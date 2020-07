Wśród Włochów maleją obawy przed zakażeniem się koronawirusem, rośnie zaś wściekłość i smutek - to wyniki sondażu przeprowadzonego w drugim tygodniu lipca. To koniec piątego miesiąca epidemii i sytuacja ulega stałej poprawie.

Setki ludzi korzystają z letniej pogody, opalając się i pływając w Idroscalo w Mediolanie / MATTEO CORNER / PAP/EPA

Zaprezentowane we wtorek rezultaty sondażu Instytutu badania opinii Swg wskazują na to, że spada przekonanie o zagrożeniu zakażeniem koronawirusem. W porównaniu z marcem, czyli szczytem epidemii, Włosi nie tylko uważają, że jest coraz mniejsze prawdopodobieństwo zakażenia, ale czują się też znacznie mniej narażeni na zachorowanie.

Podczas gdy pod koniec marca, czyli w pierwszym miesiącu zamknięcia kraju, 57 procent Włochów było bardzo zaniepokojonych szerzeniem się koronawirusa, to 8 lipca odsetek ten spadł do 20 procent.



Cztery miesiące temu ponad połowa mieszkańców Italii twierdziła, że może się zarazić. Obecnie tego zdania jest 36 proc. ankietowanych. Rośnie natomiast wściekłość z powodu sytuacji na tle pandemii; z 17 proc. w marcu do 22 procent w lipcu. Smutek odczuwa 55 proc. uczestników sondażu; to wzrost o 8 punktów procentowych.