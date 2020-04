Ministerstwo Zdrowia zmienia zasady testowania pod kątem koronawirusa i uruchamia mobilne punkty poboru wymazów. Takie punkty - jak zapowiada wiceminister zdrowia Waldemar Kraska - mają stanąć przed wszystkimi szpitalami jednoimiennnymi.

Zdjęcie ilustracyjne / Jakub Kaczmarzyk / PAP

Mobilne punkty będą przeznaczone przede wszystkim osoby przebywających w kwarantannie. To głównie dla nich powstaną te punkty badań drive-thru, by mogły przyjechać samochodem i zrobić badanie. To ma odciążyć służ sanepidu i ratowników medycznych, by ci nie musieli jechać po wymaz do osób w kwarantannie.

W ciągu dwóch dni będzie wynik i będziemy wiedzieli, czy dana osoba musi dalej pozostać w kwarantannie, czy z tej kwarantanny może być zwolniona - mówi Kraska.

Wiceminister dodaje też, że osoby w kwarantannie powinny przyjechać na takie badanie w dwunastej dobie izolacji. Obecnie przebywa w niej 87 tysięcy osób.

Zamknięcie granic

Wczoraj pracownicy transgraniczni zaapelowali o o zniesienie 14-dniowej kwarantanny, którą muszą przejść po wjeździe do Polski. Jak powiedział Kraska, nie ma szans na złagodzenie tej kwarantanny.

Zasady kwarantanny są nieubłagane. Jeżeli chcemy i chcieliśmy przerwać ten łańcuch, to musieliśmy wprowadzić bardzo bolesne dla tych osób restrykcje. Mam nadzieję, że w związku z tym, że tych zakażeń będzie coraz mniej, to kiedyś te obostrzenia zostaną poluzowane - stwierdza.

Nie wiadomo jednak kiedy to nastąpi. Ministerstwo Zdrowia ma bardzo rozbieżne symulację co do rozwoju epidemii. Są także takie wykresy, które mówią, że szczyt zachorowań to będzie sierpień i wrzesień.

Ponad 11 tysięcy zakażeń, zmarło 499 osób

Jak podał resort w sobotę, wykryto 175 nowych przypadków zakażenia. Nowe przypadki zakażeń koronawirusem dotyczą następujących województw: śląskiego (52), dolnośląskiego (34), wielkopolskiego (30), małopolskiego (18), pomorskiego (17), zachodniopomorskiego (7), opolskiego (7), lubelskiego (4), kujawsko-pomorskiego (3) i podlaskiego (3).

Resort zdrowia poinformował o 5 nowych ofiarach koronawirusa w Polsce. To: 82-letnia kobieta (Poznań), 71-letnia kobieta (Racibórz), 53-letnia kobieta (Tychy), 90-letni mężczyzna (Tychy) i 74-letni mężczyzna (Kraków). Wszystkie te osoby miały choroby współistniejące.