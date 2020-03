Rząd Czech przyjął rozporządzenie zabraniające przebywania poza miejscem zamieszkania bez ochrony ust i nosa, która ogranicza rozprzestrzenianie się chorób drogą kropelkową. W sklepach spożywczych w godz. 10-12 zakupy będą mogły robić jedynie osoby powyżej 65 lat.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać o północy ze środy na czwartek. Premier Andrej Babisz podkreślił, że ochrona może być "jakakolwiek", wymagane jest jedynie chronienie ust i nosa. Tym samym nie muszą być to maseczki, mogą to być np. szaliki lub chusty - wszystko, co ogranicza przenoszenie wirusa drogą kropelkową.

Z uwagi na zagrożenie, jakie koronawirus stanowi dla seniorów, rząd wprowadził obowiązującą od czwartku regulację, która nakazuje obsługiwanie w sklepach spożywczych w godzinach 10-12 wyłącznie osób w wieku powyżej 65 lat lub osób zaopatrujących je w zakupy.



W trakcie konferencji prasowej Babisz stwierdził, że rozporządzenie będzie uzupełnione o apteki i drogerie. Podziękował również dziennikarzom za to, że swoimi uwagami pomagają w naprawianiu takich przeoczeń.



Rząd zdecydował także o wprowadzeniu w sklepach nakazu czyszczenia koszyków oraz wózków po każdym ich użyciu. Drzwi i klamki muszą być dezynfekowane co najmniej co godzinę.



Czeskie władze zobowiązały również osoby dojeżdżające do pracy za granicą, aby po powrocie do kraju przebywały w miejscach zamieszkania, opuszczając je jedynie w celu zrobienia zakupów. Zapowiedziano, że te osoby będą musiały każdorazowo przy przekroczeniu granicy przechodzić kontrole stanu zdrowia. Gdy zostaną u nich stwierdzone symptomy wskazujące na możliwość infekcji Covid-19, przejdą one test na obecność koronawirusa.