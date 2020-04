Tuż przed Wielkanocą Włosi stoją w wielu miastach w długich kolejkach do sklepów i supermarketów, bo wstęp do nich jest ograniczony w ramach walki z epidemią. Pojawiła się specjalna aplikacja z mapą sklepów, która pokazuje, ile trzeba czekać na wejście.

Koronawirus we Włoszech / ALESSANDRO DI MARCO / PAP/EPA

Kilkadziesiąt minut w kolejce do supermarketu, nawet półtorej godziny aby wejść do małego sklepu osiedlowego - takie rekordy padają w tych dniach w Rzymie. To sytuacja, jakiej nie zna kilka pokoleń mieszkańców kraju. Obcy był im dotąd także widok opustoszałych czasem półek i brak niektórych artykułów. Najtrudniej znaleźć mąkę, zwłaszcza tę do chleba i pizzy oraz drożdże - suszone i świeże.



Długie kolejki przed wszystkimi sklepami, bramami targów i kioskami z gazetami są od marca stałym elementem miast i miejscowości.



Przed sklepami pilnujący kolejek personel wywołuje klientów na podstawie numerków, prosi o zachowanie odległości, rozdaje jednorazowe rękawiczki.



Robienie zakupów w drugim miesiącu restrykcji i różnych ograniczeń stało się jeszcze trudniejsze przed Świętami,bowiem sklepy przeżywają prawdziwe oblężenie, a jednocześnie zamykane są nawet kilka godzin wcześniej niż zwykle. Dlatego kolejki do wejścia ustawiają się od wczesnego rana.



We wszystkich placówkach handlowych obowiązuje nakaz skrupulatnego przestrzegania zasad dystansu społecznego i wpuszczania ograniczonej liczby osób.



W niektórych wielkich supermarketach trwa stały monitoring liczby przebywających tam osób.



Media informują, że sami klienci niekiedy protestują czasem gdy widzą, że w środku jest za dużo ludzi i muszą tłoczyć się między półkami.



W tygodniach, gdy zakupy stały się prawdziwym wyzwaniem i pochłaniają znacznie więcej czasu niż przed epidemią, pojawiła się funkcjonująca w całym kraju aplikacja na telefon i komputer pod nazwą "Gdzie kolejka?" z informacjami o czasie oczekiwania na wejście do większości sklepów.



Jest ona szczególnie przydatna w Rzymie i Mediolanie. Trzeba wybrać miasto, a potem na mapie wskazać swoją dzielnicę i sprawdzić, ile trzeba stać w kolejce.