Wzywam rodaków mieszkających na całym świecie do rejestrowania się na wybory prezydenckie; może to być niezbędne, by protestować, jeśli wybory zostaną przeprowadzone z naruszeniem prawa - napisała w liście skierowanym do Polonii kandydatka KO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska.

