Z obawy przed nowym wariantem koronawirusa Omikron, Niemcy wprowadzają od poniedziałku obowiązek dwutygodniowej kwarantanny dla osób przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii, także tych zaszczepionych i wyleczonych z Covid-19 - podał Instytut Roberta Kocha (RKI).

Berlin, lotnisko / Shutterstock

Niemcy uznały Wielką Brytanię, gdzie Omikron spowodował gwałtowny wzrost liczby zakażeń, za kraj najwyższego ryzyka i zagrożenia pandemią koronawirusa, w tym jego nowym wariantem.

Nowe regulacje dla podróżnych z Wielkiej Brytanii wejdą w życie o północy z niedzieli na poniedziałek i prawdopodobnie będą obowiązywać do 3 stycznia. Ich przedłużenie jest jednak możliwe - przekazał RKI. Intytut dodał, że ograniczenia będą dotyczyć podróżnych korzystających ze wszystkich środków transportu, a negatywny wynik testu PCR nie będzie miał wpływu na długość kwarantanny.

Nie możemy stracić z oczu tego, co grozi nam ze strony tego wariantu. Omikron będzie się bardzo szybko rozprzestrzeniał, nadejdzie piąta fala. Jeśli uda nam się znacząco obniżyć obecny poziom infekcji, mamy szansę utrzymać falę tego wariantu na płaskim poziomie - powiedział w wywiadzie dla tygodnika "Spiegel" szef RKI Lothar Wieler.

Omikron w Wielkiej Brytanii

Już siedem osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu wariantu koronawirusa Omikron, a liczba wykrytych przypadków zwiększyła się w stosunku do bilansu z poprzedniego dnia o ponad 10 tysięcy - podała wczoraj Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA).

Do tej pory w Wielkiej Brytanii był tylko jeden przypadek zgonu osoby zakażonej wariantem Omikron, o którym poinformowano w poniedziałek. Jednak, jak podała w sobotę UKHSA, do czwartku włącznie ta liczba zwiększyła się do siedmiu - wszystkie zgony miały miejsce w Anglii. Agencja poinformowała też, że liczba pacjentów przyjętych do szpitali z powodu zakażenia nowym wariantem zwiększyła się w Anglii z 65 do 85.

Jeśli chodzi o nowo wykryte zakażenia, to ich wzrost o 10 059 jest absolutnie najwyższym do tej pory - to o ponad trzy razy więcej niż poprzedniego dnia. Łącznie potwierdzono już 24 968 infekcji nowym wariantem, z czego w Anglii jest ich 23 168, w Irlandii Północnej - 827, w Szkocji - 792, a w Walii - 181. Jednak faktyczna liczba zakażeń jest, jak się ocenia, wielokrotnie większa.