, które ludzie już mają.

18 maja edukacja w Belgii zostanie częściowo wznowiona. Faza pilotażowa jest już możliwa od 15 maja. Lekcje będą prowadzone w mniejszych grupach, maksymalnie 10 uczniów w klasie. Wszyscy uczniowie w wieku powyżej 12 lat i nauczyciele będą musieli nosić maseczki. Od tego dnia będą też otwarte zakłady fryzjerskie i cofnięte zostaną zakazy organizowania przyjęć w domach i jednodniowych wypraw w góry lub na wybrzeże.





06:25

W Irlandii w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło 37 osób.

Irlandzkie ministerstwo zdrowia zdecydowało o tym, by do liczby zgonów dodać te, gdzie nie przeprowadzono testów na obecność koronawirusa, ale lekarze uważają, że był on przyczyną śmierci. Takich zgonów było, ich zdaniem, 185. W związku z tym łączna liczba zgonów wynosi 1014.

W wyniku przeprowadzonych testów liczba potwierdzonych zakażeń zwiększyła się w ciągu ostatniej doby o kolejnych 577 i wynosi obecnie 18184.

P.o. premiera Irlandii Leo Varadkar ostrzegł, że jeśli ludzie nie będą przestrzegać wprowadzonych ograniczeń, ich obowiązywanie może zostać przedłużone.

Ludzie łamiący zasady powinni mieć na uwadze konsekwencje, może to być konieczność przedłużenia obecnego zamknięcia na dwa do trzech tygodni. Chcemy być w sytuacji, w której możemy złagodzić ograniczenia, ale nie będzie to możliwe, jeśli wirus zacznie się szybciej rozmnażać. Dlatego apeluję do ludzi o przestrzeganie ograniczeń, ponieważ następne 11 dni będą kluczowe - powiedział Varadkar.

06:15





Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo przestrzegł, że jeśli społeczeństwo nie wyciągnie wniosków z pandemii Covid-19, może się ona powtórzyć. Nowy Jork odnotował spadku liczby zgonów w ciągu doby do 422 - najniższego poziomu od 1 kwietnia. W Nowym Jorku na Covid-19 zmarło już 16 162 osób.



Dowiedzmy się, co się stało, aby się to więcej nie powtórzyło. A to się powtórzy. Weźmy to pod uwagę. Nie chowajmy głowy w piasek i nie mówmy: To jedyna globalna pandemia, z którą kiedykolwiek będziemy mieli do czynienia - apelował Cuomo. Jego zdaniem, chociaż Stany Zjednoczone zawiesiły komunikację lotniczą z Chinami, od stycznia do połowy marca wciąż były loty z Europy i właśnie stamtąd wirus trafił do Nowego Jorku. Na lotniskach JFK oraz w Newark, w stanie New Jersey, wylądowało 2.2 mln ludzi przybywających z Europy.



Zamknęliśmy frontowe drzwi z zakazem podróżowania do Chin, ale tylne drzwi zostawiliśmy otwarte. Jaki stąd wniosek? (...) Wybuch w dowolnym miejscu to wybuch wszędzie - przekonywał Cuomo.





06:10

W Stanach Zjednoczonych na koronawirusa zmarło już 51 017 osób. W ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł o 1258.



Stany Zjednoczone odnotowały w piątek najniższy dzienny bilans zgonów na Covid-19 od prawie trzech tygodni, zgodnie z danymi z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Ten jednorazowy spadek nie wskazuje jednak jeszcze na trwały trend. Decydujące będą dane z najbliższych dni.



Dobowy bilans zgonów i zakażeń w Stanach Zjednoczonych pozostaje nadal znacznie wyższy od zanotowanych przez inne kraje świata.



Stany Zjednoczone mają też najwyższą liczbę oficjalnie zgłoszonych przypadków zakażenia koronawirusem - ponad 890 000 zdiagnozowanych od początku pandemii. Około 96 000 osób zostało uznanych za wyleczonych.