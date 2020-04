"To będzie test przyzwoitości, to będzie test odpowiedzialności" - tak o zbliżających się decyzjach ws. wyborów prezydenckich i ich terminu mówił w facebookowym wystąpieniu lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Ocenił, że obecnie rządzący "mogą wszystko poświęcić - pomyślność i bezpieczeństwo, zdrowie i życie, pracę i firmy - po to tylko, żeby utrwalać swoją władzę". Zapowiedział również, że jeśli do wyborów prezydenckich dojdzie faktycznie w maju, to nie dopuści do sytuacji, w której "Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński (…) będą z radością oglądać kolejne teatralne bojkoty, które do niczego nie prowadzą". "Ja walkowerem Polski nie oddam" - ogłosił.

