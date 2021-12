Dania jest obecnie krajem, w którym wystąpiło najwięcej na świecie dobowych zakażeń koronawirusem w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. W ciągu minionej doby odnotowano tu 23 228 nowych przypadków Covid-19. Dania liczy 5,8 mln mieszkańców.

Dania: Najwięcej na świecie przypadków Covid-19 w stosunku do liczby mieszkańców / DANNY CASEY / PAP/EPA

Taka sytuacja tłumaczona jest wielką liczbą przeprowadzonych po świętach Bożego Narodzenia testów PCR. Mimo tak wysokiej liczby potwierdzonych zakażeń, wskaźnik testów pozytywnych w stosunku do ogólnej liczby badań pozostaje stabilny na poziomie około 12,3 proc. - wynika z informacji podanych przez władze sanitarne.



Dane te wskazują, że w ciągu ubiegłego tygodnia ponad jeden mieszkaniec Danii na 60 miał pozytywny wynik testu na Covid-19.



W duńskich szpitalach przebywa obecnie 675 chorych na Covid-19, w ciągu ostatniej doby przybyło ich 9. 77 osób jest leczonych na oddziałach intensywnej opieki, co o 6 osób więcej w porównaniu do poprzedniej doby.



Minionej doby w Danii na Covid-19 zmarło 16 osób. W ciągu tygodnia ich liczba wzrosła do 89.



Podczas konferencji prasowej szef Krajowej Agencji Zdrowia Soeren Brostroem zaapelował do Duńczyków, aby obchodzili sylwestra "w ograniczonym składzie".