Bank Światowy (BŚ) ogłosił w czwartek gotowość wydania w ciągu 15 miesięcy 160 mld dolarów na walkę z pandemią koronawirusa. Początkowe 1,9 mld dolarów w funduszach ratunkowych zostało zatwierdzone na programy reagowania w 25 najbardziej potrzebujących krajach.

Koronawirus w Ekwadorze / JOSE JACOME / PAP/EPA

Bank Światowy zapowiedział ponadto prace nad przesunięciem środków w istniejących projektach finansowanych o wartości do 1,7 mld dolarów.

Indie otrzymają 1 mld dolarów na wsparcie masowego badania populacji, śledzenia kontaktów osób zakażonych i diagnostyki laboratoryjnej, kupno środków ochronnych oraz stworzenie miejsc do izolacji dla zainfekowanych.



Fundusze zatwierdzone w czwartek obejmowały również 200 mln dolarów dla Pakistanu, 100 mln dolarów dla Afganistanu i 82,6 mln dolarów dla Etiopii.



Prezes Banku Światowego David Malpass powiedział, że bank dąży do tego, by kraje rozwijające się miały lepszą zdolność reagowania na szybko rozprzestrzeniającego się wirusa i odrobienia strat w życiu gospodarczym i społecznym.



Najbiedniejsze i najbardziej narażone kraje najprawdopodobniej ucierpią najmocniej, a nasze zespoły na całym świecie koncentrują się na rozwiązaniach na szczeblu krajowym i regionalnym, by zaradzić trwającemu kryzysowi- podkreślił Malpass.



Szef BŚ wyraził również przekonanie, że niemal wszystkie kraje grupy G20 będą chciały uczestniczyć w wysiłkach mających na celu zawieszenie spłaty zadłużenia biednym państwom, zmagającym się obecnie z koronawirusem. W zeszłym tygodniu Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) wraz z BŚ zaapelowały do wierzycieli, by ułatwili w ten sposób walkę z pandemią państwom zrzeszonym w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Rozwoju (IDA).



BŚ poinformował również, że pomaga krajom w uzyskaniu pilnie potrzebnych środków medycznych, zwracając się do dostawców w imieniu rządów.